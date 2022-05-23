香港小姐｜梁敏巧揭參選內幕爭位實況 再爆「堅離地」佳麗：八達通都唔知
梁敏巧揭「香港小姐」內幕
梁敏巧於2019年參加《香港小姐競選》，可惜未能躋身三甲，最後由黃嘉雯奪冠，亞、季軍分別為王菲及古佩玲。梁敏巧日前在個人YouTube頻道爆料指，當年原來曾經歷有人爭曝光率、爭鏡頭：「有啲女仔會同其他佳麗講『我呢邊面靚啲』，有啲就借啲意就攝過嚟。」另一方面，她又笑言在參選期間有聽聞過一些堅離地的佳麗：「我聽過有啲女仔同我講，佢嗰屆啲佳麗係唔識搭巴士啦，唔知八達通係啲咩啦，唔剝皮唔知提子係咩。」不過她解釋「那些」女仔天生出身與普通家庭不盡相同：「所以你要點樣去同啲咁唔同嘅人溝通，同埋有時啲人咁唔同，佢講啲嘢可能真係溝通唔到，因為佢哋唔明，所以你會覺得佢哋離地、扮嘢。」
梁敏巧為「香港小姐」辯護 否認有內幕
雖然梁敏巧承認「香港小姐」鏡頭背後，有人爭曝光率、爭鏡頭，亦有不少「堅離地」佳麗，但她強調一班佳麗並非想像中咁進取，很多時只是一些無心舉動而被無限放大：「其實我哋呢幾個月入面，我哋係有唔同嘅program，可能係綜藝考你急才，可能係影相睇你甫士同埋鏡頭感，一路都喺度睇緊你有冇潛質去成為一個幕前嘅人，一路都考緊你智慧，同埋你本身有嘅技能。」同時，她亦否認有內定：「唔可以淨係睇樣，因為有啲女仔真係好靚嘅，大家都會話佢係大熱，可能喺鏡頭背後，佢有啲表現可能係未必咁好嘅時候，佢咪有機會俾人foul，foul咗啲人又話唔公平啊，又話內定，其實唔係！」
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梁敏巧同Vickie講足兩集：
Vickie爆《廣告女皇》黑幕
至於在2018年選過《廣告女皇》的Vickie黃丹虹則透露，當年參選原來真係有「拉攏關係」的情況：「有聽講過隔離組，你如果唔得個導師鍾意，咁咪俾人蝦，蝦到報紙、報道、剪接都會幫助個導師，會令到個參賽者無形中俾人抺黑。」
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