香港小姐2021｜直擊港姐首輪面試 關禮傑26歲大女關楓馨參選港姐 唔係父母提名
撰文：東方新地｜圖片：關楓馨IG、無綫影片截圖
關禮傑大女強勢登場香港小姐2021
兩年前已經盛傳無綫高層吼實關禮傑大女關楓馨，希望當時仍在外國讀書的她返港參加港姐，等了兩年，關楓馨終於現身香港小姐2021，今日(6月10日)港姐首輪面試，關楓馨成為全場焦點！身穿白色通花連身裙的她，大方得體。
關楓馨由朋友提名
早年關禮傑表示想女兒先完成學業，大女關楓馨亦好聽話待畢業後才考慮入行，不知不覺關楓馨已完成碩士畢業返港，不過卻未按之前的入行父女檔拍劇大計，早前她選擇疫情下創業，開網店賣親手焗製的純素肉桂捲，近日在尖沙嘴商場pop-up store親自sell客，大受歡迎。不過雙線發展亦無礙，關楓馨終於踏上港姐之路，不過她表示提名人是朋友而不是父母。
關禮傑大女關楓馨由細靚到大
關禮傑大女關楓馨在社交網公布開網點賣甜品，店名以自己英文名Fabienne名命為「eatwithfabi」，網店網頁透露老闆娘關楓馨已茹素五年，在外國生活多年的關楓馨指對烹煮素食有心得，又愛焗甜品，朋友都大愛，返港後發現純素食店、食品唔算多，故開店賣純素肉桂捲，希望推廣純素生活。
疫市創業
關楓馨近日在尖沙咀商場開設pop-up store，靚老闆娘親自坐陣賣親手焗製的純素肉桂捲，強調沒有動物成份如牛油，全以植物性食材，原來關楓馨已茹素五年，關禮傑指近年受大女影響，都少食肉。
關楓馨獲無綫力邀選港姐
關禮傑一門三美，太太梁安娜（Anna）是出名的靚媽，打扮新潮穿衣有品味，與26歲大女關楓馨（Fabienne）似足兩姊妹，細女關楓盈（Franziska）近年亦搣甩baby fat，顏值直逼家姐。
渴望父女檔拍戲
關家有女初長成，早年關楓馨的甜美樣子被無綫睇中力邀參選港姐，當時剛大學畢業的她，知道父親關禮傑想她先讀好書，只在放假回港時參與公開活動，未有入娛樂圈打算，之前曾透露英國教育碩士畢業後返港發展，更指有興趣父女檔拍劇，關禮傑亦開綠燈，公開表態贊成女兒入行，並表示有意父女檔參與國內真人騷。不過最後關楓馨沒選港姐，亦冇簽無綫拍劇，而選擇「賣餅」。
自嘲身高不足，做Model無望
關楓馨曾經出席時裝品牌活動時自嘲身高不足，做Model無望，只能向演戲方面發展，更透露正在尋覓適合的演藝課程修讀，為加入娛樂圈積極備戰。對於繼承父親衣缽躋身娛樂圈，她直認不諱：「我比較想演戲，睇吓有咩適合自己。爸爸、媽咪畀我自己揀想做咩就去做！我好希望有機會同爸爸合作拍戲。」
自小跟住關禮傑接觸圈內的人與事，關氏姊妹花早已習慣活在閃光燈下，大女關楓馨已半隻腳踩入娛樂圈，不時見她出席各種品牌活動，吸引經驗準備隨時入行。