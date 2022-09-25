香港小姐2022︱邢慧敏先拔頭籌膺「友誼小姐」梁超怡否認請打手「造票」
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《2022香港小姐競選決賽》今日（25日）舉行，昨日19位候選佳麗穿泳裝現身紅館，為今晚舉行的決賽進行綵排，現場所見，仍然是林鈺洧身形最澎湃。邢慧敏率先獲選「友誼小姐」。一直被視為大熱的「爆炸頭」徐麟及陳瑞菱，日前卻未能打入港姐保母的心水三甲之列，令人大感意外，陳瑞菱指最緊要靠自己，全力以赴做好就不會後悔。
邢慧敏獲獎陳瑞菱失落
《2022香港小姐競選決賽》即將揭盅，邢慧敏昨日率先獲選「友誼小姐」，她對獲獎感高興和感恩。陳瑞菱被指對該獎項志在必得，於宣佈一刻亦面露失落之情，邢慧敏表示陳瑞菱亦好受歡迎同人緣好。日前有報道爆出港姐「內定三甲」名單，分別是馮嘉敏、「翻版孫藝珍」梁超怡及「麥明詩2.0」張光怡，眾女昨日同聲指平常心面對。
馮嘉敏澄稱與無綫沒關聯
梁超怡表示會集中做好自己，對於被指她疑似有打手，於網上與佳麗們互相攻擊，她否認請打手，亦沒有留意網上留言，每日由早到晚綵排都無時間睇手機，並指哪裏都會有人鍾意同唔鍾意自己。馮嘉敏則表示當時看「內定三甲」報道時感到震驚，坦言從來沒有透露家庭背景，與無綫沒有關聯，亦沒有後台，能夠走到今天全是靠自己努力。
張光怡指內定三甲感壓力
大熱門張光怡表示每個人都付出好多努力，但最終都要睇臨場發揮，好講運氣同當時狀態，希望決賽時會做得更好。她承認被指內定三甲感到有壓力，希望不會影響表現。徐麟坦承近日一直有健身及做運動減磅，連上圍也縮水。被問到廣東話未有大進步，她表示已經好努力練習，同佳麗傾偈都係講廣東話，在旁的陳瑞菱也讚她已比之前進步不少。
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