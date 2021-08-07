香港小姐2021｜「翻版吳謹言」王嫿嫿彈出又彈入 曾誇口指家族經營連鎖超市 現稱父母已退休
在今屆香港小姐競選中被封為「翻版吳謹言」的大熱佳麗王嫿嫿（Anna），早前受訪時曾提及家族在溫哥華經營連鎖式超巿，她自己本身亦擁有三個有關工商管理和電影系的學位，參選全為一圓自己的電影夢，但日前她又改口指自己屋企並非好富貴，父母更已退休，無做超市好幾年！
文：東方新地｜圖：王嫿嫿IG及TVB官方圖片
王嫿嫿 來港修讀電影製作
現年25歲王嫿嫿（Anna）外貌與《延禧攻略》的女主角吳謹言有點相似，因而被封為「翻版吳謹言」，日前她出席活動時，透露自己的屋企人在溫哥華經營連鎖超市生意，係自己做老闆，所以她之前曾修讀工商管理，為繼承屋企生意做準備。不過被問到屋企的連鎖超市生意有幾多間分店時，王嫿嫿就話不知道，因為她平日都無理會過屋企的生意。
不過之後王嫿嫿又改口指自己並非有錢女，因父母現在已退休，已經有幾年無做超市的生意。她自言好有上進心，讀書時有機會工作，賺到少少錢後都有回饋父母。
王嫿嫿本身亦擁有三個有關工商管理和電影系的學位，她指自己曾去過北京電影學院修讀電影，因為那是她小時候就夢想讀的學校，最後一年原本係實習期，但因為疫情而返回了溫哥華，並在去年順利畢業，之後就來到香港，在浸會大學傳理系修讀Production and Film Media碩士課程。