29歲港姐冠軍難得返港 自揭與呢位星二代係閨蜜
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2017年香港小姐冠軍雷莊𠒇（Juliette），自卸任後便遠赴加拿大發展，鮮少回港。上月底她在社交網上透露，因為送別親人的最後一程，她特別從加拿大飛回香港，這次返港之旅，她也抽空與呢位星二代好友相聚！
與鍾鎮濤大女閨蜜重逢
在社交平台上，Juliette分享了與家人的聚會照片，其中一張與鍾鎮濤大女鍾嘉晴（Chloe）的合照尤其引人注目。兩人在相片中頭貼頭，笑容滿面，看來非常開心。Juliette用英文留言：「Time flies but the friendship never changes（時間飛逝但我們的友誼永不變）」，透露出她們之間深厚的友情。而鍾嘉晴也在自己的社交媒體上轉發了這張合照，並留言稱Juliette為「My baeee（我的寶貝）」，顯示兩人的關係親密無間。
中學同窗深厚友誼
原來，Juliette與鍾嘉晴的友誼源遠流長。Juliette在加拿大出生，7歲時回流香港，曾就讀港島中學（Island School），直到2011年才重返加拿大升讀高中，後於多倫多大學畢業。這段在香港的求學經歷，讓她與鍾嘉晴結下了不解之緣。即使時光流轉，兩人的友情依然維繫得如此緊密，可見她們的友誼超越了時間和距離的考驗。
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圖片來源：IG@chloebee0321、IG@juliettelouie