香港小姐2022 │ 26歲陳銘鳳抖音擁180萬粉絲 網紅升呢老闆助港輸入內地專才
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《2022香港小姐競選》早前公佈20位入位佳麗，當中26歲的9號佳麗陳銘鳳（Cherry）原來大有來頭，去年曾參選港姐，可惜無緣晉級第2輪面試，今年終於成功入圍！她原來是內地網絡界紅人，以網名「香港姑娘Cherry」在內地影音平台抖音擁有超過180萬粉絲追隨，隨時紅過一班TVB藝人！Cherry自稱是教育留學咨詢顧問，向有關人士提供留學、簽證、租房和生活諮詢服務，今年4月更自爆由網紅升呢，創業做老闆。
創業助內地人來港定居
陳銘鳳在影片中表示：「做博主的兩年我也算賺了一點小錢，所以在去年年初的時候就跟老朋友一起創業了，成立了一間香港教育升學來港生活一站式的咨詢服務公司。」她又在另一位博主的影片中提到：「拿簽證，然後辦理留學啊各個方面的業務。我現在接觸很多應屆的學生或者家長，他們都非常希望能夠來香港這邊留學，或者從事商科方面，我希望讓更多專業優秀的人士來到香港這邊定居生活的。」據知Cherry的爸爸是香港人，媽媽是四川人，她一直在深圳長大，在中山大學畢業後才來港生活。
訪問謝嘉怡賣口乖襟撈
Cherry在抖音自我介紹：「內地長大的香港人，希望我們越來越好！」上載了約325條影片，大部份以香港為主題，內容包括「香港有哪些”世界第一”」、「在香港讀大學是種甚麼樣的體驗？」、「香港人小時候吃甚麼零食」等，其中一條影片是「我和港姐冠軍見面了」，原來她參加一個直播活動，同場是2020年港姐冠軍謝嘉怡（Lisa），Cherry先用普通話介紹，與Lisa對答即轉用廣東話，謝嘉怡在影片中說：「第一次用普通話做live，好緊張但好好玩。」Cherry更賣口乖：「Lisa真的超級有氣質，我看了也有點自愧不如，果然跟港姐比我真的有莫大的差距！」認真識撈！