香港小姐2022｜泳衣環節被監警會委員狠批太少布 TVB發聲明譴責惹林作現抽水
《香港小姐2022》監警會委員質疑港姐佳麗點解要著住泳裝答問題
監警會委員余黎青萍日前在討論涉及虐兒案件情况的會議上，批評現時電視及電影涉及色情及暴力的元素「非常氾濫」，要求電檢處等相關部門「睇清楚啲」，更點名舉例指TVB香港小姐競選的泳裝問答環節中，佳麗們的衣著「少布到不得了」，又質疑：「答問題使唔使要喺冷氣房裡面，對住曾志偉嗰啲咁樣，瞪大眼望到實，點解要著住三點式泳衣嚟答問題呢？我真係唔！」
TVB指其言論存在針對性
TVB在9月21日發出聲明，強烈譴責有關言論，並稱會就所有針對性之不實指控及惡意揣測保留法律追究權利。聲明內容如下︰
對於昨日（9月20日）有個別人士以指名道姓的方式對本台高級行政人員作出惡意及不實指控，其本人公開言論中，並沒有舉出其他電視台同樣舉辦的相關選美活動作引指，言論存在針對性，本台強烈譴責相關言論。
有關人士亦刻意將本台《香港小姐競選》的傳統比賽內容與社會上與虐待兒童、色情又暴力相關議題掛勾，在公眾場合以監警會委員身分發表此等言論，有違道德之嫌，不負責任的行為不但誤導觀眾及大眾，亦對參選《香港小姐競選》的女士構成不尊重及惡意誣蔑。
電視作為其中一種接觸面最廣的傳播媒介，本台肩負相當的社會責任，亦絕對了解業務規管事宜。本台嚴格遵守《電視通用業務守則》，所有節目播出前均由本台規管事務科預覽，確定內容合乎指引的情况下才會播出。無綫電視重申，對於所有針對性之不實指控及惡意揣測，本台必定保留一切法律追究權利。
林作指若TVB不出律師信有欺善怕惡之嫌
「抽水王」林作早前曾因「港姐豬扒論」而被TVB發律師信警告，在今次事件中，林作亦極速發文，要求TVB要一視同仁：「本人全力支持TVB及曾志偉對余女士發出律師信並要求對方道歉、澄清並收回有關言論。否則僅僅搞我但唔搞佢，會有欺善怕惡之嫌疑。如果你法律部不出信，我會發出公開信要求解釋準則何在？是否因為對方猛料啲所以出聲明就算？利申：在此事上本人完全支持曾志偉先生及港姐著三點式對住佢答問題。這是傳統，即使色情都係咁話。」
即睇監警會委員余黎青萍言論：
重溫香港小姐15位問答環節表現：徐子珊被指攀附權貴1句KO叻哥！佘詩曼超強自信
1.香港小姐問答｜徐子珊
43歲的徐子珊於2004年度參選香港小姐，主持人曾志偉和陳百祥問參選完港姐後會去到很多慈善晚宴，有機會認識一些達官貴人，這樣可能會被誤認為攀附權貴，徐子珊卻不這樣認為：「我覺得點為之攀附權貴？完全係因為啲人心態問題，如果唔係特登需要認識某一種類嘅人，而達到某種目的嘅話，我覺得無問題。」由於答得得體，終獲得冠軍。
2. 香港小姐問答｜佘詩曼
佘詩曼（阿佘）於1997年參選香港小姐，當時主持人曾志偉問如果特首住在她附近，經常有記者採訪和與特首拍照，那麼有什麼方法可令特首搬離阿佘家的附近，阿佘答：「我會告訴她住我附近會很危險，因為我成為香港小姐後便有好多粉絲，好多人來就會騷擾到他，可能令他惹上麻煩。」曾志偉再問：「如果你落選呢？」阿佘即答：「我想不會。」阿佘這個答法贏得很多掌聲，就連志偉都讚她有自信，最終阿佘奪得該屆季軍。
