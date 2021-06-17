香港小姐2021｜「東涌羅浩楷」Kirsten霍韻璇靚相任睇！深藏不露原來是歌手 無緣複試照樣拍片谷專輯
編輯：東方新地｜圖片：霍韻璇IG、林作IG｜原文：新Monday
參選《香港小姐2021》人氣急升
要數今屆《香港小姐2021》最受矚目的佳麗，一定是林作提名的Kirsten（霍韻璇）！被封為「東涌羅浩楷」及「佛祖佳麗」的Kirsten，在初選時不但只講英文，更聲稱自己「Come from Tung Chung（東涌）」，據悉Kirsten其實是中國、西班牙、菲律賓混血兒。Kirsten的IG隨即被曝光，IG的Followers由原本的三百多，在短短幾日就急增超過千人。
在Kirsten的IG內有大量自拍、舊照、素顏相、童年照等，不少自拍照中都風格狂野偏愛鬈髮，而Kirsten的IG自我介紹更寫明自己係「Musician音樂家」，而且她更親自作曲作詞兼演唱，創作了近40首歌曲，以「Lenar Bata」之名出過Album同Single，在音樂平台Spotify及KKBOX都有得聽！
Kirsten在個人IG不只有自拍照，亦有好多日常生活照，而亮相公眾短短幾日經已有fansclub，Kirsten更在IG親自感謝Fans。
拍片展示妝前妝後兩個Look
雖然昨日Kirsten並未有現身港姐複試，但她亦有特別拍片放上IG，感謝大家對她的支持和愛護。到了今日Kirsten又再度拍片，向大家介紹她作為歌手的「Lenar Bata」之名，同時又叫大家到Spotify欣賞她的專輯。相比起昨日的素顏戴眼鏡出鏡，今日Kirsten化上靚妝，個樣竟然有幾分似朱千雪BB！
另外Kirsten的哥哥雖然貌似「沙僧」，不過亦非常錫細妹，除了以藝名「Lenar Mitchell」之名發表過6首歌曲，亦有幫妹妹的專輯做監製。個人擅長吹牧童笛，同妹妹兩人都非常有音樂才華。
最後雖然林作日前在網上曾表示「霍小姐」入圍二輪港姐，不過事後林作又解釋跟霍韻璇其實不相識兼冇聯絡，而打入第2輪港姐的「霍小姐」係指Bronte。
又再翻轉早前林作又出POST：
各位，我地唔可以俾Kirsten就咁離去。
今朝，我搵唔到佢，似乎冇出現喺港姐第二輪面試。
我決定眾籌俾TVB，以贊助形式代表港人懇求加個位俾佢進入決賽。
如果每人出100元，我地1000人就會有10萬，1萬人嘅，我地會有100萬。
一百萬嘅贊助，我估，佢一定可以喺決賽，帶俾我地最大嘅歡樂。
DM我攞眾籌link吧。幸福，係要自己爭取嘅！
Kirsten, we support you!
對於昨日Kirsten所拍的感謝影片，林作亦有再度亂入抽水，發文指Kirsten「佛都有火」，其實係文不對片，亂咁翻譯！