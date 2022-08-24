香港小姐2022｜前港姐鍾子綸懲教出身變身港姐保母 與張曼玉同屆因1事離巢
香港小姐2022｜鍾子綸 覺得王子蝶似自己個女
現年60歲的鍾子綸在《2022香港小姐競選：小城美誌》第7集中，和7號佳麗王子蝶（Gabriel）一同重遊古蹟酒店（前水警基地），這個地方對紀律部隊出身的鍾子綸而言有著特別的情意結。鍾子綸指古蹟酒店有138年歷史，雖然年代轉變但建築物依舊，便好像港姐一樣。她續指自己在差不多近40前年參選港姐，現在王子蝶的參選令她回想選美，便感覺好像舊建築物一樣，在不同時代下會發掘到不同的女性美態。她又大讚王子蝶外貌性格和自己的女兒很相似，和她談天很有親切感，並祝福她勝出這場選美。
鍾子綸延遲參選港姐有原因
鍾子綸在1981已經加入懲教署的工作，當時她已經很想參選港姐，但她自言當時膚色黝黑，所以作罷。
兩年後，鍾子綸參選香港小姐，志願是從事社會工作，幫助人重獲新生，最終獲得友誼小姐獎，同屆有張曼玉、楊雪儀等。當年她有機會代表香港去日本札幌雪祭作親善訪問，又可遠飛蘇格蘭愛丁堡出席英聯邦運動會，她說：「參選後得到嘅經驗好豐富，認識到好多朋友，所以好慶幸自己參加咗。香港小姐嘅精神我覺得係發揮愛心、正能量，係香港人嘅Miss Hong Kong。你熱愛生活，就可以感染犯人，做一個積極嘅角色。如果無咗呢段經歷，我人生應該無咁好。」卸任港姐後，她曾擔任主持工作，包括《K100》及《大江南北》。
因懲教署高薪離開TVB
直至幾年後TVB要求鍾子綸由兼職轉全職，為了不放棄懲教署的工作，她才決定退出娛樂圈。她解釋因為收入才會退隱幕前：「我們那個年代的人都想做有social welfare（社會福利）的工作，現在才比較多人傾向金融搵到錢的工作。而且80年代，做銀行只有千幾蚊人工，但懲教署的幫辦就有$4,000幾，因為當年政府實行精英公務員制度，高薪養廉。」
兩孩媽媽做「一姐」 獲梁振英頒授榮譽獎章
有一子一女的她在懲教工作34年，直至15年以懲教事務高級監督之位退休，更在2014年獲當時特首梁振英頒授香港懲教事務榮譽獎章（CSMSM）。她曾經是芝麻灣懲教所、羅湖懲教所的「一姐」，憶述自己最難忘的工作便是負責籌建全港最大的女子監獄羅湖懲教所，由保安設施、人手安排等的工作和由她一一負責，到監獄啟用時更成為了第一任的監頭（主管）。
退而不休 加入慧妍雅集成保母
退休後，鍾子綸曾一年離開香港十次，她更指如果上遊輪旅遊的話，已經有26人一起去，好像旅行團一樣，非常開心。之後她又獲朋友送贈柴犬「烏冬」，每天和「烏冬」一起玩，直言「烏冬」帶給她很多樂趣。其後她因為退休便加入慧妍雅集，而最近碰巧因為TVB希望找人照顧今屆港姐而成為特備節目顧問，我們才能在電視機上再度看見鍾子綸。
60歲嘅鍾子綸保養得宜！
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