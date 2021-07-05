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香港小姐2021｜一文睇清28位候選佳麗 大熱Yvette、「翻版楊采妮」Carina、「粗口港姐」Chloe齊齊變大媽正式見傳媒

東方新地 - 娛聞

《香港小姐2021》早前進行兩次面試後，今日正式公布入圍的28位佳麗名單，候選港姐經過大改造後首次見傳媒，28名佳麗穿上不同款式及膝或長紗裙現身，款式保守又老土，當中不乏未甩鄉音佳麗，如同齊齊變身大媽，首見傳媒即發生時裝車禍﹗
文：東方新地｜圖：無綫娛樂新聞台截圖

《香港小姐2021》 今日舉行記者會，公布28名候選佳麗，慧妍主席曹敏莉、副主席向海嵐、前執行委員會會長劉倩婷同埋張嘉兒幾位港姐前輩做嘉賓，大讚28位候選佳麗表現淡定。《香港小姐2021》入圍佳麗大部分都擁有高學歷，有多位佳麗擁碩士資格，甚至是博士生，今屆港姐年齡偏高，有三位27歲高年齡港姐。

《香港小姐2021》28位候選佳麗首次正式見傳媒，分批輪流行catwalk出場，經過大改造後，髮型變平實，衣著更加又娘又老土，齊齊變大媽﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
《香港小姐2021》28位候選佳麗首次正式見傳媒，分批輪流行catwalk出場，經過大改造後，髮型保守，衣著更加又娘又老土，齊齊變大媽﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
《香港小姐2021》年輕候選佳麗個個變大媽﹗（圖片來源：）
《香港小姐2021》年輕候選佳麗個個變大媽﹗（圖片來源：）
雖然是短裙，但款式好娘，搞到成班OL落街食luch咁﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
雖然是短裙，但款式好娘，搞到成班好似OL落街食luch咁﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
1.陳聖瑜(Yvette)，26歲，身高166cm，職業是一名零售統籌，志向是成為一位多元化藝人，並對社會有貢獻的人。

陳聖瑜(Yvette)（ 圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
《香港小姐2021》陳聖瑜(Yvette)（ 圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

2.陳懿德(Rachel)，23歲，身高168.5cm，中文大學傳理系畢業，職業是教小朋友工作，志向是成為一位忠於自己的人。

陳懿德(Rachel)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
《香港小姐2021》 陳懿德(Rachel)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
3.姜嘉琳(Christie)，24歲，身高166cm，美國音樂學系畢業，志向是成為一位多元化藝人。

姜嘉琳(Christie)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
《香港小姐2021》 姜嘉琳(Christie)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

4.陳詩帆(Fiona) ，21歲，身高161cm，現職為商演及活動統籌，志向成為一位營養師。

陳詩帆(Fiona)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
《香港小姐2021》 陳詩帆(Fiona)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
5. 張家倩 Michelle， 21歲，身高166.5cm，於多倫多護理學系畢業，志向成為一位香港小姐 。

張家倩 （Michelle）（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
《香港小姐2021》 張家倩 （Michelle）（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

6.朱綽盈(Kimberlie)， 22 歲，身高166.5cm 於香港大學法律系畢業，志向是幫助弱勢社群。

朱綽盈(Kimberlie)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
《香港小姐2021》 朱綽盈(Kimberlie)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
7.戴佳敏(Fiona)，24歲，身高169.5cm，碩士畢業生，志向成為一位演員。

戴佳敏(Fiona)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
《香港小姐2021》 戴佳敏(Fiona)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

8.葉靖儀(Michelle)，23歲，身高170cm，於理工大學畢業，志向成為一位出色演員。

葉靖儀(Michelle)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
《香港小姐2021》 葉靖儀(Michelle)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
9.關楓馨(Fabienne)，25歲，身高161.5cm， UCLA碩士畢業， 職業是一名英文老師，志向成為一位有影響力藝人。

關禮傑大女關楓馨(Fabienne)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
《香港小姐2021》 關禮傑大女關楓馨(Fabienne)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

10.賴彥妤(Vivienna)，26歲，身高168cm，於英國碩士法律系畢業，現為一名學生及模特兒，志向成為一位出色藝人和律師。

《香港小姐2021》賴彥妤(Vivienna)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
《香港小姐2021》賴彥妤(Vivienna)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
11.劉珍寶(Brillian)，25歲，高167cm溫哥華生物學系畢業，現在是一位演員，志向成為出色藝人。

《香港小姐2021》劉珍寶(Brillian)（ 圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
《香港小姐2021》劉珍寶(Brillian)（ 圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

12.「翻版楊采妮」梁凱晴(Carina)，26歲，身高167cm，碩士畢業生，現職於市場策劃工作，志向成為一位有影響力嘅人。

《香港小姐2021》梁凱晴(Carina)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
《香港小姐2021》梁凱晴(Carina)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
梁凱晴(Carina)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
梁凱晴(Carina)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

