香港小姐2021｜粗口落選港姐梁允瑜玩你問我答 堅持講粗口有理 唔稀罕入行 網民建議入ViuTV
文：東方新地｜圖：《香港小姐2021》截圖、梁允瑜IG
《香港小姐2021》的負面新聞擔當
《2021年香港小姐競選》12強已經出爐，自從「粗口港姐」梁允瑜（Chloe）被foul後，負面新聞亦減少，而梁允瑜早前接受訪問時，覺得自己在準決賽的表現絕對無問題，被foul完全是受負面新聞影響，賽後甚至葡萄地說港姐賽制不適合她。
梁允瑜話堅持會講粗口
事隔已半個月，梁允瑜看來仍耿耿於懷，同網友玩你問我答時，網友第一條問題已問Chole：「依家仲鍾唔鍾意爆粗？」佢就答：「我講過啦，粗口係香港廣東話文化之一，我係土生土長香港人，當然會認識粗口，冇話鍾唔鍾意爆粗，我仍然會講粗口，只係適當的時候講適當的說話，私人時間面對朋友me time難道唔可以做番自己，有很多語言『偽術』，有很多說話比粗口更加難聽。」
我仍然會講粗口
呻無綫收買人命
有網民問梁允瑜參選港姐是否冇時間休息，她即公開自己睡覺是被偷影的照片，直言過程非常辛苦，每日只有2至5小時的休息時間。梁允瑜更大爆入圍的港姐中有不少是非精，愛搞小圈子又虛偽，而她亦恥與對方為伍。
網民建議入ViuTV
繼續做番自己唔妥協的梁允瑜，與無綫對著幹，看來並無打算簽無綫，不過網民就話欣賞她這種真性情，覺得ViuTV會比較適合她，梁允瑜就話做呢行比較被動，所以會先繼續讀書。其實網民仲對梁允瑜的感情問題非常有興趣，不過她就話因為過去的陰影，有冇拍拖都唔會公開。
宣布首輪淘汰4位佳麗
《香港小姐2021》準決賽，廿位佳麗先後演出才藝表演、泳衣等環節，換上泳衣出台後，便是首輪淘汰賽，佳麗各分四組出場﹗率先被淘汰分別是紅組的11號劉珍寶，橙組的16號伍韻婷及綠組的1號梁允瑜及17號余詠童﹗紅組則無人被淘汰﹗
粗口港姐第一個被foul
紅組由師姐向海嵐宣布有兩位組員被foul，第一位是梁允瑜，登時呆企當場，旁邊佳麗望她一眼，梁允瑜稍為回過神，閃過失望表情，並強顏歡笑，等待另一位被淘汰的組員﹗現場一陣驚呼，似乎都不能相信頭一輪梁允瑜便被淘汰﹗
梁允瑜賽後勁唔忿氣
梁允瑜於首輪已被Foul，賽後受訪直言感到不忿及失望：「我都估唔到自己會喺第一Round就出局。我輸在太多負面新聞同太過敢言，覺得自己今晚嘅表現都喺狀態裏面，應該唔會出局。」對於有否感到賽制不公？她說：「我唔會話賽制唔公平，只係覺得呢個賽制唔適合我。（咁邊個賽制適合你？）咁我未搵到，不過做節目應該創新，用人唯才，香港小姐亦唔應該只得一個形象，亦都唔應該以佳麗嘅過去嚟判斷，所以我只可以話呢度唔適合我。」睇嚟梁允瑜對賽果極度不滿。
再自爆曾啪40粒感冒藥
梁允瑜再次解釋粗口片唔係佢自己拍，係當時畀男友揭露咗一些屋企醜聞，家境唔好嘅嘢。梁允瑜再自爆：「當時我好唔開心，曾經試過自殺，食過40粒感冒藥，要去洗胃，當時係被分手嘅，係好唔開心嘅狀態。呢條片係我朋友錄嘅，依家輸咗，如果有人想用呢樣嘢嚟攻擊我，已經冇用，我亦可以做番自己，可以講番正宗廣東話同埋食魚蛋，之後想去旅行沉澱一下，或者繼續進修碩士，呢度唔啱咪試其他嘢。」一輪嘴的梁允瑜明顯發晦氣，當記者問如果無綫與她簽約呢？她說：「呢啲再算啦！」
「粗口港姐」梁允瑜再被爆料指係壞學生
