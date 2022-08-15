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香港小姐2022｜24歲陳婉怡西裝Look搶風頭 網民盛讚：禾稈冚珍珠！

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《2022香港小姐競選》9月4日舉行的準決賽，19位入圍佳麗已到愉景灣Staycation兼特訓。TVB頻道「SEE SAW 先」近日播出1至5號佳麗玩問答遊戲，5號佳麗、24歲的陳婉怡（Chrissy）超性感現身搶盡風頭﹗陳婉怡參賽以來未算非常受到關注，但今次問答比賽她以綠色西裝內襯低胸黑色bra top，身形突出令網友眼前一亮！

香港小姐 24歲的陳婉怡超性感現身玩問答遊戲，搶盡風頭﹗
24歲的陳婉怡超性感現身玩問答遊戲，搶盡風頭﹗（圖片來源：港姐宣傳片截圖）
香港小姐 陳婉怡參賽以來未算非常受到關注，但今次問答比賽自信十足，令網友眼前一亮！
陳婉怡參賽以來未算非常受到關注，但今次問答比賽自信十足，令網友眼前一亮！（圖片來源：港姐宣傳片截圖）

網民讚陳婉怡禾稈冚珍珠

近日TVB頻道《SEE SAW 先》最貼地港姐問答比賽，1至5號佳麗穿上西裝套裝，看似密實的打扮原來相當性感，內裏襯以bra top凸顯她們的美好身形。2號林曉彤最密實，但笑容煞食。至於現年24歲的5號陳婉怡，以綠色西裝內襯低胸黑色bra top，身形突出非常吸睛。有網民留言表示：「估唔到咁有睇頭」、「好驚喜」、「禾稈冚珍珠」。

香港小姐 陳婉怡忽然突圍而出，網民留言：「估唔到咁有睇頭！」
陳婉怡忽然突圍而出，網民留言：「估唔到咁有睇頭！」（圖片來源：港姐宣傳片截圖）
香港小姐 最貼地港姐問答比賽，1至5號佳麗穿上西裝套裝，看似密實的打扮原來相當性感，內裏襯以bra top凸顯她們的美好身形。
最貼地港姐問答比賽，1至5號佳麗穿上西裝套裝，看似密實的打扮原來相當性感，內裏襯以bra top凸顯她們的美好身形。（圖片來源：TVB《SEE SAW 先》截圖）
香港小姐 陳婉怡報稱為學生，浸會大學音樂碩士畢業，是一名美貌與智慧並重的學霸。
陳婉怡報稱為學生，浸會大學音樂碩士畢業，是一名美貌與智慧並重的學霸。（圖片來源：《娛樂新聞台》節目截圖）

浸大音樂碩士被彈太怕醜

官網資料陳婉怡報稱為學生，浸會大學音樂碩士畢業，是一名美貌與智慧並重的學霸。陳婉怡身高162.5 cm，體重52 kg，嗜好鋼琴、跆拳道、運動、聽音樂、電影和拍照，動靜皆宜，志向成為一位有影響力的人，證明女性在社會有獨立自主的能力。5號陳婉怡曾被師姐陳凱琳指太怕醜太文靜，她表示因為以前返工，不似選港姐會學到儀態，及見識這麼多人，所以想透過參選在舞台上挑戰自己。

香港小姐 5號陳婉怡曾被師姐陳凱琳指太怕醜太文靜。
5號陳婉怡曾被師姐陳凱琳指太怕醜太文靜。（圖片來源：《小城美誌》截圖）
香港小姐 陳婉怡與1985年友誼小姐得主宋愛儀右）在寶石戲院交流選美心得。
陳婉怡與1985年友誼小姐得主宋愛儀（右）在寶石戲院交流選美心得。（圖片來源：《小城美誌》截圖）

陳婉怡最愛睇張國榮電影

陳婉怡拍攝節目《2022香港小姐競選-小城美誌》，與1985年第十三屆香港小姐競選的友誼小姐得主宋愛儀在寶石戲院交流選美心得，宋愛儀問陳婉怡平時多唔多睇戲？她開心表示：「都多，我鍾意睇張國榮嘅戲。」細個時跟爹哋媽咪去睇3D戲，睇到勁頭暈勁唔舒服，所以從此都唔敢睇3D戲。」宋愛儀大讚陳婉怡可愛，對她參選很有信心。

香港小姐 陳婉怡最喜歡張國榮的電影。
陳婉怡最喜歡張國榮的電影。（圖片來源：港姐宣傳片截圖）
香港小姐 眾佳麗中，以許子萱中）和陳婉怡右）最有睇頭。
眾佳麗中，以許子萱（中）和陳婉怡（右）最有睇頭。（圖片來源：TVB《SEE SAW 先》截圖）
香港小姐 二十位候選佳麗日前到健身室接受訓練。
二十位候選佳麗日前到健身室接受訓練。（圖片來源：《娛樂新聞台》截圖）

被評沒存在感不夠爭鬥心

陳婉怡問宋愛儀當年參選後，改變了甚麼？宋愛儀表示:「最大改變係我加入咗慧妍雅集囉，可以貢獻社會，同幫助真正有需要嘅人。」陳婉怡問師姐當年參選有甚麼貼士可以釋放壓力、保持身材？宋愛儀說：「最緊要保持平常心啦，一定要享受個過程，你自然就會放鬆啲，就可以表現到最好嘅自己。」有網民睇完節目後留言：「希望她能進12強，好像今屆候選港姐中最没存在感的一個，不夠爭鬥心。」

即重溫陳婉怡西裝LOOK！

撰文：東方新地圖片來源：《SEE SAW 先》截圖、《小城美誌》截圖、娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]小城美誌

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