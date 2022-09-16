香港小姐2022 │ 張靜婷被指中英粗口流利 社交網狂鬧人獲封「爆粗港姐2.0」

無綫《2022香港小姐競選》決賽9月25日舉行，候選佳麗相繼被爆料，17號佳麗張靜婷昨日被爆是「粗口港姐」，15歲已常在社交網以粗口留言鬧人。早前她又被質疑曾經「加工」，更是選美常客，現年27歲的她今次已第二度參選港姐，早在19歲時已參加過港姐面試，可惜沒有入圍。她23歲時亦參選過《2018亞洲小姐競選》，更打入香港區十強。