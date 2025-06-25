香港小姐2025｜24歲最年輕區議員莊雅婷退選 發千字文解釋 考慮1個重要原因
意外走紅引關注 堅守區議員職責優先
莊雅婷在港姐面試中因禁止使用手機而錯過即時回應，後發現自己登上各大新聞版面，引發娛樂圈與區議員身份兼顧的討論。她強調區議會服務街坊始終是首要任務，並希望通過港姐平台提升年輕人對社區工作的認知：「記者昨天問我將如何兼顧港姐與區議員，其實我不會用『兼顧』二字🌟因為我們的重點一直就只是社區服務、做好青年工作，以為港姐這個平台和身份或許能夠助力這項工作。（港姐履職盡責其實也是以慈善工作為主，所以昨天我說了一加一大於二的存在）」
莊雅婷決定放棄港姐競選
她試圖以非傳統方式宣傳社區工作，籌劃reels、校園活動等，但面試後媒體反應與預期有差距，影響區議會形象。經過深思，莊雅婷決定「不會繼續參與到港姐競選當中」，守護初心並保護區議會聲譽。
未來仍推創新 傳遞正能量不變
儘管退出競選，她承諾團隊將繼續探索新方法宣傳社區事務，吸引年輕參與，並為社會注入正能量。她感謝TVB與港姐平台，鼓勵支持2025香港小姐，延續香港文化。
莊雅婷00後區議員小花 盼「超越葉劉」
莊雅婷2000年出生，土生土長香港人，曾就讀本地國際學校。數年前，她放棄英國學府錄取，選擇入讀北京大學，修讀政府管理學院與光華管理學院雙學位。她曾表示：「希望用四年深入了解祖國發展。」
莊雅婷曾立下目標，希望其IG賬號追蹤數超越政界IG人氣王葉劉淑儀（3.4萬追蹤），目前她擁有近6000名粉絲。令人意外的是，無綫電視董事局主席許濤夫人陳祉妤（Balia，原名陳沛嘉）及藝人丁子朗已成為她的追蹤者。
00後區議員 放棄英國大學獲讚「棄暗投明」
2000年出生的莊雅婷，畢業於北京大學，並在2023年被政府委任為區議員，她的政治生涯由此開始步入快車道，不僅因為她的年輕，更因為她的能力和背景受到建制派的高度評價。保安局局長鄧炳強曾評價她選擇北京大學而非英國大學是「棄暗投明」，顯示出她在政治選擇上的堅定和明智。
至於對於莊雅婷參選港姐一事，民建聯對她的選擇表示尊重，認為她能夠妥善分配時間，不影響其區議員的職責。
出席論壇力證愛國 中學老師指：成個人都大陸晒
莊雅婷上周出席「香港國安法公布實施5周年論壇」的座談會，並提到當年考入北京大學後，滿心歡喜地向中學老師報喜，卻換來對方上下打量、語帶諷刺地說：「你成個人都大陸晒。」這番話讓她感到十分受傷，亦堅定自己愛國無錯的信念。她又提到，去年與家人到英國旅遊期間，父親在地鐵上遇竊，雖然最終成功追回失物，整件事卻令她深切體會到社會安全的重要性，也加深了她對安全感的反思。