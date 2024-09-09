香港小姐2024｜4號謝淑怡澳門騷長腿牙煙彈琴 能文能武歌喉超驚人！
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《2024香港小姐競選》正進行得如火如荼，而決賽將於9月15日晚上8點舉行。作為每年的選美盛事，唔少觀眾都十分關注一眾佳麗的質素，不過今年唔少佳麗都被網民大讚有樣有學歷，擁有碩士學位的4號謝淑怡（Zoie）就正正係其中1位！
香港小姐2024｜音樂才女謝淑怡超牙煙彈琴騷琴技
現年26歲的謝淑怡畢業於美國約翰霍普金斯大學，主修鋼琴演奏嘅Zoie除咗擁有碩士學位外，更係多項國際大賽獎項的得獎者，包括2022年紐約金球古典音樂比賽冠軍、2021年日本伊勢志摩國際鋼琴比賽冠軍、2021年洛杉磯李斯特國際鋼琴比賽第二名，仲被選為美國國家音樂榮譽協會Pi Kappa Lambda終身會員。
而作為有樣有身材嘅靚女鋼琴家，謝淑怡今年4月更被澳門邀請在空中演奏鋼琴，而Zoie的彈奏亦係澳門首個空中鋼琴表演，可以話係藝高人膽大，更獲網民封為索腿音樂才女！
香港小姐2024｜謝淑怡超多才藝爭冠軍
除咗喺音樂方面有過人的才能外，謝淑怡自細學習芭蕾舞，並考獲七級資格。不過謝淑怡對表演的熱情就不限於音樂和舞蹈，就算係主持同演戲都一樣充滿興趣。謝淑怡仲透露自己好鍾意鏡頭，而且以往需要錄VO時都會被工作人員稱讚，更問佢係唔係學過主持或配音，令佢成為眾多觀眾和評委關注的焦點。
香港小姐 女．遊記｜謝淑怡獲讚港姐好聲音
謝淑怡在早前播出的《2024香港小姐 女．遊記》中，孖住黎芷珊同港彭慧中飛去菲律賓學打拳同行catwalk！謝淑怡除咗行catwalk有板有眼外，就連拍住當地女歌手同台合唱都冇壓力，即席以鋼琴伴奏嘅謝淑怡仲獲觀眾大讚係港姐中隱藏嘅好聲音！
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撰文：東方新地圖片來源：ig@zoietsy、TVB、網上圖片