香港小姐2022 │ 1-10號佳麗才藝表演 許子萱調酒有睇頭 林曉彤自畫像最驚嚇
1號徐麟（25歲） 才藝表演：多國語言
徐麟以德語、英語、普通話、廣東話介紹各地文化。有網民問點解都算係才藝表演？亦有人讚她講德語流利過廣東話，「其實她的身材唔錯，好均勻，又夠高，可惜講嘢唔掂」，更有網民指「好似非洲話」。
表演難度：4分（5分為最高）
2號林曉彤（25歲） 才藝表演：繪畫
林曉彤在短片說：「從事建築行業嘅我，性格爽朗直接，對化妝一竅不通，今次用一支眉筆一條線，去演繹我。」原來她是繪自畫像，網民留言讚：「OK啦，雖然我唔知佢畫咩！」、「其實我想知道她畫甚麼？畢加索後人嗎？太可愛了！」
表演難度：1分
3號陳瑞菱（25歲） 才藝表演：跳舞
陳瑞菱穿上黑色透視舞衣，展現圓潤的身形。她表示透過舞蹈，演繹自己人生的高低起跌，她讀書時曾長一個21cm大的巨型脂肪腫瘤，生死關頭令她更珍惜當下。網民睇完她的表演後留言：「舞姿一般，對腳又唔夠長，吸引唔到我。」
表演難度：4分
4號 （25歲） 才藝表演：調酒
許子萱2020年考獲紐約註冊調酒師牌，今次表演調酒，駕輕就熟。穿上鮮紅低胸裝的她，展現豐滿身形，調出一杯「香港星夜」。獲牛津劍橋取錄讀MBA的她，曾任職華爾街投行分析師，網民睇完片後留言：「樣靚身材正，睇到都開心」、「內外兼修，身材好都可以有實力。叻嘅女仔可遇不可求，名副其實美貌與智慧並重。」可見許子萱幾有觀眾緣。
表演難度：3分
5號陳婉怡（24歲） 才藝表演：跆拳道+彈鋼琴
跆拳道同彈鋼琴都是陳婉怡的才藝和興趣，不過網民唔多受落：「跆拳道襯首咁嘅音樂唔夾囉。一柔一剛咁，加上睇佢耍跆拳道都唔覺得佢啲動作好剛。係剛就應該搵個人同佢battle，而且佢要打低嗰個人。彈琴就幾有氣質嘅。」
表演難度：3分
7號王子蝶（24歲） 才藝表演：踩滑板
喜歡踩滑板的王子蝶希望話畀大家聽，無論做人同踩板都一樣，勇於挑戰自己加上努力練習，才有機會達成目標！王子蝶短裙仔上陣騷美腿，不過網民彈多過讚：「聽得出佢啲廣東話一樣唔係幾掂。」
表演難度：2分
8號林鈺洧（27歲） 才藝表演：小提琴《獅子山下》
林俊賢女兒林鈺洧用小提琴，演奏《獅子山下》，希望藉此勉勵自己同一眾香港人。不過網民唔欣賞：「拉得好差，咁都可以叫才藝！？」，亦有人幫口：「小提琴要拉得好聽真喺唔易！」、「獻醜不如藏拙。」
表演難度：3分
9號陳銘鳳（26歲）才藝表演：ukulele自彈自唱《一首分分鐘需要你》
來自內地的陳銘鳳憑歌寄意，用ukulele彈奏《一首分分鐘需要你》，送比一眾佳麗和導師。身為KOL的她對慣鏡頭表現淡定，被網民封為「無咁靚版胡定欣」！
表演難度：3分
10號何思懿（23歲） 才藝表演：新聞傳播+舞蹈
讀新聞傳播的何思懿，希望擺脫大家的刻板印象，將自己熱愛舞蹈嘅一面展現給大家睇！何思懿音樂一起即脫外套熱舞，展現健碩身形，獲網民大讚：「幾好呀！可以展現自已，又跳得唔錯。」亦有網民批評：「轉圈都未轉得穩，真係尷尬。」
表演難度：3分
一眾佳麗各出奇招！