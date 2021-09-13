香港小姐2021決賽｜謝嘉怡疑似失場 曾志偉嬲爆問責 丁子朗 周嘉洛慘被當場訓話

2021香港小姐競選決賽在宣布「最上鏡小姐」時，發生了一段小插曲，據知原應由去年冠軍兼最上鏡小姐謝嘉怡帶領12位佳麗出場，點知等極都唔見謝嘉怡現身，眾司儀輪流執生拖延時間，最後Do姐鄭裕玲表示轉plan，先公布5強名單。有指甩碌事件令曾志偉大怒，即場及完場後更捉住丁子朗與周嘉洛訓話一輪，周嘉洛更被鬧至頭耷耷，真係無辜受牽連！

撰文：東方新地 圖片：無綫電視影片截圖