香港小姐2022｜大熱佳麗IG火辣照起底！ 25歲「翻版孫藝珍」入未行已派福利
港姐2022熱門佳麗熱身賽 IG大方晒泳照吸睛
《2022香港小姐競選》二十位候選佳麗已定，經過前三輪面試後已跑出幾位熱門佳麗，包括：「翻版孫藝珍」梁超怡、「星二代」林卓錡、「連詩雅師妹」邢慧敏、郭秀雲提名的梁家琪（Khaki）、許子萱(Cecca)等等。能成為熱門總有原因，翻查她們的IG都是「有料」之人，更不時大方晒福利照。
25歲「翻版孫藝珍」梁超怡 IG：chiuyiileung
有「翻版孫藝珍」梁超怡Joey經過三輪面試依然人氣高企，作為從芝加哥返港的海外佳麗，她IG非常大方，除了分享外國的好風光外，還內含不少福利圖。
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27歲「連詩雅師妹」邢慧敏 IG：sharon.ying
27歲「連詩雅詩師妹」邢慧敏首輪面試已非常出眾，身材高佻的她在城市大學修讀marketing，IG經常展示陽光一面，喜歡戶外活動又分享清涼照。
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27歲「星二代」林卓錡 IG：denicelams
27歲「星二代」林俊賢女兒林卓錡參選港姐前已經有模特兒及演員經驗，之前見傳媒時表現自然大方，加上星二代的身份而成為焦點。她現時積極備戰，已經怒減4 KG為上鏡更好睇。
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22歲梁家琪獲郭秀雲提名 IG:_kakileung
22歲梁家琪背景夠厚，獲郭秀雲提名參選港姐，她於澳洲修讀傳理系碩士。她因公益活動而認識郭秀雲，對方更大讚「喜歡她那會笑的彎彎眼」並支持她實現演員夢。
25歲Cecca許子萱 IG：ceccamangoqueen0214
25歲許子萱12歲已經移民美國，性格自然玩得又大方，古銅色肌膚感覺非常陽光帶點混血的感覺，所以事前已成為焦點。她20歲時曾參與內地的相體節目《非誠勿擾》，未入行已在網上牽起話題。
欣賞更多許子萱的異國風情：
Stacia楊溢 IG：stacia.yeung
楊溢喜愛旅遊，IG上大量與陽光玩遊戲的美照。
鄰家女孩林曉彤 IG：hebelht
林曉彤Hebe樣子清純，身材纖瘦的她唔聲唔聲原來都有料！
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