AGA港姐面試照出土 坦言唔知情頂硬上 網民：「好彩冇入圍」
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《香港小姐競選》向來是城中熱話，隨住今年已經開啟港姐的首輪面試，除咗今屆的參賽者外，早年的佳麗亦再度成為網民討論的話題。最近有網友挖出了2010年的港姐面試照片，其中一位參選者竟是曾奪「叱咤樂壇女歌手金獎」的江海迦（AGA）。而Aga面試港姐的照片亦引起網民熱議，更有人指Aga「好彩冇入圍」 ……
AGA江海迦選港姐契機
36歲的AGA入行前曾任職空姐及餐廳駐場歌手，並於2008年成為著名監製舒文的徒弟，盼能成為創作歌手。可惜AGA簽約3年都未獲賞識，她的家人更曾勸AGA重投空姐行業。AGA更於2010年參選香姐，打算另闢路徑進入娛樂圈，不過事後AGA就透露參選港姐一事其實係媽媽及家姐為其報名，自己並不知情，唯有「頂硬上」。
AGA江海迦止步15強
在首輪面試中，22歲的AGA打扮相對隨意，未有做造型上陣嘅AGA更因擁有西班牙血統而被網民笑稱「來自德成」。雖然當時未被睇好，但係AGA除咗參加80人的初選外，更成功進入30人的複選。可惜最終於15強止步，未能殺人總決賽。而AGA回憶參選時的情況，以坦言自己當時皮膚較黑，而且唔擅長化妝，對於選港姐一事都有啲不堪回首。
網民嘆AGA「好彩冇入圍」
AGA2010年參選港姐的舊照一出，隨即引起網民熱議。不過唔少網民都認為AGA「好彩冇入圍」：「但人家之後都在歌唱才華方面有發揮及發展，即使當年入選，都未必及今時今日咁好。」、「好彩無入選，唔係就唔會有AGA」、「而家條路好過選港姐多多聲喇」皆因如果AGA當時亦港姐身分加入TVB，就極有可能會轉型成位演員，無法繼續發揮佢嘅音樂天賦。
撰文：東方新地圖片來源：東方新地、IG@agaseen