香港小姐6佳麗爆退選原因：真的沒辦法簽！連大熱門都拒玩
香港小姐2024 六佳麗退選後齊High Tea
在通過第二輪面試後選擇退選的佳麗，包括有「翻版何依婷」黃艷Crystal、「長髮湯盈盈」趙浚雯Christina、自稱「永遠18歲」的林司檸Caroline、來自澳門的中大碩士生Jackie，以及24歲的Crystal Ng等，眾佳麗在退選後更相約去High Tea，其中黃艷、趙浚雯和林司檸都曾被睇好係大熱門。
佳麗直指合約「嚴苛」
其中退選的王艷就用「Strict」來形容港姐的合約：「來之前就已做好心理準備可能會面臨簽合約，但是沒有想到會這麼strict（嚴苛）。原來我還是抱有幻想打工和比賽能不能兼顧。」Caroline也在評論區透露自己的退選原因：「真的沒辦法簽」、「不敢簽合約」。這些佳麗在小紅書上公開宣布退選，並指原因是不願意簽合約。
黃艷︰「第一集︰放棄娛樂圈，強勢回歸金融界！來之前就已做好心理準備可能會面臨簽合約，但是沒有想到會這麼strict（嚴苛）。原來我還是抱有幻想打工和比賽能不能兼顧。說不難過肯定是假的，看著厚厚的合同左右權衡了很久，還是選擇放棄了。」
趙浚雯︰「當我得知在進入第二輪比賽之前需要簽署幾份合約後，我做出了退出比賽的艱難決定。仔細閱讀這些文件後，意識到我還有一些地方需要成長和改進，想確保我能夠在這樣專業的平台上自信展現最好的自己。」
Jackie︰「2024香港小姐，入圍但是退賽啦。」、「不想簽約唉。」
林司檸：「2024港姐｜什麽？有佳麗被趕出TVB？開個玩笑…由於合約原因，經過慎重考慮，我決定退賽。真的非常感謝，大家這段時間的喜歡和支持。大家給我的建議，我都有認真看。比賽期間，認識了很多漂亮又優秀的小姐姐，真的很開心。我會繼續努力噠！」
Crystal：「雖然經過深思熟慮後還是決定退賽了，但這個過程還是很值得！讓我重拾了被遺忘久遠的拉丁舞，認認真真的減了一次肥，還見到了很多美麗又自信的小姐姐！開心。」
網民讚識玩：都係想博曝光率
不過網民紛紛指這些退選港姐只是想引起關注，並非真心參選：「根本就冇意選，只是博出位」、「唔使真落場，又拿咗曝光機會，識玩吖」、「參選為咗退選」、「宜家係我飛你」、「全部跟住係抖音吹自己係港姐」、「都係想博曝光率見報率，而家成功咗仲使乜選」等，亦有網民好奇：「好想知份合約有幾嚴苛？？？」
退選港姐「翻版陳妙瑛」江婉穎曾爆TVB霸王合約
其實參選港姐的合約已非第一次被指條款嚴苛，2021年被封為「翻版陳妙瑛」的退選港姐江婉穎（Wynn），就曾拍片大爆TVB的合約偏向「霸王條款」那種，參賽時必須是「零合作、零簽約」的狀態，但當時參賽的選手很多本身都是KOL，都有合約在身，節目組就要求她們即場打電話跟公司解約，才能正式簽約，開始進入比賽。加上TVB的起薪不是特別高，而且合約期太長，也是她選擇退選的原因之一！