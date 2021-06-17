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香港小姐2021｜「東涌羅浩楷」Kirsten霍韻璇靚相任睇！深藏不露原來是歌手 無緣複試照樣拍片谷專輯

東方新地 - 娛聞

在《香港小姐2021》初選中以獨特風格成功跑出的22歲霍韻璇（Kirsten），因為一臉佛相及跟羅浩楷撞樣，獲封「東涌羅浩楷」及「佛祖佳麗」，其IG亦隨即被曝光，原來她本身是一位唱作歌手，雖然昨日她並未有現身港姐複試，但她也有特別拍片感謝支持和愛護她的Fans，同時仲趁機狂谷她推出過的兩張專輯！

編輯：東方新地｜圖片：霍韻璇IG、林作IG｜原文：新Monday

因為參選港姐令Kirsten人氣急升，IG由原本只有三百多個Followers，短短幾日就急增超過千人。（圖片來源：霍韻璇IG）
因為參選港姐令Kirsten人氣急升，IG由原本只有三百多個Followers，短短幾日就急增超過千人。（圖片來源：霍韻璇IG）

參選《香港小姐2021》人氣急升

要數今屆《香港小姐2021》最受矚目的佳麗，一定是林作提名的Kirsten（霍韻璇）！被封為「東涌羅浩楷」及「佛祖佳麗」的Kirsten，在初選時不但只講英文，更聲稱自己「Come from Tung Chung（東涌）」，據悉Kirsten其實是中國、西班牙、菲律賓混血兒。Kirsten的IG隨即被曝光，IG的Followers由原本的三百多，在短短幾日就急增超過千人。

【香港小姐2021】「佛祖」Kirsten霍韻璇二輪退賽？！東涌羅浩楷 IG、Youtube曝光！深藏不露曾做歌手出過兩隻CD！
有不少網民都指Kirsten POSE獨特，個人手勢同樣貌都好有「佛氣」，而將佢封為「佛祖」。（圖片來源：霍韻璇IG）
【香港小姐2021】「佛祖」Kirsten霍韻璇二輪退賽？！東涌羅浩楷 IG、Youtube曝光！深藏不露曾做歌手出過兩隻CD！
（圖片來源：霍韻璇IG）
【香港小姐2021】「佛祖」Kirsten霍韻璇二輪退賽？！東涌羅浩楷 IG、Youtube曝光！深藏不露曾做歌手出過兩隻CD！
（圖片來源：霍韻璇IG）

在Kirsten的IG內有大量自拍、舊照、素顏相、童年照等，不少自拍照中都風格狂野偏愛鬈髮，而Kirsten的IG自我介紹更寫明自己係「Musician音樂家」，而且她更親自作曲作詞兼演唱，創作了近40首歌曲，以「Lenar Bata」之名出過Album同Single，在音樂平台Spotify及KKBOX都有得聽！

《My Baby》是Kirsten在去年推出的最新專輯。（圖片來源：霍韻璇spotify專輯封面）
《My Baby》是Kirsten在去年推出的最新專輯。（圖片來源：霍韻璇spotify專輯封面）
【香港小姐2021】「佛祖」Kirsten霍韻璇二輪退賽？！東涌羅浩楷 IG、Youtube曝光！深藏不露曾做歌手出過兩隻CD！
（圖片來源：霍韻璇IG）
【香港小姐2021】「佛祖」Kirsten霍韻璇二輪退賽？！東涌羅浩楷 IG、Youtube曝光！深藏不露曾做歌手出過兩隻CD！
（圖片來源：霍韻璇IG）
【香港小姐2021】「佛祖」Kirsten霍韻璇二輪退賽？！東涌羅浩楷 IG、Youtube曝光！深藏不露曾做歌手出過兩隻CD！
（圖片來源：霍韻璇IG）

