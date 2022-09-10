香港小姐2022｜麥明詩2.0張光怡 VS 金融之花許子萱 被揭港姐內訌當眾吵大鑊
《香港小姐2022》公主病 VS 直腸直肚
被封為「麥明詩2.0」的15號張光怡（Chloe）與有「金融之花」稱號的4號許子萱（Cecca）同屬紅組，經常要一齊練歌排舞，有傳媒報道指家底豐厚的Chloe經常活在自己的世界中，被指有「公主病」，而Cecca則被指說話太過直腸直肚，欠缺耐性，因此兩人在眾佳麗中同樣人緣麻麻，擅長跳舞的Cecca對於經常甩拍子、連轉雨傘亦有困難的Chloe，更大感不耐煩。
疑因舞步問題終極擘面
近日眾港姐佳麗在愉景灣Staycation接受7日密集式訓練，據指有次練歌期間，歌唱老師叫大家唱得慢些，Cecca便忍不住怒睥了Chloe一眼，疑似嫌棄她拖累大家。之後兩人心病愈積愈多，直到一次排舞時，兩人終於因為舞步問題而「吵大鑊」，連紅組的隊長陳瑞菱親自出手調停，都未能平息事件，兩人自此終極反面，完全互不瞅睬！
曾unfollow對方IG
有指Chloe和Cecca在終極反面後，曾互相unfollow了對方的IG，不過在事件被報道後，兩人都已重新follow了對方。而為她們排舞的舞蹈監製麥秋成在回覆傳媒查詢時，就表示對事件並不清楚。
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15號張光怡被封「麥明詩2.0」 擁醫生資格照參選
25歲Chole張光怡畢業於港大醫學院，早前已完成實習，正式擁有醫生資格，她表示自己不會放棄醫生身份，家人亦支持她暫時放下醫生資格去參選港姐的決定。另外有消息指她家底豐厚，父親是醫生，母親是集團高層，家住半山豪宅，並與樂易玲認識，又參與對方兒子聚會，與麥明詩同屬「人生勝利組」，因此被封為「麥明詩2.0」，但她只回應每個人都有不同背景，會努力做好自己。
4號許子萱未決定讀牛津定劍橋
同樣25歲的Cecca許子萱12歲已經移民美國，性格自然玩得又大方，古銅色肌膚感覺非常陽光帶點混血的感覺，所以在晉身決賽前已成為焦點。Cecca現在任職投資銀行分析師，被封為「金融之花」，今年同時獲牛津及劍橋取錄，準備進修MBA。
曾參加內地節目《非誠勿擾》
Cecca在20歲時曾參與內地的相睇節目《非誠勿擾》，未入行已在網上掀起話題。在港姐官網顯示，她的嗜好勁多，包括莎莎舞、探戈、專業調酒、中英文朗誦、演講和學習法語，愛逛博物館和美術展。原來她更是才女一名，在大學畢業後，22歲便於內地推出第一本自傳《一個華爾街女孩的面考實錄》。
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