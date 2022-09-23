2022香港小姐｜5佳麗確診準決賽取消 曾志偉復工稱損失約600萬

繼上周TVB總經理曾志偉宣布確診新冠肺炎之後，在8月30日TVB再宣布有五位佳麗受到感染後，日前(8月31日)再發新聞稿，宣布取消2022香港小姐準決賽，而一眾佳麗將會一同參與決賽。及後，總經理曾志偉康復後現身交代損失，指準決賽舞台製作費約600萬全報銷！