香港小姐2022 │ Astrid爆炸頭大執之後變成點？一文睇清20名入圍佳麗

無綫《2022香港小姐競選》入圍佳麗（28日）到髮型屋整頭變靚啲，佳麗分兩批分別到銅鑼灣和九龍塘的髮型屋變髮，入圍的佳麗共有20名，實習醫生Chloe有事未能出席，共得19位佳麗現身。順利入圍的包括有留着一頭爆炸頭的「女版曾比特」Astrid、林俊賢的27歲女兒林卓錡和大熱門「翻版孫藝珍」梁超怡。不少佳麗轉look前後分別不大，Astrid經歷了約3小時的改造，卻一樣是保留爆炸頭的髮型！