《2024香港小姐+女．遊記》陳懿德自爆曾60kg參選 減肥成功奪季軍

《2024香港小姐 女．遊記》將於今晚和明晚在翡翠台播出最後兩集，節目將帶觀眾前往內蒙古。何沛珈和陳懿德兩位資深港姐將帶領三位新晉港姐莊曉婷、李曼思和俞可程探索當地風情。在明晚的節目中，隨著旅程接近尾聲，沛珈和德德將與三位師妹進行一場深入的Girls Talk。

