香港小姐2022 │ Astrid爆炸頭大執之後變成點？一文睇清20名入圍佳麗

無綫《2022香港小姐競選》入圍佳麗（28日）到髮型屋整頭變靚啲，佳麗分兩批分別到銅鑼灣和九龍塘的髮型屋變髮，入圍的佳麗共有20名，實習醫生Chloe有事未能出席，共得19位佳麗現身。順利入圍的包括有留着一頭爆炸頭的「女版曾比特」Astrid、林俊賢的27歲女兒林卓錡和大熱門「翻版孫藝珍」梁超怡。不少佳麗轉look前後分別不大，Astrid經歷了約3小時的改造，卻一樣是保留爆炸頭的髮型！
Astrid爆炸頭染髮剪少少
Astrid整完頭出來，都keep住爆炸頭look，帶鄉音的她表示染深了髮色及剪短了少許。對於被指與苟芸慧相似，Astrid回應：「我覺得幾好吖，呢個髮型對我有少少好運啦！」星二代林俊賢女兒林卓錡，提到如何裝備自己迎戰決賽：「努力瞓好啲，養靚皮膚，做運動健身，firm up返少少。」翻版孫藝珍梁超怡只剪短了少許頭髮，她表示：「希望總決賽減到5-10磅，呢排食嘢都會清淡啲，有營養啲，同埋早啲休息。」
海外佳麗春光乍洩
同為大熱的「連詩雅師妹」邢慧敏則素顏示人，她身穿tube dress晒腰兼露膊，相當搶眼。海外佳麗英國何詩琪（Maggie）回港參選，因衫領太闊不慎露bra，長髮及腰的她表示會增肌和做gym備戰。而王子蝶（Gabrielle）則再次着上第二輪面試時的白色套裝裙戰衣，翻着舊衫成功搶鏡。
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常見問題
爆炸頭Astrid被指與誰很相似？
爆炸頭Astrid經3小時改造之後變化不大，並對於被指與苟芸慧相似，Astrid都有正面回應⋯⋯詳情請看
有參賽者被封「翻版孫藝珍」？
今屆香港小姐競選，每位佳麗各有特色⋯⋯詳情請看