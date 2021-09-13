香港小姐2021決賽｜謝嘉怡疑似失場 曾志偉嬲爆問責 丁子朗 周嘉洛慘被當場訓話
2021香港小姐競選決賽在宣布「最上鏡小姐」時，發生了一段小插曲，據知原應由去年冠軍兼最上鏡小姐謝嘉怡帶領12位佳麗出場，點知等極都唔見謝嘉怡現身，眾司儀輪流執生拖延時間，最後Do姐鄭裕玲表示轉plan，先公布5強名單。有指甩碌事件令曾志偉大怒，即場及完場後更捉住丁子朗與周嘉洛訓話一輪，周嘉洛更被鬧至頭耷耷，真係無辜受牽連！
撰文：東方新地 圖片：無綫電視影片截圖
《香港小姐2021決賽》出現罕有失誤
《香港小姐2021決賽》昨晚舉行完畢(9月12日)，在頒發「最上鏡小姐」時，竟出現罕見的失誤，原本應由上屆最上鏡小姐謝嘉怡帶領12位佳麗出場，但等極謝嘉怡都沒有出現，司儀們惟有講其他話題去拖延時間，但最終謝嘉怡都沒有現身。
曾志偉嬲到面紅
據知曾志偉見情況如此甩碌，即時親自到台下了解事件並處理，而Do姐與其他司儀就盡力執生，最後只好「變陣」改為先宣布5強，等謝嘉怡準備好才頒「最上鏡小姐」，而曾志偉對此失誤更嬲到面紅，不斷跟工作人員了解情況。
丁子朗與周嘉洛成炮灰
事出突然，其實新手丁子朗已經好精靈，不停講其他嘢執生，不過曾志偉對丁子朗與周嘉洛的表現仍未滿意，完騷後，曾志偉更捉住二人提出意見及可改善的地方，內容關於整個港姐騷的流程及執生能力。
周嘉洛被訓話頭耷耷
現場所見，丁子朗與周嘉洛在節目後被曾志偉訓話時神色非常凝重，周嘉洛更頭耷耷，事後他亦承認自己經驗不足：「我當時好窒，因為我唔叻，好彩台上有4位出色司儀處理咗事件。」
丁子朗唔認甩碌
而當時第一時間執生的丁子朗就說︰「我當時都好緊張，突然有意外發生，幸好有Do姐在場，佢即時幫我哋化解。」對於曾志偉大怒向他們訓話，丁子朗只表示曾志偉給了很多意見，分享了很多以前做騷時的經驗，並強調冇甩碌：「唔係甩轆，真係一個驚喜！冇甩轆，今日非常順利。」周嘉洛亦指曾志偉的說話很有鼓勵性，聽完感到心頭一暖。