3. 香港小姐問答｜李綺虹
1994年，李綺虹由加拿大回流香港參選港姐，她問答環節時被要求用中文詞語編故事，包括「坐牢」、「豬欄」、「雀斑」等。由於李綺虹中文並不好，當她聽到「豬欄」時，因不理解當中的意思，便立即皺眉並立即說到：「咩話？」，更細聲問司儀鄭丹瑞什麼是豬欄，其率真對答引來引台下一片笑聲。
之後她被選中要回答同屆佳麗張可頤問題，張可頤問：「五強選咗出嚟，其他選手要返去，你會唔會傷感？」李綺虹：「好唔開心，無咗幾個朋友..」張可頤問：「你有無想喊？」李綺虹：「無啊我好定㗎呢個人，好少會喊。」張可頤問：「大家都係朋友，落選咗你都應該為佢哋唔開心。」李綺虹：「好難補妝啊依家，無時間。」張可頤問：「大家今日最後一日一齊點都有啲感觸？」李綺虹：「我怕我得獎後要請食飯。」表現淡定，轉數勁快﹐最終贏得該屆季軍。
4. 香港小姐問答｜蔡少芬
1991年，當年只得17歲的蔡少芬（Ada）參選港姐，並被視為當年的大熱門。問答環節時，司儀鄭丹瑞走到台下的鄧光榮（大哥）身旁，指現在大哥想多做一門生意，問Ada有什麼意見可提供給他，Ada就答：「我覺得鄧光榮先生應該做手提電話，因為個個都稱鄧光榮先生為大哥，那他賣大哥電話就最適合。」當時Ada的回答被讚大方得體，最後贏得該屆季軍。
5. 香港小姐問答｜朱千雪
朱千雪（Tracy）於2012年參選港姐，當年其中一個問答環節是安排一眾佳麗與嘉賓一同進餐，Tracy當時被嘉賓之一的王浩信問為甚麼懂得法文就會提高質素，她就得體地回答：「因為認識那種語言可以提高生活質素，可以去享受那樣事物。」她更以紅酒作為例子：「你都不想飲法國紅酒但不了解它」，很多觀眾都很欣賞Tracy淡定的表現，雖當晚因網上投票系統服務器出現問題，令Tracy只能奪得季軍，但她依然是民選冠軍。
6. 香港小姐問答｜麥明詩
麥明詩於2015年參選香港小姐，當年她在問答環節被問到，如果要她增加一個法定假期，應該安排那個節日可放假，她當時選擇8月最後一個星期日的第二天，她解釋她在英國讀書時得知，如皇室生日或者是重要的節慶，他們都會放假。她續指：「香港沒有君主制度，那我覺得最接近就是香港小姐，既然今天是誕生香港小姐的日子，所以明天就應該放假。」崔建邦指她像想管理香港（做特首）一樣，另一主持曾志偉就打圓場︰「你今天這樣問她，她一定用自己的意見去表達，所以她是對的。」
7. 香港小姐問答｜馮盈盈
2016年港姐冠軍馮盈盈是該屆大熱人選，當時她被問到，如果陸永是她的男友，而他有一班豬朋狗友，她該如何令男友跟對方絕交。當時馮盈盈以一招「以退為進」，鼓勵陸永多找朋友玩樂，陸永回應：「兄弟如手足，女人如衣服」，她即迅速反駁：「那你試試現在不穿衣服會怎樣？」很多網民都讚她反應快，又維護女性尊嚴，表現突出。
8. 香港小姐問答｜高海寧
2008年高海寧參選香港小姐，當時被評判林敏聰問她為什麼是南京人，她答媽媽是南京人，自己在南京出生後到香港讀書。林敏聰再問爸爸是香港人怎麼跑到去南京搞那麼多事，高海寧即答她：「緣份注定我爸媽會在南京這個地方，這麼美麗的江南地方相遇。」被讚轉數快有智慧。
9. 香港小姐問答｜鄧卓殷
