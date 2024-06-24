香港小姐

AGA港姐面試照出土 坦言唔知情頂硬上 網民：「好彩冇入圍」

最新娛聞
cloud

廣告

《香港小姐競選》向來是城中熱話，隨住今年已經開啟港姐的首輪面試，除咗今屆的參賽者外，早年的佳麗亦再度成為網民討論的話題。最近有網友挖出了2010年的港姐面試照片，其中一位參選者竟是曾奪「叱咤樂壇女歌手金獎」的江海迦（AGA）。而Aga面試港姐的照片亦引起網民熱議，更有人指Aga「好彩冇入圍」 ……

AGA江海迦選港姐契機

36歲的AGA入行前曾任職空姐及餐廳駐場歌手，並於2008年成為著名監製舒文的徒弟，盼能成為創作歌手。可惜AGA簽約3年都未獲賞識，她的家人更曾勸AGA重投空姐行業。AGA更於2010年參選香姐，打算另闢路徑進入娛樂圈，不過事後AGA就透露參選港姐一事其實係媽媽及家姐為其報名，自己並不知情，唯有「頂硬上」。

香港小姐 AGA於《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》勇奪連奪「叱咤樂壇女歌手金獎」及「叱咤樂壇唱作人金獎」，更憑三首作品皆登上903專業推介冠軍位置的優秀成績擊敗謝安琪、陳蕾等女歌手。（圖片來源：IG@agaseen）
AGA於《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》勇奪連奪「叱咤樂壇女歌手金獎」及「叱咤樂壇唱作人金獎」，更憑三首作品皆登上903專業推介冠軍位置的優秀成績擊敗謝安琪、陳蕾等女歌手。（圖片來源：IG@agaseen）
香港小姐 AGA在音樂方面取得不少成就。（圖片來源：IG@agaseen）
AGA在音樂方面取得不少成就。（圖片來源：IG@agaseen）

AGA江海迦止步15強

在首輪面試中，22歲的AGA打扮相對隨意，未有做造型上陣嘅AGA更因擁有西班牙血統而被網民笑稱「來自德成」。雖然當時未被睇好，但係AGA除咗參加80人的初選外，更成功進入30人的複選。可惜最終於15強止步，未能殺人總決賽。而AGA回憶參選時的情況，以坦言自己當時皮膚較黑，而且唔擅長化妝，對於選港姐一事都有啲不堪回首。

香港小姐 AGA曾透露參選港姐係「定硬上」，因為自己事前完全唔知情，報名係由媽媽以及家姐幫自己報。而當時AGA更因擁有西班牙血統膚色較黑，慘被網民笑指係「來自德成」。（圖片來源：TVB）
AGA曾透露參選港姐係「定硬上」，因為自己事前完全唔知情，報名係由媽媽以及家姐幫自己報。而當時AGA更因擁有西班牙血統膚色較黑，慘被網民笑指係「來自德成」。（圖片來源：TVB
香港小姐 當年港姐經首輪面試後，人數由首輪的81人激減至34人，經去蕪存菁，質素較佳的洪天明舊愛Lilian、寸嘴Barbie、莊思敏妹妹莊思明等都順利進入第二輪面試，大會統籌經理何麗全表示佳麗質素高，打算將候選名額由原定12人增至15人。而江海迦亦有份參加第二輪面試。（圖片來源：東方新地）
當年港姐經首輪面試後，人數由首輪的81人激減至34人，經去蕪存菁，質素較佳的洪天明舊愛Lilian、寸嘴Barbie、莊思敏妹妹莊思明等都順利進入第二輪面試，大會統籌經理何麗全表示佳麗質素高，打算將候選名額由原定12人增至15人。而江海迦亦有份參加第二輪面試。（圖片來源：東方新地）
香港小姐 最後15強不入，未有參加外景拍攝，當屆三甲係冠軍陳庭欣、 亞軍張秀文及季軍莊思明（圖片來源：東方新地）
最後15強不入，未有參加外景拍攝，當屆三甲係冠軍陳庭欣、 亞軍張秀文及季軍莊思明（圖片來源：東方新地）
香港小姐 TVB舉辦的《2010香港小姐競選》在2010年6月進行首輪面試，當年大會爲吸納更多新血，特别破例放寬佳麗年齡上限至27 歲，不少中女響應配戴有色「大眼仔」、黐上假眼睫毛躍躍欲試，卻記得剃腋毛唔記得剃唇毛，而且不約而同有幾分似大家熟悉的名人、藝人，娛樂性十足以爲睇緊《荃加福祿壽》！（圖片來源：東方新地）
TVB舉辦的《2010香港小姐競選》在2010年6月進行首輪面試，當年大會爲吸納更多新血，特别破例放寬佳麗年齡上限至27 歲，不少中女響應配戴有色「大眼仔」、黐上假眼睫毛躍躍欲試，卻記得剃腋毛唔記得剃唇毛，而且不約而同有幾分似大家熟悉的名人、藝人，娛樂性十足以爲睇緊《荃加福祿壽》！（圖片來源：東方新地）

網民嘆AGA「好彩冇入圍」

AGA2010年參選港姐的舊照一出，隨即引起網民熱議。不過唔少網民都認為AGA「好彩冇入圍」：「但人家之後都在歌唱才華方面有發揮及發展，即使當年入選，都未必及今時今日咁好。」、「好彩無入選，唔係就唔會有AGA」、「而家條路好過選港姐多多聲喇」皆因如果AGA當時亦港姐身分加入TVB，就極有可能會轉型成位演員，無法繼續發揮佢嘅音樂天賦。

香港小姐 唔少網民都認為AGA「好彩冇入圍」！（圖片來源：IG@agaseen）
唔少網民都認為AGA「好彩冇入圍」！（圖片來源：IG@agaseen）
香港小姐 （圖片來源：IG@agaseen）
（圖片來源：IG@agaseen）

撰文：東方新地圖片來源：東方新地、IG@agaseen

熱門文章

 