香港小姐2022｜徐麟Astrid棄爆炸頭換新造型亮相 網民大讚激似陳茵媺！
香港小姐2022 | 1號爆炸頭Astrid 新節目又有新髮型
今年24歲的一號佳麗Astrid，從第一輪面試開始已經以一頭爆炸頭造型亮相，特別的造型令她一直被視為今屆最矚目佳麗之一。早前雖然曾經改爆炸頭的形象，拉直頭髮以全新形象示人，但在近日公開的新節目《2022香港小姐競選-小城美誌》中可見，Astrid再次以短曲髮形象示人，清新的新造型大獲好評！
香港小姐2022 | 新造型激似陳茵媺
以曲短髮新造型示人的Astrid，令一眾網民紛紛留言表示新造型激似陳茵媺！除了發型相似之外，影片中某些角度更同陳茵媺一個餅印！
香港小姐2022 | 波波唐麗球大讚「爆炸頭」印象最深刻
Astrid以新造型亮相的節目為《2022香港小姐競選-小城美誌》。該節目每集將會由歷屆港姐以一對一的形式，帶領應屆港姐走訪陪伴香港人成長的地方。打響頭炮的Astrid夥拍1984年香港小姐季軍的波波唐麗球，一齊搭電車，互相分享往事。當唐麗球在節目中被問到對Astrid的感覺的時候，唐麗球表示Astrid清新可人，而且覺得她很有自信，其中令她印象最深刻的便是Astrid的爆炸頭！唐麗秋亦建議Astrid要好好練習廣東話，而且建議她一定要享受自己在台上的每一時刻！
香港小姐2022 | Astrid節目中自爆自己「呢樣嘢」最差
除了爆炸頭之外，Astrid的「學霸」形象亦十分深入民心。現時就讀港大博士的Astrid，是今屆港姐中學曆最高的一個。可是「學霸」Astrid在節目中自爆自己其實方向感超差，經常迷路，有次要去銅鑼灣，結果去了灣仔！
香港小姐2022 | 徐麟拉直髮型曾被指似苟芸慧
在日前招開的記者會上，徐麟早已試過一改爆炸頭形象，以全新拉直的短髮形象見傳媒。面對新髮型她自己感到滿意，更表示今後會嘗試更多不同的髮型，而網友們更稱讚改變髮型後的她神似苟芸慧。
香港小姐2022｜女版曾比特現實是港大學霸
來自中國的徐麟今年只有25歲，但已經擁有高學歷。她指自己現時正就讀香港大學公共管理學博士一年級，是全場佳麗中學歷最高的一個。除此之外，她的碩士學位同樣是在香港取得的。近日有傳媒影到她與同屆侯選佳麗林泳怡出夜街，當時她頭頂超大漁夫帽收起顯眼髮型，以乎對頭髮被拉直有啲介意！
香港小姐2022｜徐麟住所曝光
在她的社交媒體上更常看見她出席大學的活動，當中有不少和同學的互動，此外她更喜歡觀看足球比賽和健身，簡直是個戶外女孩。而近日她亦發現居住在西半山一洋樓單位，方便返學。
香港小姐2022｜女版曾比特動靜皆宜 會傳統樂器
徐麟除了是一名熱愛運動的學霸，其實她也擅長靜態活動，在TVB的官方簡介上便有注明她擅長彈奏中國傳統樂器「箜篌」。箜篌其實和西方豎琴的外型相似無幾，因此同樣都擁有著優雅之稱。
香港小姐2022｜女版曾比特曾擔任模特行catwalk
除了多才多藝，徐麟更曾擔任模特兒，更有份到天橋上行catwalk，此外從她的社交媒體上更可以看見以前她的不同造型，而且對鏡頭也非常敏感，甚有大將之風。
香港小姐2022｜女版曾比特撞樣前輩 被看好成大熱
雖然今屆有不少猛料佳麗，不過徐麟依舊得到不少關注。不少舊照都被指撞樣同樣是港姐和華姐出身的前輩陳茵媺和苟芸慧，加上對自己充滿自信的表現，都被指有望能夠奪得三甲的原因。
常見問題
1號佳麗徐麟（Astrid）有咩背景？
徐麟今年只有25歲，亦係一名學霸⋯⋯詳情請看
本身Astrid對自己爆炸頭髮型有咩睇法？
原來Astrid在頭三輪面試中都堅拒改變髮型，她解釋不改變髮型原因是⋯⋯詳情請看
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