2025香港小姐決賽前夕玩突破｜14佳麗拍Rap歌MV 網民激讚：值廿萬！
廣告
全城矚目的《2025 香港小姐競選決賽》即將在本周日（31日）晚舉行，賽前大會竟一反傳統，為14位候選佳麗拍攝型格Rap歌MV！片中佳麗們換上水漾泳裝及華麗晚裝，在水花四濺的場景中展現Cool爆一面，與以往高貴形象大相逕庭，究竟這次破格嘗試能否贏得觀眾歡心？
《2025香港小姐》MV破格登場 14佳麗濕身玩Rap超有型
今年大會為《2025 香港小姐競選》搞搞新意思，在決賽前夕發布了一條極具風格的主題MV，背景音樂更是Rap感十足的《This is how you Live》！14位候選佳麗，包括1號李尹嫣、2號甘詠寧、3號蔡華英、4號莫凡、5號曾閱遙、6號朱文慧、7號施宇琪、8號岳凡荻、9號陳詠詩、10號文雅儀、11號梁倩萱、12號庄靜璟、13號袁文靜及14號何詠多，在MV中穿梭於Casual Wear、運動裝、晚裝及泳裝等多個造型，透過大量鏡子、煙花及水花四濺的畫面，展現出活潑、高貴、型格甚至佻皮可愛等不同面貌，完全顛覆港姐傳統形象，突顯出眾人的表演潛力與極高可塑性。
網民洗版式好評「今年拍得好好」 激讚MV值廿萬
MV一出即引起網民熱烈討論，輿論幾乎一面倒給予好評，認為今次宣傳片製作極有誠意，畫面賞心悅目。大批網民湧入留言區洗版式激讚，紛紛表示對今屆港姐改觀：「個 MV 值廿萬」、「第一次香港小姐主題曲是有 rap 的，好聽好聽」、「今年嘅宣傳拍得好好。」不少留言都認為，這次的破格嘗試非常成功，不但為賽事注入新鮮感，更讓觀眾看到佳麗們在傳統美貌以外的另一面，令人更加期待她們在決賽當晚的表現。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期