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香港小姐2021｜「翻版吳謹言」王嫿嫿彈出又彈入 曾誇口指家族經營連鎖超市 現稱父母已退休

東方新地 - 娛聞

在今屆香港小姐競選中被封為「翻版吳謹言」的大熱佳麗王嫿嫿（Anna），早前受訪時曾提及家族在溫哥華經營連鎖式超巿，她自己本身亦擁有三個有關工商管理和電影系的學位，參選全為一圓自己的電影夢，但日前她又改口指自己屋企並非好富貴，父母更已退休，無做超市好幾年！

文：東方新地｜圖：王嫿嫿IG及TVB官方圖片

王嫿嫿 來港修讀電影製作

現年25歲王嫿嫿（Anna）外貌與《延禧攻略》的女主角吳謹言有點相似，因而被封為「翻版吳謹言」，日前她出席活動時，透露自己的屋企人在溫哥華經營連鎖超市生意，係自己做老闆，所以她之前曾修讀工商管理，為繼承屋企生意做準備。不過被問到屋企的連鎖超市生意有幾多間分店時，王嫿嫿就話不知道，因為她平日都無理會過屋企的生意。

王嫿嫿是今屆大熱佳麗。（圖片來源：TVB）
王嫿嫿是今屆大熱佳麗。（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
王嫿嫿話感謝父母多年來在財政上支持她讀書和選美。（圖片來源：TVB）

不過之後王嫿嫿又改口指自己並非有錢女，因父母現在已退休，已經有幾年無做超市的生意。她自言好有上進心，讀書時有機會工作，賺到少少錢後都有回饋父母。

（圖片來源：TVB）
王嫿嫿話自己係個好有上進心的人，無需靠父母。（圖片來源：TVB）
香港小姐2021｜「翻版吳謹言」王嫿嫿屋企原來好有米 家族於溫哥華經營連鎖超市 擁三個學位
王嫿嫿直言十分熱愛電影事業，希望畢業後能從事有關方面工作。（圖片來源：王嫿嫿IG）

王嫿嫿本身亦擁有三個有關工商管理和電影系的學位，她指自己曾去過北京電影學院修讀電影，因為那是她小時候就夢想讀的學校，最後一年原本係實習期，但因為疫情而返回了溫哥華，並在去年順利畢業，之後就來到香港，在浸會大學傳理系修讀Production and Film Media碩士課程。

香港小姐2021｜「翻版吳謹言」王嫿嫿屋企原來好有米 家族於溫哥華經營連鎖超市 擁三個學位
王嫿嫿話自己參選最大的障礙是不諳廣東話，所以現在要好畀心機去苦練廣東話。（圖片來源：王嫿嫿IG）
香港小姐2021｜「翻版吳謹言」王嫿嫿屋企原來好有米 家族於溫哥華經營連鎖超市 擁三個學位
已修讀了三個學位的王嫿嫿，十分感謝屋企對她進修方面給予的支持。（圖片來源：王嫿嫿IG）
16年前只得9歲的王嫿嫿已有一副瓜子臉，笑容甜美，是個美人胚子。（圖片來源：王嫿嫿IG）
16年前只得9歲的王嫿嫿已有一副瓜子臉，笑容甜美，是個美人胚子。（圖片來源：王嫿嫿IG）
王嫿嫿原來仲識跳芭蕾舞，相當多才多藝。（圖片來源：王嫿嫿IG）
王嫿嫿原來仲識跳芭蕾舞，相當多才多藝。（圖片來源：王嫿嫿IG）
舞姿仲相當優美。（圖片來源：王嫿嫿IG）
舞姿仲相當優美。（圖片來源：王嫿嫿IG）
王嫿嫿又表示公開著泳衣會令她緊張和尷尬，因為怕被傳媒影到走光。（圖片來源：王嫿嫿IG）
王嫿嫿又表示公開著泳衣會令她緊張和尷尬，因為怕被傳媒影到走光。（圖片來源：王嫿嫿IG）
身形苗條的王嫿嫿笑言自己遺傳了媽咪22吋纖腰和粗腿。（圖片來源：王嫿嫿IG）
身形苗條的王嫿嫿笑言自己遺傳了媽咪22吋纖腰和粗腿。（圖片來源：王嫿嫿IG）
王嫿嫿透露自己好鍾意去沙灘，在她的社交網中，也有不少在沙灘享受陽光與海灘的靚相。（圖片來源：王嫿嫿IG）
王嫿嫿透露自己好鍾意去沙灘，在她的社交網中，也有不少在沙灘享受陽光與海灘的靚相。（圖片來源：王嫿嫿IG）
從王嫿嫿過往所貼的照片中，也可見到她經常出埠旅遊。（圖片來源：王嫿嫿IG）
從王嫿嫿過往所貼的照片中，也可見到她經常出埠旅遊。（圖片來源：王嫿嫿IG）
生活相當寫意。（圖片來源：王嫿嫿IG）
生活相當寫意。（圖片來源：王嫿嫿IG）
香港小姐2021｜「翻版吳謹言」王嫿嫿屋企原來好有米 家族於溫哥華經營連鎖超市 擁三個學位
（圖片來源：王嫿嫿IG）

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