香港小姐2022 | 6號佳麗林泳怡宣佈退選！ 陳瑞菱露手術傷疤惹爭議
香港小姐2022 | 6號佳麗突然宣佈因1原因退選
早前一眾佳麗為《2022香港小姐競選》集訓共聚一堂，其中卻未能看見6號佳麗林泳怡的身影。大會統籌經理在接見傳媒時候表示，自己在昨天收到林泳怡的通知，表示林泳怡因為學業問題決定退選。19歲的林泳怡今年升讀大學，因為大學的課程安排，難以參加9月4日同25日的準決賽和決賽，所以在經過與家人商討之後，林泳怡決定以學業為重，退選《2022香港小姐競選》。
至於會否有後補佳麗補上，大會表示因為事情發生得太突然，需要與曾志偉和樂易玲等高層商量後才能公佈細節。
香港小姐2022 | 集訓中將有泳裝拍攝環節
因為疫情關係未能出國拍外景的一眾佳麗，將會一邊Staycation一邊接受訓練。大會表示今年的集訓課程會比往年輕鬆，特訓的內容主要包括才藝表演訓練和泳裝拍攝環節等。一眾佳麗在接受訪問時，表示不太擔心泳裝拍攝環節，亦沒有故意減肥應戰，信心十足！
香港小姐2022 | 3號佳麗泳衣露手術傷疤惹爭議
此外，3號佳麗陳瑞菱被揭曾經因為需要開刀切除腫瘤，而令腹部留下一條長達1呎的巨大疤痕。大會表示陳瑞菱的疤痕並不驚嚇，所以不會為她度身訂做新泳衣。同時他們希望能夠透過陳瑞菱的勵志故事為觀眾帶來正能量。
陳瑞菱在回應記者提問時亦表示會尊重大會的決定，直言道：「呢個大病教識我自己好多關於人生重要嘅野，除咗珍惜生命同埋去勇敢追求自己嘅夢想之外，更加令自己更加感恩能夠生存喺世界嘅每一日，呢條疤痕我已經接受咗係自己身體嘅一部分。」
香港小姐2022 | 大會表示能夠接受佳麗有紋身
至於提到14號佳麗梁超怡則在左手上有紋身一事，大會表示因為近年有不少佳麗都有紋身，所以只要紋身的大小適中的話，其實都能夠接受。
14號佳麗梁超怡在訪問中亦表示左手上的紋身是為了紀念兒時女性好友，她回憶道：「好不幸地佢（好友）因為大病而離開人世，但當時自己喺美國趕唔切回港見佢最後一面，所以每次見到呢個紋身，都會想起我同佢之間嘅友誼。」
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