郭珮文「最強body」逼爆出鏡極搶fo 超強實力男主持唔敢望！
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現年23歲嘅郭珮文（Juliana）去年參選港姐入行，雖然最後5強止步，但仍獲TVB簽約，更有唔少出鏡嘅機會，成功撼贏同屆港姐。日前郭珮文就亮相麥玲玲主持嘅《玲玲友情報》，仲喺節目上大爆香港男士唔夠膽對自己做1件事！
郭珮文「最強body」獲讚受男仔歡迎
郭珮文以灰色 T-Shirt襯牛仔褲登場，雖然打扮得十分簡單，但係仍然擋唔住好身材，除咗獲麥玲玲大讚係「最強body」之外，更令在場男主持直言「唔敢睇」！麥玲玲一嚟就問郭珮文「到底有冇女仔朋友」「人哋會唔會敵視你」獲Juliana天然呆地表示「有，全部都係女仔」
麥玲玲隨後就表示對郭珮文的初印象都係唔太講嘢，只係負責「齋坐」。不過麥玲玲就稱雖然Juliana好內向，但係就「絕對覺得男仔係會喜歡呢種女仔」。
郭珮文直言唔怕爛桃花
郭珮文喺節目中大方分享自己嘅擇偶條件，並表示另一半最緊要係有責任感同包容性。郭珮文更直言自己唔驚爛桃花：「如果你直接想玩，如果我覺得你OK，咁我⋯⋯你咪呃我感情，因為咁樣就是渣男，渣男目的可能是想瞓覺，但他先呃你感情，得到想要的東西就走咗去，嗰啲男仔就唔欣賞。」
郭珮文爆香港男士唔夠膽對自己做1件事
郭珮文坦言自己有社恐，再加上會對酒精過敏，因此多數都唔會去party。郭珮文大爆自己喺香港從來都未試過畀男仔搭訕，仲搞笑表示可能大家覺得自己「臭口臭面」。不過就獲在場的男主持表示：「其實我哋真係會怕，見到佢唔講嘢，而且身材咁好，咁好多人就會設定佢已經有男朋友」
撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@julianakpm