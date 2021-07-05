香港小姐2021｜一文睇清28位候選佳麗 大熱Yvette、「翻版楊采妮」Carina、「粗口港姐」Chloe齊齊變大媽正式見傳媒

《香港小姐2021》早前進行兩次面試後，今日正式公布入圍的28位佳麗名單，候選港姐經過大改造後首次見傳媒，28名佳麗穿上不同款式及膝或長紗裙現身，款式保守又老土，當中不乏未甩鄉音佳麗，如同齊齊變身大媽，首見傳媒即發生時裝車禍﹗

文：東方新地｜圖：無綫娛樂新聞台截圖