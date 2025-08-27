2025香港小姐決賽前夕玩突破｜14佳麗拍Rap歌MV 網民激讚：值廿萬！

全城矚目的《2025 香港小姐競選決賽》即將在本周日（31日）晚舉行，賽前大會竟一反傳統，為14位候選佳麗拍攝型格Rap歌MV！片中佳麗們換上水漾泳裝及華麗晚裝，在水花四濺的場景中展現Cool爆一面，與以往高貴形象大相逕庭，究竟這次破格嘗試能否贏得觀眾歡心？