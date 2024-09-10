港姐2024｜友誼小姐王汛文爆喊被質疑做戲 獲讚似周秀娜＋陳法拉背景曝光
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《2024香港小姐競選》即將舉行決賽，近日大會發放「致兩個月後的我」影片，其中3號王汛文（Candice）繼之前喊住得「友誼小姐」獎後，今次在片中又再爆喊，引起網民熱議！
《2024香港小姐競選》3號王汛文 睇片勁感觸
在這段「致兩個月後的我：3號王汛文」影片中，王汛文在7月12日入圍後第一次接受訪問，當時她穿著黑透視黑色上衣加白色短褲，大騷長腿，對兩個月後的自己說：「你很棒、很勇敢！」又自言本身是個內向、不喜歡分享的人，但講到一半王汛文已經開始爆喊，而兩個月後睇片的王汛文亦受影響，對著鏡頭又笑又喊，直言聽到好感觸：「見到自己喊都想喊！」
被嘲「喊包」、「幾好戲」
睇番之前王汛文奪得「友誼小姐」獎時，亦忍唔住驚喜爆喊，有網民直指她是「喊包」，次次都喊，更有網民嘲她只是為了引人注意，寸爆她「幾好戲」。但亦有不少網民睇好王汛文可以打破「友誼小姐」不能入三甲的魔咒：「一直挺看好3號的，猜她三甲内」、「有可能冠軍」、「起碼入三甲，雖然不是最漂亮，但是令人不得不喜歡她」、「一直喜歡她，起碼有個獎，有個定心丸，因為有時候TVB嘅結果好難猜」等。
有片睇！2024香港小姐競選｜致兩個月後的我：3號王汛文
王汛文 職業係「政府官員」
王汛文被指撞樣周秀娜及陳法拉，而她的職業背景也引起了網民廣泛討論。根據大會資料顯示，王汛文今年23歲，在香港出世，身高166.5公分，職業為行政助理。她曾在面試中透露自己從加拿大回港參選，並在社交媒體上的簡介寫上「政府官員」，2022年畢業於世界百大名校之一的加拿大阿爾伯塔大學（University of Alberta），畢業後似乎是在政府部門工作。
自細師從嫲嫲學茶藝
王汛文在社交平台上分享了不少表情趣怪的自拍，以及運動、美食、愛貓和家人的照片。此外，王汛文還熱愛跑步、游泳、觀看名人演講和泡茶，平日會搭港鐵。她表示觀看演講能讓她獲得不同人生的視角和學習機會，而泡茶方面，原來她的嫲嫲是一位茶藝老師，她從小就獲嫲嫲教授茶藝及泡茶的知識，嫲嫲更在她出世後第一時間便以茶代奶，沖茶餵她。她還曾拍片曝光過自己屋企，只見她家似乎是村屋，屋內空間感十足，而且掛著字畫、擺著茶具，充滿文化氣息。
撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@candicejuuuuu、王汛文小紅書