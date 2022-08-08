香港小姐2022 | 6號佳麗林泳怡宣佈退選！ 陳瑞菱露手術傷疤惹爭議

正式踏入集訓階段的《2022香港小姐競選》，今年的集訓形式較往年輕鬆，將會讓一班港姐一邊喺「港版歐洲」愉景灣Staycation一邊接受訓練。在出發Staycation之前，大會在記者招待會中突然宣佈6號佳麗退選，並透露有可能有後補佳麗補上！