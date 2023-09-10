盤點近年7位最快離巢港姐三甲！其中1個坐擁過億身家 另一個遇騙案蝕5位數！
1. 許子萱（2022年亞軍）：效力1年
現年26歲的許子萱在當選後一直是非多多，被指與其他港姐不合群，經常不出席同屆港姐們的聚會。原本已經是學霸的許子萱，在參選前已經獲英國牛津大學取錄修讀MBA，但因為當選了香港小姐亞軍，所以就一度擱置遠赴英國進修計劃。早前新一屆香港小姐誕生，許子萱就在社交平台宣佈自己「正式卸任」，並且將會按照原定計劃，遠赴英國牛津大學深造，重新起航。
2. 丁子田（2018年季軍）：效力2年
現年29歲的丁子田在當選香港小姐季軍後，一度入讀過無綫電視藝員訓練班，並且先後主持明珠台節目《股市直擊》和運動節目《港活力·港運會》等，更曾經一度客串過《愛‧回家之開心速遞》。不過浮浮沉沉一直未有太大發展的丁子田，最後在2020年8月正式離巢，並且在2021年宣佈與有米男友Paul拉埋天窗。現時丁子田移居上海，過上少奶奶生活，並轉行做網紅拍片分享內地日常生活。
3. 雷莊𠒇（2017年冠軍）：效力1年
2017年港姐冠軍及最上鏡小姐雷莊𠒇畢業於加拿大多倫多大學，她當時回應網民批評時，竟說網民「Not that educated」，反被網民指她無器量，落得被網民惡搞的下場。雷莊𠒇曾經短暫服務無綫，卸任前已經表示香港節奏不適合自己，揚言會返加拿大發展，並且想去荷里活發展，不過暫時就未有見到雷莊𠒇有咩新搞作。
4. 黃瑋琦（2017年季軍）：效力1年
同樣從美國回流香港的黃瑋琦，在獲選2017年香港小姐季軍之後，曾經代表香港參加同年世界小姐競選，不過最後並沒有得到任何名次。與同屆冠軍雷莊𠒇，黃瑋琦在卸任後便選擇回到美國繼續時裝設計的工作。現年29歲的黃瑋琦目前定居美國，平時都會時不時在社交平台大曬與男友的恩愛合照。
5. 龐卓欣（2015年亞軍）：效力1年
現年31歲的龐卓欣在2015年當選港姐亞軍後決定不與無綫續約，全因背後有富爸爸龐寶林撐腰，龐寶林除了是股評人，還是基金公司管理董事總經理，有頭有面。其後龐卓欣轉型做Youtuber，除了拍片分享日常生活，還曾經找來富爸爸亮相分享理財心得，深得網民大力支持。不過今年7月就突然上傳影片分享墮入墮入網上騙案，並被騙去7萬元的經歷，搞到網民都笑佢「貪字得個貧」。
6. 郭嘉文（2015年季軍）：效力2年
現年31歲的郭嘉文在當選2015年香港小姐季軍後，迅速獲無綫力捧，被安排主持《東張西望》和參與多個綜藝節目。不過在2016年情人節就被發現與「小小超」李澤楷同遊東京，令戀情曝光，其後二人久不久就被影到出雙入對，更有傳李澤楷以郭嘉文名義豪砸過億元購入九龍塘豪宅。無心留戀娛樂圈的郭嘉文亦在2017年正式離開無綫。
7. 張舒雅（2008年冠軍）：效力1年
現年37歲的張舒雅是2008年港姐冠軍，不過在當選後周不時向TVB請病假，又退選多個選美競賽，卻被傳媒影到經常出入娛樂場所，被封上「最Hea港姐」之名。TVB其後封殺張舒雅，不但罷免她所有工作及把她雪藏，更禁止她為新任香港小姐冠軍主持加冕儀式及出席香港小姐競選決賽。出身富貴的張舒雅被TVB雪藏後幾乎絕跡娛樂圈，連社交平台都冇玩，繼續過隱世富豪生活。
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