香港小姐2021｜「翻版吳謹言」王嫿嫿彈出又彈入 曾誇口指家族經營連鎖超市 現稱父母已退休

在今屆香港小姐競選中被封為「翻版吳謹言」的大熱佳麗王嫿嫿（Anna），早前受訪時曾提及家族在溫哥華經營連鎖式超巿，她自己本身亦擁有三個有關工商管理和電影系的學位，參選全為一圓自己的電影夢，但日前她又改口指自己屋企並非好富貴，父母更已退休，無做超市好幾年！

文：東方新地｜圖：王嫿嫿IG及TVB官方圖片