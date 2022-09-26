香港小姐

香港小姐2022｜7大必睇焦點重溫：Leon閃現幾分鐘、重用舊衫舊問題勁環保？

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Eve Wong

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《2022香港小姐競選》冠亞季軍已新鮮出爐，分別是林鈺洧、許子萱和梁超怡，不過今次在紅館舉行的港姐決賽，仍有不少必睇焦點，引起網民熱烈討論！

《2022香港小姐競選》7大必睇焦點：

1) 開幕被批似歌廳表演

大會為隆重其事，在紅館重金重現港姐50年歷年場景的決賽舞台，包括70-80年代的利舞臺、90年代的機場及90-2010年代的紅館。其中決賽一開場，就由JW、林二汶打頭陣，帶領穿著華麗晚裝的19位佳麗出場，卻被網友指似歌廳式開幕。

香港小姐
（圖片來源：《香港小姐2022》截圖）
香港小姐
（圖片來源：《香港小姐2022》截圖）

2) 聲夢被指騎劫港姐騷

以GIGI炎明熹及Chantel姚焯菲為首的《聲夢傳奇》12位學員，在今次港姐決賽中一同獻唱了《造夢時學會飛行》，之後由Chantel獨唱《戀愛預告》，及由GIGI獨唱《愛情陷阱》等歌曲，之後大家再一齊大合唱《拼圖》，由於《聲夢》學員唱足成part節目，港姐只在最後露一露面，網民紛紛指香港小姐競選慘被騎劫，變成聲夢演唱會。

香港小姐 GIGI獨唱和合唱多首歌曲，數量仲多過JW。
GIGI獨唱和合唱多首歌曲，數量仲多過JW。（圖片來源：《香港小姐2022》截圖）
香港小姐 Chantel都有得獨唱《戀愛預告》。
Chantel都有得獨唱《戀愛預告》。（圖片來源：《香港小姐2022》截圖）
香港小姐 舞台背景寫住《聲生不息》。
舞台背景寫住《聲生不息》。（圖片來源：《香港小姐2022》截圖）
香港小姐 聲夢學員一齊大合唱，被指騎劫港姐舞台。
聲夢學員一齊大合唱《造夢時學會飛行》和《拼圖》等歌曲，被指騎劫港姐舞台。（圖片來源：《香港小姐2022》截圖）

3)重用舊衫、舊問題勁環保

大會又安排19位佳麗著上歷屆港姐冠軍所著過的經典晚裝，包括陳茵媺、邵珮詩、馮盈盈、劉倩婷、朱晨麗等，有部分已是廿幾年前的衫，獲司儀之一的陳欣健大讚保存得非常好，網民則評價為廢物重用，相當環保。

而之後的泳裝問題環節，全部抽選過去港姐競選問過的問題，更被網民狠批「問題都費事諗，Recycle以前泳裝問答問題！」

4) 林鈺洧大熱奪冠 重現胡杏兒經典

大熱奪冠的星二代林鈺洧，在泳裝問題環節，被問到1999年胡杏兒的問題，要她示範「喜怒哀樂」的表情，結果她生動地重現了胡杏兒當年的經典表演，成功獲得加分。

香港小姐 8號林鈺洧
林鈺洧憑生動表情獲得加分，最後成功奪冠。（圖片來源：《香港小姐2022》截圖）
香港小姐 胡杏兒
胡杏兒（圖片來源：《香港小姐1999》截圖）

5) 徐麟被丁子朗狂寸聽唔明

1號徐麟雖然話過會在決賽前惡補廣東話，但她在泳衣問答環節中，仍是以半鹹淡廣東話接受提問，結果連問題都聽唔明，不停叫丁子朗重覆問題，之後又叫他用國語再說一遍，其後徐麟說完答案後，就被丁子朗反問：「可唔可以再重覆多一次？」

6) 加入獎門人遊戲考港姐

決賽中出現了一個「估國籍」遊戲環節，19位佳麗被分成三批，要即場諗問題問出場的一位外籍人士，再藉著他們的答案來估其國籍，司儀聲稱是考驗佳麗的急才和智慧，但就被網民批評環節內容似足《獎門人》的遊戲項目。

香港小姐
（圖片來源：《香港小姐2022》截圖）
香港小姐
（圖片來源：《香港小姐2022》截圖）

7) Leon現身獻唱得幾分鐘

作為今屆港姐決賽最具份量的嘉賓，天王黎明出場時非常大陣仗，搭著一架飛機登場，未現身已搞足幾分鐘，現身後黎明即獻唱新歌《一生幸福》，並由一班佳麗在他身後伴舞，但一曲幾分鐘完畢後即極速走人。此外之前黎明這首歌曾被指曲調與姜濤的《蒙著嘴說愛你》相似，因此亦有網民笑指黎明竟然在TVB唱《蒙著嘴說愛你》。

香港小姐 黎明只在港姐騷上獻唱了一曲《一生幸福》。
黎明只在港姐騷上獻唱了一曲《一生幸福》。（圖片來源：《香港小姐2022》截圖）

香港小姐 黎明 據講首歌不斷係呢一句無限回帶
有網民表示《一生幸福》歌詞每段首句的旋律，都與姜濤的《蒙著嘴說愛你》「So I say I love you 只有愛恆久不枯」的旋律十分相似，更覺得是同一句在無限Loop，非常易記夠洗腦！（圖片來源：《蒙著嘴說愛你》MV截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：《香港小姐2022》截圖資料或影片來源：[email protected] (official)

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