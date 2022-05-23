香港小姐｜梁敏巧揭參選內幕爭位實況 再爆「堅離地」佳麗：八達通都唔知

每年由TVB主辦的「香港小姐」於日前已截止報名，想報名嘅女士唯有要等下年喇！而參選過港姐的梁敏巧日前就在自己的YouTube頻道連環爆香港小姐競選的內幕，仲請嚟選過《廣告女皇》嘅老友黃丹虹（Vickie）一齊揭開選美背後實況，發現不少「堅離地」趣聞，當然唔少得陰暗面啦！