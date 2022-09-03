香港小姐2022 | 邢慧敏確診嚴重暴瘦 林鈺洧送邪惡外賣被指「靠害」
邢慧敏隔離期間暴瘦 林鈺洧送外賣安慰
早前確診的13號佳麗邢慧敏現正接受隔離，隔離休息的邢慧敏在社交平台上傳了一系列與各位佳麗的合照，可見一眾佳麗關係很好。昨天晚上，邢慧敏在IG限時動態中分享了了8號佳麗林鈺洧為生病的自己送外賣的照片，寫道：「林小姐話見我暴瘦得太勁，要我快D增肥返，遠距離叫晒我鍾意食嘅pizza珍珠奶茶，直送去我屋企。呢個女人咁SWEET得唔得架？但明天送返粥就得架啦，太熱氣啦！」
網民笑指林鈺洧另有目的
從邢慧敏所上傳的照片可見，林鈺洧為她送上的外賣全是油膩、高熱量的Pizza、薯條和珍珠奶茶。有網民笑指林鈺洧送如此熱氣的食物給邢慧敏「認真靠害」，認為要送都應該送比較清淡的菜色，以助邢慧敏養病。
邢慧敏自爆自己從不節食
雖然於此，邢慧敏都曾經自爆自己從來不需要靠節食來塑造纖瘦的身形。身形為20位佳麗中最高挑、瘦削的邢慧敏，在早前訪問中直言自己未曾刻意去節食，只有多吃蛋白質和清淡的菜色去維持身材。
5確診佳麗名單流出
據指本地報道指，19位候選港姐馬不停蹄排練及開工，而5位確診候選佳麗分別是陳銘鳳、何思懿、邢慧敏、何詩琪及楊溢。報道指，邢慧敏及何詩琪前日開工前快測後證實「中招」，其他佳麗則繼續拍攝工作，其後在工作完成後，陳銘鳳、何思懿及楊溢才獲知確診。
曾志偉復工交代損失「5、600萬㗎」
上星期確診肺炎的總經理原來已經在日前復工，他接受訪問時更透露因為準決賽取消，該舞台製作共花費逾5、600萬元將要報銷，包括台中的水池、大型屏幕、升降台等等：「冇辦法啦，人生就係咁，好多意外就係意料之外。」他指現時要主力做好港姐總決賽。為免再有佳麗受感染，亦有措施配合，志偉表示：「喺佢哋驗到一線（陰性）之後，我哋就會將所有佳麗集中埋一齊，點對點返公司綵排，然後返酒店，確保25號順順利利去進行。」
TVB就本屆港姐染疫發出的聲明：
《2022香港小姐競選》大會接獲5位候選佳麗受2019冠狀病毒感染消息，大會已即時安排各候選佳麗作核酸檢測，嚴格遵守防疫抗疫措施，暫停各項目綵排及宣傳工作，以保障候選佳麗、台前幕後團隊、與及參與者免進一步感染。 大會同時宣布原定周日（9月4日）晚上8時30分舉行之《2022香港小姐競選準決賽》將延期舉行，以騰出充裕時間待受感染者康復並繼續投入競選活動。 電視廣播有限公司 企業傳訊部 2022年8月30日