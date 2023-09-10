盤點近年7位最快離巢港姐三甲！其中1個坐擁過億身家 另一個遇騙案蝕5位數！

近年越來越多香港小姐選擇在任期後不選擇與TVB續約，亦有部分港姐選擇離開娛樂圈。有「黑面港姐」之稱的2022年亞軍許子萱早前宣佈正式「卸任」，並且即將遠赴英國牛津大學深造，重新起航！以下就為大家盤點近年7位最快離巢港姐，其中更有人在一年間就被TVB罷免解約！