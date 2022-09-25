香港小姐2022︱星二代林鈺洧奪冠 許子萱、梁超怡成雙料亞、季軍
《2022香港小姐競選
邢慧敏率先奪友誼小姐梁超怡獲頒最上鏡小姐
今屆港姐準決賽和決賽二合一，有多達19位佳麗同時進入決賽，競逐本年度香港小姐冠亞季軍、國際親善小姐及最上鏡小姐等獎項。而友誼小姐獎則由眾佳投票，率先選出13號邢慧敏獲獎，並由上屆香港小姐季軍暨友誼小姐邵初負責頒獎。
2013年開始停頒的國際親善小姐獎，由4號許子萱奪得，獎項由2012年得主張名雅頒發。最上鏡小姐得主則是14號梁超怡，由去年得主楊培琳頒發。
天王黎明搭飛機出場 宣布10強佳麗：友誼小姐被Foul
作為今屆港姐決賽最具份量的嘉賓，天王黎明出場時非常大陣仗，搭著一架飛機登場，未現身已搞足幾分鐘，現身後黎明即獻唱新歌《一生幸福》，共由一班佳麗在他身後伴舞。之後開始宣布進入10強的佳麗，分別為1號徐麟、2號林曉彤、3號陳瑞菱、4號許子萱、5號陳婉怡、8號林鈺洧、9號陳銘鳳、14號梁超怡、16號敖嘉揚、17號張靜婷。
五強佳麗回答政策問題
最後進入五強佳麗為：1號徐麟、4號許子萱、8號林鈺洧、9號陳銘鳳、14號梁超怡。五人各自要以一分鐘回答關於環保、生育率、人工智能、貧富懸殊、聘用長者等有關政策的問題。最後季軍為14號梁超怡，亞軍為4號許子萱，冠軍為8號林鈺洧。
被批歌廳式開幕
大會為隆重其事，在紅館重金打造重現港姐50年歷年場景的決賽舞台，包括70-80年代的利舞臺、90年代的機場及90-2010年代的紅館。演出嘉賓由JW、林二汶打頭陣，帶領穿著華麗晚裝的19位佳麗出場，卻被網友指似歌廳式開幕。
由著名設計師Viola Chan設計晚裝
在決賽舞台上，19位候選佳麗穿著由著名設計師Viola Chan設計的華麗晚裝、港姐歷屆經典晚裝及機師服等造型亮相。接著紅館將化身熱帶雨林，佳麗以泳裝逐一出場接受大會司儀發問，盡展美貌與智慧並重的一面。最後眾佳麗穿著高貴優雅的旗袍，角逐香港小姐終極后冠的寶座。
港姐歷屆經典晚裝重現
今屆是港姐競選50周年，大會除了在紅館重金打造歷年港姐的決賽舞台外，又安排19位佳麗著上歷屆港姐冠軍所著過的經典晚裝，包括陳茵媺、邵珮詩、馮盈盈、劉倩婷、朱晨麗等，有部分已是廿幾年前的衫，獲司儀之一的陳欣健大讚保存得非常好，網民則評價為廢物重用，相當環保。
而之後的泳裝問題環節，全部抽選過去港姐競選問過的問題，更被網民狠批「問題都費事諗，Recycle以前泳裝問答問題！」其中8號林鈺洧被問1999年胡杏兒的問題，要她示範「喜怒哀樂」的表情，更被用來和胡杏兒當年的表演作比較。
聲夢被指騎劫紅館舞台
演出陣容還有天王黎明、草蜢，以及《聲夢傳奇》及《聲夢傳奇2》學員首度舞台合體、矚目新星Sophia雅荍及Celine譚芷昀並將首度亮相港姐舞台獻唱。慧妍雅集師姐則會帶領歷屆港姐出席支持，上屆港姐則會演出大型歌舞匯演。意
其中以GIGI炎明熹及Chantel姚焯菲為首的《聲夢傳奇》12位學員一同獻唱了《造夢時學會飛行》，之後由Chantel獨唱《戀愛預告》，及由GIGI獨唱《愛情陷阱》等歌曲，之後大家再一齊大合唱《拼圖》，由於《聲夢》學員唱足成part節目，港姐只在最後露一露面，網民紛紛指香港小姐競選慘被騎劫，變成聲夢演唱會。
「估國籍」環節被批似獎門人
決賽中其中一個環節是「估國籍」，19位佳麗被分成三批，即場諗問題問出場的一位外籍人士，再藉著他們的答案來估其國籍，司儀聲稱是考驗佳麗的急才和智慧，但就被網民批評環節內容似足《獎門人》的遊戲項目。
司儀14缺一
今次是自2010年度香港小姐競選之後，相隔12年TVB再次於紅館舉行港姐決賽，TVB更宣布會將所得門票收益捐贈予香港公益金。為隆重其事，TVB請了多達14位藝人擔任司儀，包括陳欣健、鄭丹瑞、曾志偉、陳百祥、鄭裕玲、錢嘉樂、森美、麥美恩、陸浩明、馮盈盈、丁子朗、周嘉洛、王賢誌及崔建邦，不過在決賽舉行前數小時，王賢誌突然發文指：「世事又再度令人始料不及意想不到，今晚我將會留在家中，做觀眾。」並Hashtag「又一次surprise」，網民紛紛猜測他是因為染疫而突然宣布缺席。
陳法蓉、琦琦評選最上鏡小姐
決賽上的大會評判有香港公益金會長李林麗嬋女士、香港公益金名譽副會長梁高美懿SBS太平紳士、香港公益金名譽副會長郭少明博士SBS太平紳士、香港公益金名譽副會長孫大倫博士BBS太平紳士及石禮謙GBS太平紳士携手擔任；而最上鏡小姐評判則包括香港公益金撥款委員會主席楊傳亮BBS太平紳士、著名國際模特兒及珠寶設計師琦琦小姐、慧妍雅集2020－2015信託委員會委員陳法蓉小姐、著名演員周勵淇小姐及亮劍影畫總裁甘國亮先生。
常見問題
《香港小姐2022》總決賽結果是?
《2022香港小姐競選決賽》今日（25日）舉行，而「友誼小姐」就由邢慧敏先拔頭籌獲選，而冠軍亞軍季軍就是…詳情請看
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