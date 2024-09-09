香港小姐2024｜4號謝淑怡澳門騷長腿牙煙彈琴 能文能武歌喉超驚人！

《2024香港小姐競選》正進行得如火如荼，而決賽將於9月15日晚上8點舉行。作為每年的選美盛事，唔少觀眾都十分關注一眾佳麗的質素，不過今年唔少佳麗都被網民大讚有樣有學歷，擁有碩士學位的4號謝淑怡（Zoie）就正正係其中1位！

