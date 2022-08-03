香港小姐2022｜徐麟Astrid棄爆炸頭換新造型亮相 網民大讚激似陳茵媺！

2022香港小姐將會在9月4日進行總決賽，從今個星期開始，大會將會每日公開一集《2022香港小姐競選-小城美誌》，每集將會由歷屆港姐以一對一的形式，帶領應屆港姐走訪陪伴香港人成長的地方。為節目打響頭炮的1號佳麗「爆炸頭」徐麟（Astrid） 在新節目再以新髮型新造型出現，令網民都大感驚訝表示：「好似陳茵媺啊！」