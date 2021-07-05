香港小姐2021｜一文睇清28位候選佳麗 大熱Yvette、「翻版楊采妮」Carina、「粗口港姐」Chloe齊齊變大媽正式見傳媒
文：東方新地｜圖：無綫娛樂新聞台截圖
《香港小姐2021》 今日舉行記者會，公布28名候選佳麗，慧妍主席曹敏莉、副主席向海嵐、前執行委員會會長劉倩婷同埋張嘉兒幾位港姐前輩做嘉賓，大讚28位候選佳麗表現淡定。《香港小姐2021》入圍佳麗大部分都擁有高學歷，有多位佳麗擁碩士資格，甚至是博士生，今屆港姐年齡偏高，有三位27歲高年齡港姐。
2.陳懿德(Rachel)，23歲，身高168.5cm，中文大學傳理系畢業，職業是教小朋友工作，志向是成為一位忠於自己的人。3.姜嘉琳(Christie)，24歲，身高166cm，美國音樂學系畢業，志向是成為一位多元化藝人。
4.陳詩帆(Fiona) ，21歲，身高161cm，現職為商演及活動統籌，志向成為一位營養師。5. 張家倩 Michelle， 21歲，身高166.5cm，於多倫多護理學系畢業，志向成為一位香港小姐 。
6.朱綽盈(Kimberlie)， 22 歲，身高166.5cm 於香港大學法律系畢業，志向是幫助弱勢社群。7.戴佳敏(Fiona)，24歲，身高169.5cm，碩士畢業生，志向成為一位演員。
8.葉靖儀(Michelle)，23歲，身高170cm，於理工大學畢業，志向成為一位出色演員。9.關楓馨(Fabienne)，25歲，身高161.5cm， UCLA碩士畢業， 職業是一名英文老師，志向成為一位有影響力藝人。
10.賴彥妤(Vivienna)，26歲，身高168cm，於英國碩士法律系畢業，現為一名學生及模特兒，志向成為一位出色藝人和律師。11.劉珍寶(Brillian)，25歲，高167cm溫哥華生物學系畢業，現在是一位演員，志向成為出色藝人。
12.「翻版楊采妮」梁凱晴(Carina)，26歲，身高167cm，碩士畢業生，現職於市場策劃工作，志向成為一位有影響力嘅人。
13.梁菁琳(Katerina)，27歲，身高163cm，於澳洲雙學士畢業，是一名獸醫，志向推廣動物福利。14.梁允瑜(Chloe)，23歲， 身高176cm， 職業是一名模特兒，志向成為一位出色演員。
16.馬嘉希(Nicole)，20歲，身高160.5cm是一名英國留學學生，志向創造本土社交媒體平台，將香港帶到全世界。17.馬祖雁(Joan)，23歲，身高165cm， 英國工商管理系畢業，志向發放正能量。
18.宋宛穎(Sabina)，22 歲，身高169cm，於加拿大多生物化學同人類生物系畢業，志向成為一位醫生。19.莫韻諰(Vincy)，23歲，身高169cm， 於加拿大化學系畢業，職業是模特兒，志向成為有影響力的獨立女性。
20.伍韻婷(Juliana)， 27歲，身高160cm，是一名金融分析師，志向將正能量貢獻社會。21.施茉莉(Jasmin)，18歲 ，身高178cm，是一名學生，志向成為一位港姐。
22.邵初(Kristy)，27歲，身高164cm，於英國大學畢業，現職商業管理工作，志向為大家帶來歡樂。23.王嫿嫿(Anna)，25歲，身高166cm，香港浸會大學畢業，志向成為一位有影響力的表演者。
24.王嘉慧(Cathy)， 26歲，身高170cm， 中文大學法律博士生，志向成為一位有影響力藝人。25.楊培琳(Penny)，19歲，高170cm，中文大學修讀風險管理，志向成為一位有影響力女性。
26.余曉蕙(Angel)，24歲，身高160cm，英國修讀心理學畢業，現為證劵公司助理經理，志向為大家帶來正能量。27. 「翻版湯洛雯」余詠童(Trixie)，24歲，高168cm俄羅斯聖彼得堡大學畢業，主修工業設計，志向為社會發放正能量。
28.趙美倫(Mona)， 18歲 ，身高168cm，學生，志向成為一位不斷進步的人。