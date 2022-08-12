香港小姐2022︳「爆炸頭」徐麟最豐滿 林鈺洧驚現巨腩 19位佳麗泳衣亮相
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《香港小姐競選2022》下月4日舉行準決賽，19位佳麗周四（11日）首次以泳衣示人，大曬特訓成果。當中以「爆炸頭」徐麟、何思懿35吋上圍最豐滿，另一搶鏡位係星二代林鈺洧修身未見成果驚現巨腩？
「爆炸頭」徐麟、何思懿身形最豐滿
港姐著泳裝，第一眼自然會聚焦喺佳麗身形，今屆上圍最豐滿嘅佳麗分別為「爆炸頭」徐麟同何思懿，上圍數字同樣係35吋。對於擁有豐滿上圍會唔會更自信，徐麟表示唔同身形有唔同風格，唔會特別去比較邊位佳麗靚啲；何思懿就大讚好多位佳麗身形都好好，亦好滿意特訓成果，但仲想減多3公斤。
「星二代」林鈺洧驚現巨腩
林鈺洧爸爸係林俊賢，作為「星二代」佳麗，參選前已備受傳媒關注。林鈺洧因為做過模特兒，所以呢日著泳衣對鏡頭基本上都好淡定，不過同眾佳麗合照時突然鬆咗一下，就俾傳媒影到個巨腩，同特訓後嘅纖細手腳形成極大對比。林鈺洧事後接受訪問，佢透露參選後體重一共減咗7公斤，但對自己身形都未算滿意，因為而家淨係食少少水果，肚腩仔都會現出嚟，睇嚟佢呢個月喺修身方面要再加把勁喇！
立即重溫19位佳麗泳裝片段
19位佳麗經過一輪特訓著泳衣，都算有啲睇頭，你又睇好邊個？
1－7號佳麗全身照
8－13號佳麗全身照
14－20號佳麗全身照
撰文：東方新地圖片來源：《娛樂新聞台》節目截圖資料或影片來源：[email protected] (official)
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