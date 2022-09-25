香港小姐2022︱邢慧敏先拔頭籌膺「友誼小姐」梁超怡否認請打手「造票」

《2022香港小姐競選決賽》今日（25日）舉行，昨日19位候選佳麗穿泳裝現身紅館，為今晚舉行的決賽進行綵排，現場所見，仍然是林鈺洧身形最澎湃。邢慧敏率先獲選「友誼小姐」。一直被視為大熱的「爆炸頭」徐麟及陳瑞菱，日前卻未能打入港姐保母的心水三甲之列，令人大感意外，陳瑞菱指最緊要靠自己，全力以赴做好就不會後悔。