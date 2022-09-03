香港小姐2022 | 邢慧敏確診嚴重暴瘦 林鈺洧送邪惡外賣被指「靠害」

早前TVB宣佈有5位佳麗受到感染，令2022香港小姐準決賽被迫取消。其中一名確診佳麗邢慧敏於社交平台上表示自己在隔離期間暴瘦，日前亦上傳了8號佳麗林鈺洧為生病的自己送外賣的照片，可是林鈺洧送外賣一舉被網民懷疑另有目的！