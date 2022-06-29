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香港小姐2022｜大熱佳麗IG火辣照起底！ 25歲「翻版孫藝珍」入未行已派福利

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《2022香港小姐競選》經過三輪面試後，終於定出二十位候選佳麗，當中的熱門佳麗均為「有料」之人，大方在IG晒福利照。

港姐2022熱門佳麗熱身賽 IG大方晒泳照吸睛

《2022香港小姐競選》二十位候選佳麗已定，經過前三輪面試後已跑出幾位熱門佳麗，包括：「翻版孫藝珍」梁超怡、「星二代」林卓錡、「連詩雅師妹」邢慧敏、郭秀雲提名的梁家琪（Khaki）、許子萱(Cecca)等等。能成為熱門總有原因，翻查她們的IG都是「有料」之人，更不時大方晒福利照。

香港小姐2022 香港小姐 左起：「翻版孫藝珍」梁超怡、許子萱和Catherine，各有特色。
20名候選佳麗各有特色，當中不乏「有料」之人。左起：「翻版孫藝珍」梁超怡、許子萱和Catherine，各有特色。（圖片來源：娛樂新聞台）

25歲「翻版孫藝珍」梁超怡 IG：chiuyiileung

有「翻版孫藝珍」梁超怡Joey經過三輪面試依然人氣高企，作為從芝加哥返港的海外佳麗，她IG非常大方，除了分享外國的好風光外，還內含不少福利圖。

香港小姐2022 梁超怡Joey在IG分享生活之餘亦不時派福利。
梁超怡Joey在IG分享生活之餘亦不時派福利。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2022 梁超怡IG非常大方。
梁超怡IG非常大方。（圖片來源：[email protected]

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27歲「連詩雅師妹」邢慧敏 IG：sharon.ying

27歲「連詩雅詩師妹」邢慧敏首輪面試已非常出眾，身材高佻的她在城市大學修讀marketing，IG經常展示陽光一面，喜歡戶外活動又分享清涼照。

香港小姐2022 27歲「連詩雅師妹」邢慧敏身材高佻，首輪面試已經是焦點。
27歲「連詩雅師妹」邢慧敏身材高佻，首輪面試已經是焦點。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2022 邢慧敏喜歡戶外活動。
邢慧敏喜歡戶外活動。（圖片來源：[email protected]

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27歲「星二代」林卓錡 IG：denicelams

27歲「星二代」林俊賢女兒林卓錡參選港姐前已經有模特兒及演員經驗，之前見傳媒時表現自然大方，加上星二代的身份而成為焦點。她現時積極備戰，已經怒減4 KG為上鏡更好睇。

香港小姐2022 27歲林卓錡有做model同演員，身材fit到漏。
27歲林卓錡有做model同演員，身材fit到漏。（圖片來源：[email protected]
denicelams）
香港小姐2022 27歲林卓錡同爸爸林俊賢商量過後決定參選港姐。
27歲林卓錡同爸爸林俊賢商量過後決定參選港姐。（圖片來源：[email protected]
denicelams）

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22歲梁家琪獲郭秀雲提名 IG:_kakileung

22歲梁家琪背景夠厚，獲郭秀雲提名參選港姐，她於澳洲修讀傳理系碩士。她因公益活動而認識郭秀雲，對方更大讚「喜歡她那會笑的彎彎眼」並支持她實現演員夢。

香港小姐2022 22歲梁家琪獲郭秀雲提名參選港姐。
22歲梁家琪獲郭秀雲提名參選港姐。（圖片來源：[email protected]_kakileung）
香港小姐2022 未正式入行已經識派福利。
未正式入行已經識派福利。（圖片來源：[email protected]_kakileung）

25歲Cecca許子萱 IG：ceccamangoqueen0214

25歲許子萱12歲已經移民美國，性格自然玩得又大方，古銅色肌膚感覺非常陽光帶點混血的感覺，所以事前已成為焦點。她20歲時曾參與內地的相體節目《非誠勿擾》，未入行已在網上牽起話題。

香港小姐2022 25許子萱12歲已移民美國，所以「鬼妹仔」性格非常玩得。
25許子萱12歲已移民美國，所以「鬼妹仔」性格非常玩得。（圖片來源：[email protected]
香港小姐2022 許子萱樂於分享自己的生活。
許子萱樂於分享自己的生活。（圖片來源：[email protected]

欣賞更多許子萱的異國風情：

Stacia楊溢 IG：stacia.yeung

楊溢喜愛旅遊，IG上大量與陽光玩遊戲的美照。

香港小姐2022 楊溢冇改錯名，真係熱情洋溢。
楊溢冇改錯名，真係熱情洋溢。（圖片來源：[email protected]

鄰家女孩林曉彤 IG：hebelht

林曉彤Hebe樣子清純，身材纖瘦的她唔聲唔聲原來都有料！

香港小姐2022 鄰家女孩feel的林曉彤原來都有料！
鄰家女孩feel的林曉彤原來都有料！（圖片來源：[email protected]
hebelht）
香港小姐2022
（圖片來源：[email protected]
hebelht）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected] denicelams、[email protected]_kakileung、[email protected][email protected][email protected] hebelht

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