《香港小姐2021》28位候選佳麗早前正式見傳媒，「粗口港姐」梁允瑜Chloe、「翻版楊采妮」梁凱晴Carina和陳聖瑜Yvette被選為三甲大熱。梁允瑜Chloe早前兩條爆粗片流出，在片中她用粗口鬧爆前度「我好X後悔同你一齊」、「X你老X」、「你幾時X街死？」，梁允瑜Chloe在IG即時動態回應事件，留言感謝傳媒及外界對她的批評，爆粗片流出後，網民不是一面倒抨擊，有不少網民撐她拍片時疑似飲醉，而且事後她肯承擔，表示繼續支持她﹗
香港小姐2021|梁允瑜：我要感激過去嘅自己
《香港小姐2021》28位佳麗首晤傳媒，梁允瑜Chloe被追問爆粗片時表示：「呢件事係有發生過，過去嘅事我唔可以抺走，我要感激過去嘅自己先有依家嘅自己﹗」
「粗口港姐」梁允瑜多謝老師教導
不過梁允瑜再被爆料，指她中學時曾欺凌同學，被老師責罵上堂瞓覺時，竟怒向老師掟櫈，梁允瑜Chloe沒有逃避，並承認自己做過壞學生，她表示要向教過她的老師講多謝，現在只要做好自己﹗她又指唔會追究誰是爆料者，又指自己唔識笑經常被人誤會，現在長大了，只希望變成更好的自己﹗
香港小姐2021大熱之一
香港小姐2021複試後，其後宣布正式入圍佳麗名單，在兩次面試中都鶴立雞群，成為大熱的23歲城大校花Chloe梁允瑜，卻被爆出讀大學時的爆粗片，拮住串魚蛋街頭瘋狂鬧前度的短片非常精彩，粗口亦好流暢，網民反應兩極，有人覺得Chloe入圍會受影響，但不少人都撐她失戀發洩好合理，FYY馮盈盈當年都曾被指係粗口港姐，一樣以大熱姿態勝出。每年港姐由面試開始就有佳麗被起底、翻黑歷史，大熱門當然是目標人物，今次都唔例外，有城大校花之稱的Chloe梁允瑜，在首輪面試身穿低胸貼身短裙大騷長腿，成為熱門佳麗之一，健談的她亦非常受傳媒歡迎。
網上流傳兩條爆粗片
大熱Chloe成功打入第二輪面試，當日她的表現繼續淡定，憑修長身形又有學歷，成為準港姐絕對唔難，不過網上卻流傳兩條Chloe的影片，雖然加埋唔夠一分鐘，但內容都頗為精彩。片段中，Chloe拎住串魚蛋，對住鏡頭嘅第一句已經係問候別人娘親 。「我同你講，我呢世人最黑、最唔好彩就係識到你，我好X後悔同你一齊，一X定有報應，X你老X，食屎啦你。」至於另一條片，Chloe講粗口十分流暢：「你咁無品得唔得㗎？你咁X賤得唔得㗎？喂，其實我同你一齊真係唔係好開心㗎咋，我同其他人一齊應該仲開心過你，我同你講，你畀第一個hurt得我仲深囉，你幾時x街死？」
被指爆粗對象是前度
有指Chloe在大學year 3時與前度分手後，曾經發生過一段小風波，二人不歡而散，所以估計在網上流傳的爆粗影片，Chloe所指罵的對象是前度，更有網民推斷公開影片者是她的前度，因為影片只有Chloe與前度的手機才會有。而網民的反應亦好兩極，有人覺得選港姐講粗口唔恰當，亦有人覺得好正常好小事。
社交網直認上了寶貴一課
影片流出後，Chloe一夜成名，她在社交網的限時動態回應事件，直認是片中主角，表示要好好感謝當日傷害她的前度，讓她成長。Chloe用詞誠懇，叫大家不用再轉發有關報道給她，更謂今次事件讓她能面對過去的自己，上了人生中寶貴的一課，會成為一個更好更成熟的人。
梁允瑜回應：無欺凌同學
早前接受「魔方傳媒」查詢，梁允瑜否認欺凌同學，拍片表示「失實報導到此為止」。
愛炫耀身材
Chloe的社交網有大量性感相，長腿、事業線應有盡有，難怪會成為網民嘅熱議人物之一，而她亦好明白自己的長處，把優點盡量放大。