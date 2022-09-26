香港小姐2022｜7大必睇焦點重溫：Leon閃現幾分鐘、重用舊衫舊問題勁環保？
《2022香港小姐競選》7大必睇焦點：
1) 開幕被批似歌廳表演
大會為隆重其事，在紅館重金重現港姐50年歷年場景的決賽舞台，包括70-80年代的利舞臺、90年代的機場及90-2010年代的紅館。其中決賽一開場，就由JW、林二汶打頭陣，帶領穿著華麗晚裝的19位佳麗出場，卻被網友指似歌廳式開幕。
2) 聲夢被指騎劫港姐騷
以GIGI炎明熹及Chantel姚焯菲為首的《聲夢傳奇》12位學員，在今次港姐決賽中一同獻唱了《造夢時學會飛行》，之後由Chantel獨唱《戀愛預告》，及由GIGI獨唱《愛情陷阱》等歌曲，之後大家再一齊大合唱《拼圖》，由於《聲夢》學員唱足成part節目，港姐只在最後露一露面，網民紛紛指香港小姐競選慘被騎劫，變成聲夢演唱會。
3)重用舊衫、舊問題勁環保
大會又安排19位佳麗著上歷屆港姐冠軍所著過的經典晚裝，包括陳茵媺、邵珮詩、馮盈盈、劉倩婷、朱晨麗等，有部分已是廿幾年前的衫，獲司儀之一的陳欣健大讚保存得非常好，網民則評價為廢物重用，相當環保。
而之後的泳裝問題環節，全部抽選過去港姐競選問過的問題，更被網民狠批「問題都費事諗，Recycle以前泳裝問答問題！」
4) 林鈺洧大熱奪冠 重現胡杏兒經典
大熱奪冠的星二代林鈺洧，在泳裝問題環節，被問到1999年胡杏兒的問題，要她示範「喜怒哀樂」的表情，結果她生動地重現了胡杏兒當年的經典表演，成功獲得加分。
5) 徐麟被丁子朗狂寸聽唔明
1號徐麟雖然話過會在決賽前惡補廣東話，但她在泳衣問答環節中，仍是以半鹹淡廣東話接受提問，結果連問題都聽唔明，不停叫丁子朗重覆問題，之後又叫他用國語再說一遍，其後徐麟說完答案後，就被丁子朗反問：「可唔可以再重覆多一次？」
6) 加入獎門人遊戲考港姐
決賽中出現了一個「估國籍」遊戲環節，19位佳麗被分成三批，要即場諗問題問出場的一位外籍人士，再藉著他們的答案來估其國籍，司儀聲稱是考驗佳麗的急才和智慧，但就被網民批評環節內容似足《獎門人》的遊戲項目。
7) Leon現身獻唱得幾分鐘
作為今屆港姐決賽最具份量的嘉賓，天王黎明出場時非常大陣仗，搭著一架飛機登場，未現身已搞足幾分鐘，現身後黎明即獻唱新歌《一生幸福》，並由一班佳麗在他身後伴舞，但一曲幾分鐘完畢後即極速走人。此外之前黎明這首歌曾被指曲調與姜濤的《蒙著嘴說愛你》相似，因此亦有網民笑指黎明竟然在TVB唱《蒙著嘴說愛你》。
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