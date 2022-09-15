香港小姐｜02年季軍胡家惠40歲生日 搣甩最醜港姐之名大曬超Fit泳裝照

2002港姐季軍胡家惠（Cathy）早已淡出幕前多年，早前她難得再度出山，為無綫新一屆香港小姐競選拍攝節目《小城美誌》，並有感而發，大談20年前選港姐時被封為「最醜樣港姐之一」的感受，獲網民勁讚大方得體！日前她出海參加船P，和閨密慶祝其40歲生日時，更大曬多張泳衣照，盡展Fit到漏的身形！