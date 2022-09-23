香港小姐2022 │ 1-10號佳麗才藝表演 許子萱調酒有睇頭 林曉彤自畫像最驚嚇

星期日港姐決賽啦！早前TVB宣佈有5位佳麗受到感染，令2022香港小姐準決賽被迫押後至星期日在紅館舉行。TVB連續幾天推出19位佳麗的才藝表演短片，有佳麗唱歌跳舞、耍功夫、繪沙畫、調酒、講多國語言，更有佳麗表演叠杯，各出奇招！