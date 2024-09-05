《2024香港小姐+女．遊記》陳懿德自爆曾60kg參選 減肥成功奪季軍
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《2024香港小姐 女．遊記》將於今晚和明晚在翡翠台播出最後兩集，節目將帶觀眾前往內蒙古。何沛珈和陳懿德兩位資深港姐將帶領三位新晉港姐莊曉婷、李曼思和俞可程探索當地風情。在明晚的節目中，隨著旅程接近尾聲，沛珈和德德將與三位師妹進行一場深入的Girls Talk。
從132磅到港姐季軍 陳懿德減肥奇蹟
在Girls Talk中，陳懿德坦言自己在參選港姐時的體重曾達到132磅。她透露，當年參加第一輪面試時的體重讓她感到壓力。「當年參選港姐時，以重量級60kg（132磅）體重參加第一輪面試！」陳懿德說。儘管最初的體重成為挑戰，陳懿德並未放棄，她通過「168斷食法」及低碳低糖低鹽的飲食計劃，在三個月內成功減掉22磅，這一轉變也為她在賽場上贏得了更多關注。她的堅持和努力最終在《香港小姐再競選》中獲得了成果，憑藉一段精彩的腹語表演，她不僅獲得了觀眾的喜愛，更在決賽中奪得了季軍。
多才多藝陳懿德
除了在減肥和選美方面的成功，陳懿德還擁有聲樂八級的實力，她的多才多藝讓她在演藝圈中的潛力不容忽視。自從加入TVB後，陳懿德主要擔任主持和司儀工作，逐漸在業界建立起自己的地位。
圖片來源：TVB