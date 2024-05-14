新一屆香港小姐招募由全男班上陣 應屆港姐三甲去咗邊？曾志偉咁樣講

TVB近日開始向全球招募《2024香港小姐競選》佳麗，今年的招募方式有所創新，不再由上屆的港姐三甲出面呼籲，而是邀請了黎諾懿和袁偉豪等「全男班」藝人參與宣傳，引來網民猜測是否因為今屆三甲港姐號召力不足的疑問。

