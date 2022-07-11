香港小姐2022 │ 26歲陳銘鳳抖音擁180萬粉絲 網紅升呢老闆助港輸入內地專才

《2022香港小姐競選》早前公佈20位入位佳麗，當中26歲的9號佳麗陳銘鳳（Cherry）原來大有來頭，去年曾參選港姐，可惜無緣晉級第2輪面試，今年終於成功入圍！她原來是內地網絡界紅人，以網名「香港姑娘Cherry」在內地影音平台抖音擁有超過180萬粉絲追隨，隨時紅過一班TVB藝人！Cherry自稱是教育留學咨詢顧問，向有關人士提供留學、簽證、租房和生活諮詢服務，今年4月更自爆由網紅升呢，創業做老闆。