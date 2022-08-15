香港小姐2022｜24歲陳婉怡西裝Look搶風頭 網民盛讚：禾稈冚珍珠！
網民讚陳婉怡禾稈冚珍珠
近日TVB頻道《SEE SAW 先》最貼地港姐問答比賽，1至5號佳麗穿上西裝套裝，看似密實的打扮原來相當性感，內裏襯以bra top凸顯她們的美好身形。2號林曉彤最密實，但笑容煞食。至於現年24歲的5號陳婉怡，以綠色西裝內襯低胸黑色bra top，身形突出非常吸睛。有網民留言表示：「估唔到咁有睇頭」、「好驚喜」、「禾稈冚珍珠」。
浸大音樂碩士被彈太怕醜
官網資料陳婉怡報稱為學生，浸會大學音樂碩士畢業，是一名美貌與智慧並重的學霸。陳婉怡身高162.5 cm，體重52 kg，嗜好鋼琴、跆拳道、運動、聽音樂、電影和拍照，動靜皆宜，志向成為一位有影響力的人，證明女性在社會有獨立自主的能力。5號陳婉怡曾被師姐陳凱琳指太怕醜太文靜，她表示因為以前返工，不似選港姐會學到儀態，及見識這麼多人，所以想透過參選在舞台上挑戰自己。
陳婉怡最愛睇張國榮電影
陳婉怡拍攝節目《2022香港小姐競選-小城美誌》，與1985年第十三屆香港小姐競選的友誼小姐得主宋愛儀在寶石戲院交流選美心得，宋愛儀問陳婉怡平時多唔多睇戲？她開心表示：「都多，我鍾意睇張國榮嘅戲。」細個時跟爹哋媽咪去睇3D戲，睇到勁頭暈勁唔舒服，所以從此都唔敢睇3D戲。」宋愛儀大讚陳婉怡可愛，對她參選很有信心。
被評沒存在感不夠爭鬥心
陳婉怡問宋愛儀當年參選後，改變了甚麼？宋愛儀表示:「最大改變係我加入咗慧妍雅集囉，可以貢獻社會，同幫助真正有需要嘅人。」陳婉怡問師姐當年參選有甚麼貼士可以釋放壓力、保持身材？宋愛儀說：「最緊要保持平常心啦，一定要享受個過程，你自然就會放鬆啲，就可以表現到最好嘅自己。」有網民睇完節目後留言：「希望她能進12強，好像今屆候選港姐中最没存在感的一個，不夠爭鬥心。」
即重溫陳婉怡西裝LOOK！
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