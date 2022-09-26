香港小姐2022 ｜陳婉怡被紙炮彈中左耳手臂受傷 無綫即安排醫生診治
無綫安排陳婉怡睇醫生
落選佳麗5號陳婉怡昨晚在《2022香港小姐競選》尾聲時，被炮彈的蓋彈中手臂和耳朵，耳朵被擦到，手臂就有點紅，《2022香港小姐競選》統籌經理何小慧表示穩陣起見，會安排她去看醫生，她強調陳婉怡被彈傷非工作人員失誤，或許是佳麗們在台上偏離了原定的路線。
網民讚陳婉怡禾稈冚珍珠
24歲的陳婉怡參賽以來未算非常受到關注，最出位是在TVB頻道「SEE SAW 先」問答遊戲，陳婉怡以綠色西裝內襯低胸黑色bra top，超性感現身搶盡風頭﹗令網友眼前一亮！有網民留言表示：「估唔到咁有睇頭」、「好驚喜」、「禾稈冚珍珠」。
陳婉怡浸大音樂碩士被彈太怕醜
官網資料陳婉怡報稱為學生，浸會大學音樂碩士畢業，是一名美貌與智慧並重的學霸。陳婉怡身高162.5 cm，體重52 kg，嗜好鋼琴、跆拳道、運動、聽音樂、電影和拍照，動靜皆宜，志向成為一位有影響力的人，證明女性在社會有獨立自主的能力。5號陳婉怡曾被師姐陳凱琳指太怕醜太文靜，她表示因為以前返工，不似選港姐會學到儀態，及見識這麼多人，所以想透過參選在舞台上挑戰自己。
陳婉怡最愛睇張國榮電影
陳婉怡拍攝節目《2022香港小姐競選-小城美誌》，與1985年第十三屆香港小姐競選的友誼小姐得主宋愛儀在寶石戲院交流選美心得，宋愛儀問陳婉怡平時多唔多睇戲？她開心表示：「都多，我鍾意睇張國榮嘅戲。」細個時跟爹哋媽咪去睇3D戲，睇到勁頭暈勁唔舒服，所以從此都唔敢睇3D戲。」
陳婉怡被評沒存在感不夠爭鬥心
陳婉怡問宋愛儀當年參選後，改變了甚麼？宋愛儀表示:「最大改變係我加入咗慧妍雅集囉，可以貢獻社會，同幫助真正有需要嘅人。」陳婉怡問師姐當年參選有甚麼貼士可以釋放壓力、保持身材？宋愛儀說：「最緊要保持平常心啦，一定要享受個過程，你自然就會放鬆啲，就可以表現到最好嘅自己。」有網民睇完節目後留言：「她好像今屆候選港姐中最没存在感的一個，不夠爭鬥心。」
即重溫陳婉怡西裝LOOK！
常見問題
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