2018年港姐亞軍鄧卓殷，當年她被問到要為農夫重新定一個稱號，她就以「播種的機」來命名他們：「因為現在時代進化，好多東西都機械化，你們就可把hip hop的種子散播出去」，惹得司儀鄭裕玲和農夫以及觀眾大笑。
10. 香港小姐問答｜莊思明
2010年莊思敏妹妹莊思明當年贏得季軍，雖然她一直被指外形不討好，但她在泳裝問答環節時的表現卻令人眼前一亮。當時莊思明被問到要將名人作「環保回收」時應回收成什麼，她指希望將時任特首曾蔭權回收為郵輪，那就可以盡快起錨，連兩大主持曾志偉和陳百祥都讚她有時事觸覺，答案成熟又大方得體。
11. 香港小姐問答｜陳淑蘭
1988年，「蘭子」陳淑蘭是該屆大熱門，蘭子當年被問獅子山隧道塞車，很多司機都會感到煩燥，要怎樣做先可紓緩他們的情緒，蘭子就建議在隧道入口安裝大電視，並播放TVB節目，那麼塞車時就不會感到煩悶。司儀岑建勳繼續問：「萬一節目太好看令人不願開車怎麼辦？」蘭子就答：「我想他們沒事幹都不會外出，因為TVB每天都有很多精彩節目，若要外出，他們必會駛走車輛」，她的答案大方得體，更奪得觀眾連番掌聲，最終贏得亞軍及最上鏡小姐。
12. 香港小姐問答｜李明芙
2018年落選港姐李明芙，當時被司儀麥明詩問到：「你覺得有哪一個佳麗贏了會不公平？」當時李明芙靜超過10秒，另一司儀鄭裕玲即解圍說可答沒有，但她同時說出「honey（何泳芍）」，Do姐力阻叫她不要答名，怎料李明芙續說自己就是認為那位佳麗，Do姐便答：「你也選到還想怎樣，你已經是香港小姐」不少人反指這條問題太過分，以及讚Do姐人好又有急才。
13. 香港小姐問答｜陳凱琳
陳凱琳是2013年度香港小姐競選冠軍，當年主持人陳百祥問：「你屋企喺邊？」陳凱琳答：「九龍塘。」陳百祥問：「有無司機同工人？」陳凱琳答：「係無，我嫲嫲喺嗰度住，有工人照顧佢。」陳百祥問：「幾大啊屋企，幾多呎？」陳凱琳答：「其實我唔清楚個呎寸，因為係嫲嫲嘅屋企。」陳百祥笑言：「5,000幾呎啦我哋知道。」陳凱琳答：「咁又無咁。」陳百祥問：「你話你係中產家庭，咁都中產家庭？」陳凱琳答：「我哋屋企人唔係非常富貴，我覺得心中富有，住得好開心。」
14. 香港小姐問答｜胡杏兒
1999年，胡杏兒入讀大學一年級期間決定陪同朋友參選香港小姐，結果自己入圍，被主持人陳百祥要求即時示範喜怒哀樂，她不但完美做到，而且快三倍都能快速轉換表情﹐最終以19歲之齡獲得香港小姐季軍及活力風采獎成雙料香港小姐。
15. 香港小姐問答｜袁詠儀
大學畢業後，袁詠儀參加1990年度香港小姐競選，被翁慧德問到：「我好想喺娛樂圈發展，但我媽媽覺得好複雜，覺得我唔太適合，你係我，你會點說服我媽媽？」袁詠儀反問：「你媽媽覺得你邊方面唔適合？」翁慧德說：「佢覺得娛樂圈比較複雜，覺得我性格唔太適合，但我依家問緊你點說服我媽媽啊。」袁詠儀答：「我會答你媽媽喺娛樂圈唔係個個都會受到…」翁慧德補充：「但你無睇到報紙好多緋聞？ 一定有少少根據㗎，唔係都唔會有戰緋聞出嚟。」袁詠儀答：「呢個係個人問題，好似港姐謝文雅、孫泳恩都做得好好，你可以跟住佢哋咁。」最終她獲得當屆冠軍以及「最上鏡小姐」的獎項。
讀者留言