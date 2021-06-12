香港小姐2021｜「佛祖系」佳麗霍韻璇入圍第二輪面試 提名人林作：我哋一齊集氣推爆佢
編輯：東方新地｜圖片來源：林作FB及IG、無綫娛樂新聞台截圖｜部分原文：新Monday
入圍《香港小姐2021》第二輪面試
連林作都讚「很有佛氣」的Kirsten，在489名參加首輪面試的佳麗中脫穎而出，成功獲得第二輪面試的機會，林作昨晚立即在社交網分享這喜訊，並留言呼籲全港巿民：「我哋一齊集氣推爆佢成為今屆冠軍！」
此外Kirsten仲憑著充滿特色的外表，尚未正式入圍，已經有人聯絡林作，希望搵Kirsten做產品代言！
林作上月po報名參選港姐通知書
林作早前在其社交網站上載《香港小姐2021》的報名電郵通知書，當時就有不少網友都以為他是為女友裕美報名，經過日前《香港小姐2021》首輪面試，謎底終於揭開。
林作網上自爆做「東涌佛祖」提名人
直至無綫進行《香港小姐2021》首輪面試，一眾準港姐分別早已在上午抵達康城及下午在將軍澳電視城內時，與記者們見面和作簡單的自我介紹，最為人記得除了是一眾高質素的佳麗外，22歲的Kirsten就連網上KOL「KingJer 」都喻她為「佛祖」，可想而知她的外型及樣貌有多特別；而Kirsten被記者包圍影相及訪問時，她指自己不懂得廣東話，英文亦不是太好，但強調自己是香港人，當記者問她來自邊度時，Kirsten回覆：「Come from東涌。」
香港小姐2021信心之選
《香港小姐2021》首輪面試完結後，林作於晚上再度在其社交網上載有關Kirsten參加面試的報導，仲留言：「我就係提名咗呢位參加今屆香港小姐。#信心之選#請大家多多支持」，有媒體看到帖文後，即時聯絡林作問他是否真的提名了Kirsten，他就笑說：「我堅係提名呢個呀！佢個樣成個楊貴妃咁，拍古裝片絕對係完美，佢先應該選港姐，而且又有國寶Feel。」記者亦聽到林作身旁的女友裕美哈哈大笑。
網友留言：上到擂台你加埋鍾生都未必係佢手腳
有不少網友看到原來林作是「東涌佛祖」Kirsten的提名人時，紛紛都有留言表示：「可以擺佢係床頭 有驅邪作用」、「上到擂台你加埋鍾生都未必係佢手腳」、「你玩野咩」、「參加造美人比較合適」、「下次我提名你去參加香港先生」、「你幫佢設計造型？原本靚都俾你整到唔靚」等等。