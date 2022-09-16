香港小姐2022 │ 張靜婷被指中英粗口流利 社交網狂鬧人獲封「爆粗港姐2.0」
名為「Janice Cheung」社交帳戶
今年港姐是非多多，整容、不和傳聞不絕於耳。現年27歲的17號佳麗張靜婷被踢爆是「粗口港姐」，有疑似是她的facebook戶口「Janice Cheung」，經常用英文粗口留言鬧人，其中2011年5月21日留言「What the fxxk」，又靈活運用中文粗口：「再講我真系（係）吾（唔）Ｘ忍啦，做乜Ｘ野（嘢）成Ｘ日討論我啊？靚女們」，留言日期為2010及2011年，但該facebook戶口已於2018年停用，未知是否真的屬於張靜婷15、16歲時的留言。張靜婷現職為模特兒及網誌作家，而她的IG帳號，當中未見粗口留言，大部份都是分享生活日常及水着照片。
張靜婷被指加工歡迎搵醫生驗證
張靜婷早前出席記者會，被問到有網民質疑她曾「加工」 ，她強調自己純天然，歡迎搵醫生驗證，並指自己的鼻哥是真的。TVB安排了陳凱琳（Grace）跟應屆佳麗見面，分享9年前選港姐的經驗，日前《東張西望》播出當日的情況，訪問了陳凱琳和一眾佳麗，張靜婷提到遭網民批評是「加工」 樣時，她一度不開心想喊，不過張靜婷會以師姊陳凱琳作借鏡，她說：「可能我個樣比較精緻，好似整過，但就冇，所以都好開心佢哋咁講。唔整，外界都覺得我眼耳口鼻都整過，都開心嘅。加上當年Grace都比人詬病過，無可避免，我已經習慣。」
王賢誌提名張靜婷參選
原來張靜婷的提名人是富二代藝人王賢誌，早前王賢誌於社交平台分享跟張靜婷的合照，他留言寫到：「支持妳，17號Janice張靜婷！欣賞妳很清楚自己有何夢想，既然妳立志要爭取更多經驗，以便日後開設選美培訓學校，我也樂於擔任你的提名人，在背後鼓勵妳向着自己的目標進發！」張靜婷報稱是一名模特兒，志向是開辦一間選美學校，分享自身經歷以鼓勵更多的女性參加選美比賽。她直言對參選很有信心，又透露參加選美是她的夢想之一。她的社交網有大量性感靚相，大騷Fit爆身材，可見她對自己充滿自信。
即睇張靜婷更多靚相：
即睇張靜婷2018年選亞姐樣貌大不同：
打入亞姐十強，經驗豐富！
讀者留言