Kirsten在個人IG不只有自拍照，亦有好多日常生活照，而亮相公眾短短幾日經已有fansclub，Kirsten更在IG親自感謝Fans。

（圖片來源：霍韻璇IG）
（圖片來源：霍韻璇IG）

拍片展示妝前妝後兩個Look

雖然昨日Kirsten並未有現身港姐複試，但她亦有特別拍片放上IG，感謝大家對她的支持和愛護。到了今日Kirsten又再度拍片，向大家介紹她作為歌手的「Lenar Bata」之名，同時又叫大家到Spotify欣賞她的專輯。相比起昨日的素顏戴眼鏡出鏡，今日Kirsten化上靚妝，個樣竟然有幾分似朱千雪BB！

Kirsten昨日特別素顏出鏡，拍片多謝Fans。（圖片來源：霍韻璇IG）
Kirsten昨日特別素顏出鏡，拍片多謝Fans。（圖片來源：霍韻璇IG）
（圖片來源：霍韻璇IG）
（圖片來源：霍韻璇IG）
化上靚妝後的Kirsten竟然有幾分似朱千雪！（圖片來源：霍韻璇IG）
化上靚妝後的Kirsten竟然有幾分似朱千雪！（圖片來源：霍韻璇IG）
（圖片來源：霍韻璇IG）
（圖片來源：霍韻璇IG）
網友留言大讚Kirsten個樣其實唔差。（圖片來源：霍韻璇IG）
網友留言大讚Kirsten個樣其實唔差。（圖片來源：霍韻璇IG）
紛紛為Kirsten加油打氣。（圖片來源：霍韻璇IG）
紛紛為Kirsten加油打氣。（圖片來源：霍韻璇IG）
仲讚佢人靚聲甜！（圖片來源：霍韻璇IG）
仲讚佢人靚聲甜！（圖片來源：霍韻璇IG）

另外Kirsten的哥哥雖然貌似「沙僧」，不過亦非常錫細妹，除了以藝名「Lenar Mitchell」之名發表過6首歌曲，亦有幫妹妹的專輯做監製。個人擅長吹牧童笛，同妹妹兩人都非常有音樂才華。

Kirsten的哥哥。（圖片來源：霍韻璇哥哥IG）
Kirsten的哥哥。（圖片來源：霍韻璇哥哥IG）
【香港小姐2021】「佛祖」Kirsten霍韻璇二輪退賽？！東涌羅浩楷 IG、Youtube曝光！深藏不露曾做歌手出過兩隻CD！
（圖片來源：霍韻璇IG）
【香港小姐2021】「佛祖」Kirsten霍韻璇二輪退賽？！東涌羅浩楷 IG、Youtube曝光！深藏不露曾做歌手出過兩隻CD！
（圖片來源：霍韻璇IG）
【香港小姐2021】「佛祖」Kirsten霍韻璇二輪退賽？！東涌羅浩楷 IG、Youtube曝光！深藏不露曾做歌手出過兩隻CD！
（圖片來源：霍韻璇IG）
（圖片來源：霍韻璇IG）
（圖片來源：霍韻璇IG）

最後雖然林作日前在網上曾表示「霍小姐」入圍二輪港姐，不過事後林作又解釋跟霍韻璇其實不相識兼冇聯絡，而打入第2輪港姐的「霍​小姐」係指Bronte。

又再翻轉早前林作又出POST：

（圖片來源：林作IG）
（圖片來源：林作IG）

各位，我地唔可以俾Kirsten就咁離去。
今朝，我搵唔到佢，似乎冇出現喺港姐第二輪面試。
我決定眾籌俾TVB，以贊助形式代表港人懇求加個位俾佢進入決賽。
如果每人出100元，我地1000人就會有10萬，1萬人嘅，我地會有100萬。
一百萬嘅贊助，我估，佢一定可以喺決賽，帶俾我地最大嘅歡樂。
DM我攞眾籌link吧。幸福，係要自己爭取嘅！
Kirsten, we support you!

（圖片來源：林作IG）
（圖片來源：林作IG）

對於昨日Kirsten所拍的感謝影片，林作亦有再度亂入抽水，發文指Kirsten「佛都有火」，其實係文不對片，亂咁翻譯！

（圖片來源：林作IG）
（圖片來源：林作IG）
（圖片來源：林作IG）
（圖片來源：林作IG）

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