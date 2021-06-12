香港小姐2021｜「佛祖系」佳麗霍韻璇入圍第二輪面試 提名人林作：我哋一齊集氣推爆佢

無綫一年一度選美盛事《香港小姐2021》日前展開了首輪面試，其中由林作提名參選的佳麗霍韻璇（Kirsten），因為被指貌似「佛祖」而引起網民熱議，昨晚林作更在社交網出post報喜訊，透露Kirsten已成功入圍港姐第二輪面試！

編輯：東方新地｜圖片來源：林作FB及IG、無綫娛樂新聞台截圖｜部分原文：新Monday