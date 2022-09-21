香港小姐2022｜泳衣環節被監警會委員狠批太少布 TVB發聲明譴責惹林作現抽水

《香港小姐2022》即將舉行，說到港姐決賽，不少人都會想起泳裝問答環節，近日有監警會委員在會議上點名狠批港姐在泳裝問答環節上著得太少布，要被曾志偉等主持「瞪大眼望到實」，TVB今日（9月21日）就發出聲明，強烈譴責相關言論，但隨即引來「抽水王」林作要求TVB要一視同仁，向對方發出律師信！