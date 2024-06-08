香港小姐2024｜陳曉華壓軸現身出手招募 網民：最適合人選！
陳曉華親自上陣拍片幫手宣傳
昨日（5日），TVB官方頻道上傳了一條2018年香港小姐陳曉華為《2024香港小姐競選》宣傳的短片。陳曉華在片中表示自己性格內斂，本身並沒有勇氣參選港姐，不過幸好自己踏出勇敢的一步，在入行後得到好多拍劇機會，成功實現自己的夢想：
因為怕醜，所以唔夠膽參加香港小姐，但真係踏出呢一步之後，我得到更多機會，開始演戲，搵到自己鐘意嘅演藝事業。鐘意追夢嘅你，記得快啲參選香港小姐啦！
網民因1原因感不滿
由陳曉華親自上陣的宣傳片一出，隨即引來網民的熱烈討論，不少網民大讚陳曉華上鏡又靚，不過亦有網民慨嘆指「點解唔一早搵佢宣傳」，反而搵一班沒有名次的港姐宣傳：「一早就應該搵佢出嚟做宣傳啊，港姐嗰段宣傳片搵嗰咋冇名次嘅出嚟做宣傳」、「點解唔一早搵佢？之前正式招募片全部係冇乜發展嘅落選佳麗，一個有三甲嘅都冇，好難吸引人參加。而家仲有一個星期報名先搵人」等。
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陳曉華獲網民大讚自然得多
馮盈盈今次與陳曉華、莊子璇、王怡然和陳曉彤一同上《流行都市》，為新一屆香港小姐選舉作宣傳。馮盈盈被指是為了扮斯文搏洗底，陳曉華就獲網民大讚說話動作都好自然：「馮盈盈講野咩事？陳曉華講嘢自然好多」、「陳曉華講嘢tone果啲先叫正常人」、「一轉鏡頭去陳曉華到順眼好多」等。
陳曉華入行以來劇接劇
陳曉華在宣傳片中親口提及到自己入行後有好多拍劇機會。陳曉華的確在2018年加入演藝圈以來，出演過多套劇集，包括《迷網》、《七公主》、《食腦喪Ｂ》、《異搜店》和《廉政行動2022》等，並在《美麗戰場》中的出色表現，使她成為了觀眾和業界的新寵。
節目巡禮企頭排 成TVB新力捧花旦
在TVB最近舉行的《2024TVB年中節目巡禮》中，陳曉華憑藉其在《非常檢控觀》、《異空感應》和《巾幗梟雄之懸崖》三部劇集中的出色表現，被冠以「劇后」的稱號。在活動中，她站在台上第一排，顯示出公司對她的高度重視。