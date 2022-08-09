香港小姐2022︱陳瑞菱管理學碩士畢業 肚皮驚現一呎長疤原來有段慘痛經歷
陳瑞菱原來係生命鬥士！
其實從陳瑞菱的IG相可以見到，她的肚皮上有一道長約一呎的疤痕，據知這是因為她在英國讀書時曾經長了一個21cm大的巨型脂肪腫瘤，經過手術後留下極顯眼的長疤痕。日前她隨大會到愉景灣進行一連7日集訓，大方穿上露腰運動裝的她豪不介意展示出手術遺留下來的痕跡，更以自身經歷免勵觀眾：「嗰陣我驚到唔知點用語言去形容，但其實大步檻過，必有後福，所以我會更加珍惜嚟緊嘅挑戰、珍惜生命，我都想以我嘅生命去影響更多生命，有一個正面嘅觀念去睇呢個世界。」陳瑞菱更指，每日見到自己的疤痕，其實是提醒自己要更加熱愛生命！
陳瑞菱超班學歷搶FO
候選港姐3號陳瑞菱早前與一眾入圍佳麗會晤傳媒：「我喺倫敦經濟學院完成管理學碩士，以一級榮譽畢業，我最鍾意透過健身突破自己，享受彈琴、唱歌同埋跳舞，帶畀我快樂同埋自信！」她首次面試已憑超班學歷搶FO，私底下的她同樣形象健康，熱愛戶外活動之餘，又經常周遊列國，學識淵博。
陳瑞菱樂觀腰果眼取勝
在自我介紹時，陳瑞菱自言優勝之處是性格樂觀正面，若參賽期間遇困難都會正面去面對，修讀營養學及健身的她於2020年回港，被問到佳麗中有誰是勁敵？她指每個人都有優點和缺點，她最鍾意自己對眼，笑起來雙眼都跟着笑，好似腰果。
陳瑞菱參選最怕多是非
陳瑞菱昨日（29日）在尖沙嘴出席《2022香港小姐競選：小城美誌》記者會。問到高學歷可會感到有優勢？她表示參加比賽之後覺得EQ遠比IQ重要，今次學識了好多人情世顧及怎樣去面對困難。參賽前都覺得多女仔會多是非，但參賽後就覺得一班戰友會互相支持，互相提點，氣氛很和諧。
陳瑞菱祝福傷者阿Mo
港姐決賽9月在紅館舉行，日前MIRROR紅館騷發生嚴重意外，陳瑞菱對港姐決賽會否擔心安全問題？她表示有信心公司會保護好她們，並希望傷者Mo早日康復。在港姐官網顯示，陳瑞菱志向成為一位有影響力的人，憑自己經歷發放正能量，堅強面對逆境，以生命影響生命，更鼓勵大家關愛動物及環保。
陳瑞菱餅印媽咪最強後盾
陳瑞菱在社交網上載與媽咪的合照，兩母女餅印一樣：「好享受同媽咪一齊整健康午餐，陪我傾心事，無所不談，做我嘅聆聽者～感恩我親愛嘅媽咪永遠做我最堅強後盾，陪著我跨過每個挑戰，分享每個喜悅！」她亦好愛錫愛犬Bambi：「幾忙都好，大家都要珍惜毛小孩嘅天真可愛啊！」
常見問題
陳瑞菱曾經歷過什麼而有一呎長疤？
從陳瑞菱的IG相可以見到，她的肚皮上有一道長約一呎的疤痕，據知這是因為她在英國讀書時的一段傷痛經歷⋯⋯詳見：陳瑞菱肚皮驚現一呎長疤
《香港小姐2022》決賽幾時舉行？
《香港小姐2022》將於9月中舉行準決賽和決賽，按此即睇：20名入選佳麗資料首曝光