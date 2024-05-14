新一屆香港小姐招募由全男班上陣 應屆港姐三甲去咗邊？曾志偉咁樣講
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TVB近日開始向全球招募《2024香港小姐競選》佳麗，今年的招募方式有所創新，不再由上屆的港姐三甲出面呼籲，而是邀請了黎諾懿和袁偉豪等「全男班」藝人參與宣傳，引來網民猜測是否因為今屆三甲港姐號召力不足的疑問。
曾志偉解釋今屆港姐招募策略
作為TVB總經理（節目內容營運）的曾志偉，否認外界對於今屆港姐冠、亞、季軍號召力不足的質疑，助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲則強調三位佳麗都已簽訂了藝員合約，並指TVB無放棄到她們，若製作部需要三甲們為新一屆港姐作宣傳，她們亦必須上陣。她還逐一透露應屆港姐三甲現在的去向：
冠軍莊子璇 原來已大學畢業
今屆港姐三甲可說是歷屆港姐任內最少工作的一屆，其中冠軍莊子璇（Hilary）上月剛踏入22歲，樂易玲指她已大學畢業，並隨時準備好工作。雖然她的樣貌不時被指一再「變靚」，但仍無損她的心情，近日在社交網著上小背心狂派福利，再度引來網民狠批「又進化咗」、「簡直完全認不出」等。
亞軍王怡然 好想回港工作
同樣22歲的亞軍王怡然（Lynn）當選後，因父母拖欠千萬學費事件而負面新聞不斷，之前她一直少露面「神隱」近五個月，直到日前突然在社交網拍片更新近況，疑似為復出幕前「試水溫」，繼續惹來網民負評，直斥她「面皮比想像厚」。而樂易玲就透露王怡然亦好想回港工作，現正勤力地跟老師練習廣東話。
季軍王敏慈 要等假期開工
季軍王敏慈（Lovelle）現年也是22歲，樂易玲透露她目前正在北京戲劇學院讀書，若有假期也樂意回港工作。王敏慈在香港出生、新加坡長大，於2022年入讀北京中央戲劇學院表演系，預計尚有兩年才能畢業。
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撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@hilary_ig、抖音@Lynn、[email protected]