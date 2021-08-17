香港小姐2021｜Staycation玩到落水底影寫真 有佳麗唔熟水性頂硬上 與當年ViuTV《美選D.n.A》撞橋

香港小姐2021真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》已經播到第5集，一班佳麗先以自選泳衣行水上cat walk鬥搶風頭，之後仲要落水底擺出優美的姿態影寫真，當中有不少佳麗在這個環節愈戰愈勇，亦有佳麗不諳水性驚到喊，不過為了爭入圍點都要頂硬上！

撰文：東方新地 圖片：無綫發相、影片截圖、ViuTV