AGA港姐面試照出土 坦言唔知情頂硬上 網民：「好彩冇入圍」

《香港小姐競選》向來是城中熱話，隨住今年已經開啟港姐的首輪面試，除咗今屆的參賽者外，早年的佳麗亦再度成為網民討論的話題。最近有網友挖出了2010年的港姐面試照片，其中一位參選者竟是曾奪「叱咤樂壇女歌手金獎」的江海迦（AGA）。而Aga面試港姐的照片亦引起網民熱議，更有人指Aga「好彩冇入圍」 ……

