香港小姐2022｜前港姐鍾子綸懲教出身變身港姐保母 與張曼玉同屆因1事離巢

1983年友誼小姐鍾子綸是紀律部隊出身，後來因為參選港姐而暫停相關工作，之後重返懲教署。7年前，她因為退休而加入了慧妍雅集，成為名譽導師，也是今屆港姐的監護人。近日她就在港姐前哨節目《2022香港小姐競選：小城美誌》中，和7號候選佳麗王子蝶（Gabriel）一同遊覽香港的歷史地點。