13.梁菁琳(Katerina)，27歲，身高163cm，於澳洲雙學士畢業，是一名獸醫，志向推廣動物福利。

《香港小姐2021》梁菁琳(Katerina)（圖片來源：無綫娛樂新聞截圖）
《香港小姐2021》梁菁琳(Katerina)（圖片來源：無綫娛樂新聞截圖）
14.梁允瑜(Chloe)，23歲， 身高176cm， 職業是一名模特兒，志向成為一位出色演員。

梁允瑜(Chloe)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
梁允瑜(Chloe)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
梁允瑜(Chloe)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
梁允瑜(Chloe)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
15.盧淑儀(Chloe)，23歲，身高170cm，應屆畢業生，是一名模特兒及歌唱表演者，志向成為一位多元化藝人。

盧淑儀(Chloe)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
盧淑儀(Chloe)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

16.馬嘉希(Nicole)，20歲，身高160.5cm是一名英國留學學生，志向創造本土社交媒體平台，將香港帶到全世界。

馬嘉希(Nicole)（圖片來源： 無綫娛樂新聞台截圖 ）
馬嘉希(Nicole)（圖片來源： 無綫娛樂新聞台截圖 ）
17.馬祖雁(Joan)，23歲，身高165cm， 英國工商管理系畢業，志向發放正能量。

馬祖雁(Joan)（圖片來源： 無綫娛樂新聞台截圖
馬祖雁(Joan)（圖片來源： 無綫娛樂新聞台截圖

18.宋宛穎(Sabina)，22 歲，身高169cm，於加拿大多生物化學同人類生物系畢業，志向成為一位醫生。

宋宛穎(Sabina)（圖片來源： 無綫娛樂新聞台截圖）
宋宛穎(Sabina)（圖片來源： 無綫娛樂新聞台截圖）
19.莫韻諰(Vincy)，23歲，身高169cm， 於加拿大化學系畢業，職業是模特兒，志向成為有影響力的獨立女性。

宋宛穎(Sabina)（圖片來源： 無綫娛樂新聞台截圖）
莫韻諰(Vincy)（圖片來源： 無綫娛樂新聞台截圖）

20.伍韻婷(Juliana)， 27歲，身高160cm，是一名金融分析師，志向將正能量貢獻社會。

伍韻婷(Juliana)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
伍韻婷(Juliana)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
21.施茉莉(Jasmin)，18歲 ，身高178cm，是一名學生，志向成為一位港姐。

施茉莉(Jasmin)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
施茉莉(Jasmin)（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

22.邵初(Kristy)，27歲，身高164cm，於英國大學畢業，現職商業管理工作，志向為大家帶來歡樂。

邵初(Kristy)（圖片來源： 無綫娛樂新聞台截圖）
邵初(Kristy)（圖片來源： 無綫娛樂新聞台截圖）
23.王嫿嫿(Anna)，25歲，身高166cm，香港浸會大學畢業，志向成為一位有影響力的表演者。

王嫿嫿(Anna)（圖片來源： 無綫娛樂新聞台截圖）
王嫿嫿(Anna)（圖片來源： 無綫娛樂新聞台截圖）

24.王嘉慧(Cathy)， 26歲，身高170cm， 中文大學法律博士生，志向成為一位有影響力藝人。

王嘉慧(Cathy)（圖片來源： 無綫娛樂新聞台截圖)
王嘉慧(Cathy)（圖片來源： 無綫娛樂新聞台截圖)
25.楊培琳(Penny)，19歲，高170cm，中文大學修讀風險管理，志向成為一位有影響力女性。

楊培琳(Penny)（圖片來源： 無綫娛樂新聞台截圖）
楊培琳(Penny)（圖片來源： 無綫娛樂新聞台截圖）

26.余曉蕙(Angel)，24歲，身高160cm，英國修讀心理學畢業，現為證劵公司助理經理，志向為大家帶來正能量。

余曉蕙(Angel)（圖片來源： 無綫娛樂新聞台截圖 ）
余曉蕙(Angel)（圖片來源： 無綫娛樂新聞台截圖 ）
27. 「翻版湯洛雯」余詠童(Trixie)，24歲，高168cm俄羅斯聖彼得堡大學畢業，主修工業設計，志向為社會發放正能量。

余詠童(Trixie)（圖片來源： 無綫娛樂新聞台截圖 ）
余詠童(Trixie)（圖片來源： 無綫娛樂新聞台截圖 ）

28.趙美倫(Mona)， 18歲 ，身高168cm，學生，志向成為一位不斷進步的人。

趙美倫(Mona)（圖片來源： 無綫娛樂新聞台截圖）
趙美倫(Mona)（圖片來源： 無綫娛樂新聞台截圖）

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