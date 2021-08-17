香港小姐2021｜Staycation玩到落水底影寫真 有佳麗唔熟水性頂硬上 與當年ViuTV《美選D.n.A》撞橋
香港小姐2021真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》已經播到第5集，一班佳麗先以自選泳衣行水上cat walk鬥搶風頭，之後仲要落水底擺出優美的姿態影寫真，當中有不少佳麗在這個環節愈戰愈勇，亦有佳麗不諳水性驚到喊，不過為了爭入圍點都要頂硬上！
撰文：東方新地 圖片：無綫發相、影片截圖、ViuTV
香港小姐2021著自選泳衣行catwalk
香港小姐2021真人騷設有多個環節，讓26位佳麗爭奪20個Stay席位，第5集的Staycation玩水上活動，佳麗先以自選泳衣出場，4組佳麗要鬥快在不穩定的水上浮板優美地完成Catwalk，險象橫生。
有人淡定有人驚青
先講水上Catwalk，由於難度頗高加上現場頗為大風，拍攝時驚險百出，除了邵初、劉珍寶、王嫿嫿、梁允瑜、楊培琳、陳聖瑜、宋宛穎、伍韻婷及梁凱晴表現較為淡定外；張嘉倩及莫韻諰不斷尖叫，關楓馨、戴佳敏、葉靖儀、王嘉慧及盧淑儀步步驚心，余詠童及陳懿德則最陰公，先後失足跌入水池，其中成功為參賽減掉十多磅的陳懿德，身型弗到漏油，搶盡風頭。
跳入水底開眼擺pose
到一眾佳麗挑戰水底寫真環節，再度遇上難關，雖然正式比賽前有20分鐘練習時間，但唔識游水的佳麗頗多，眾人要符合大會要求跳入水底鬥擺靚甫的同時，更要面露笑容及保持雙眼張開，絕非易事！節目所見，粉紅組的佳麗最為「驚青」，7個人有5人唔識游水，朱綽盈嚇至扁嘴大叫兼哭紅了眼，王嫿嫿則在練習期間多番「縮沙」，師姐張秀文見狀即車輪轉安撫組員及耐心從旁指導。
橙組佳麗勝算甚高
最快完成水底挑戰的橙組，整體表現十分亮麗，過半數組員落到水底均表現淡定，當中陳聖瑜更是超水準演出，不但做出翻滾動作，更自信十足地展現漂亮笑容及美態！另外王嘉慧及莫韻諰的雙人寫真表現亦甚有美感，且默契十足！雖然粉紅組、綠組及紅組佳麗尚未正式登場，但單看現時「牌面」，橙組勝算甚高！
又同ViuTV撞橋
無綫安排佳麗在水底影寫真，原來唔係新鮮事，2016年ViuTV選美節目《美選D.n.A》已經用過水底影相呢招，當時大熱門的「沙律」張沛樂就谷盡「胸」器及美腿，在水底擺出天使姿勢獲得高分數，而主持方力申、Eric Kwok及火火都有落水一齊影。