香港小姐2022｜麥明詩2.0張光怡 VS 金融之花許子萱 被揭港姐內訌當眾吵大鑊

TVB香港小姐2022競選早前因為有佳麗確診新冠肺炎，宣布取消準決賽，19位佳麗因而一同直入9月25日在紅館舉行的決賽，不過人多是非多，近日就有報道指被稱為兩大「學霸」佳麗的4號許子萱和15號張光怡，在受訓期間公然吵大鑊，內訌到出面！