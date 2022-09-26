香港小姐2022 ｜陳婉怡被紙炮彈中左耳手臂受傷 無綫即安排醫生診治

《2022香港小姐競選》昨晚在紅館圓滿結束，冠亞季軍分別是林鈺洧、許子萱和梁超怡，落選佳麗5號陳婉怡在比賽尾聲時，被紙炮彈中左耳，《2022香港小姐競選》統籌經理何小慧表示陳婉怡被炮彈的蓋彈中手臂和耳朵，耳朵被擦到，手臂就有點紅，不是很嚴重，工作人員立即為她塗上燙傷膏，目前情况OK，沒有大礙。