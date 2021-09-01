香港小姐2021｜粗口落選港姐梁允瑜玩你問我答 堅持講粗口有理 唔稀罕入行 網民建議入ViuTV

《香港小姐2021》總決賽將於今個月12日舉行，被封粗口港姐的1號梁允瑜（Chloe）在準決賽被foul後依然忿忿不平，真性情盡現，公開大講晦氣說話，反轉豬肚，日前她再在社交網與網民玩你問我答，梁允瑜堅持會繼續講粗口，繼續做番自己，字裡行間依然覺得自己懷才不遇，做娛樂圈好被動，唔強求入行！

文：東方新地｜圖：《香港小姐2021》截圖、梁允瑜IG