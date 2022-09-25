香港小姐2022 │ 11-20號佳麗才藝表演 梁超怡25秒谷眼淚 張可欣晒沙畫神技

星期日港姐決賽啦！早前TVB宣佈有5位佳麗受到感染，令2022香港小姐準決賽被迫押後至星期日舉行。TVB連續幾天推出19位佳麗的才藝表演短片，11號至20號佳麗的表演較靜態，其中「翻版孫藝珍」梁超怡扮《十月初五的月光》佘詩曼爆喊一幕，梁超怡以25秒谷出兩行眼淚；張可欣大晒沙畫神技，繪出維港景色，各出奇招！