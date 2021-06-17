香港小姐2021｜「東涌羅浩楷」Kirsten霍韻璇靚相任睇！深藏不露原來是歌手 無緣複試照樣拍片谷專輯

在《香港小姐2021》初選中以獨特風格成功跑出的22歲霍韻璇（Kirsten），因為一臉佛相及跟羅浩楷撞樣，獲封「東涌羅浩楷」及「佛祖佳麗」，其IG亦隨即被曝光，原來她本身是一位唱作歌手，雖然昨日她並未有現身港姐複試，但她也有特別拍片感謝支持和愛護她的Fans，同時仲趁機狂谷她推出過的兩張專輯！

編輯：東方新地｜圖片：霍韻璇IG、林作IG｜原文：新Monday