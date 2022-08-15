香港小姐2022｜24歲陳婉怡西裝Look搶風頭 網民盛讚：禾稈冚珍珠！

《2022香港小姐競選》9月4日舉行的準決賽，19位入圍佳麗已到愉景灣Staycation兼特訓。TVB頻道「SEE SAW 先」近日播出1至5號佳麗玩問答遊戲，5號佳麗、24歲的陳婉怡（Chrissy）超性感現身搶盡風頭﹗陳婉怡參賽以來未算非常受到關注，但今次問答比賽她以綠色西裝內襯低胸黑色bra top，身形突出令網友眼前一亮！