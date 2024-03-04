29歲港姐冠軍難得返港 自揭與呢位星二代係閨蜜

2017年香港小姐冠軍雷莊𠒇（Juliette），自卸任後便遠赴加拿大發展，鮮少回港。上月底她在社交網上透露，因為送別親人的最後一程，她特別從加拿大飛回香港，這次返港之旅，她也抽空與呢位星二代好友相聚！