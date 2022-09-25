香港小姐2022 │ 11-20號佳麗才藝表演 梁超怡25秒谷眼淚 張可欣晒沙畫神技
11號馮嘉敏（23歲） 才藝表演：唱歌、紙杯砌字
馮嘉敏今次動動腦筋，選擇唔企定定唱歌，而係利用幾隻紙杯做道具，唱歌加紙杯到底可以有乜變化？原來她一邊唱一邊用紙杯砌英文字「HK」！嘩，好高難度喎！有網民讚嘆：「其實11號都幾叻，一邊唱，一邊要顧住拍子拍，又要同時切出HK兩字，相信唔容易囉！」、「呢個才藝幾新穎」、「咁樣都叫才藝咩！」
表演難度：1分（5分為最高）
12號張可欣（23歲） 才藝表演：沙畫
性格比較文靜的張可欣，今次決定利用沙畫，畫出一幅維港景色，展露自己對香港的愛。看着她灑沙，以手指繪出維港景色，真的很靚，獲網民一致力讚才藝出色：「落選可去擺檔賣藝」、「會說廣東話或不，這才是真正的人才藝術！非常好」、「比唱歌跳舞彈琴個地有創意」、「係幾靚女，但係一講嘢就輸晒，佢係反映到選美不能單靠美貌」。
表演難度：5分
13號邢慧敏（27歲） 才藝表演：中國畫
邢慧敏認為蝴蝶是世界上最靚的昆蟲之一，而蝴蝶可以帶給人希望，所以她畫了一隻蝴蝶，希望每位都能夠如蝴蝶開展燦爛人生。網民讚「畫得幾靚」，「某角度睇，係有啲性感美。 某一些人睇，就覺得佢口大似男人。 真係妖與艷的結合」、「靚同埋膊頭骨架好model feel，只係欠缺港姐feminine感覺」。
表演難度：3分
14號梁超怡（26歲） 才藝表演：演戲
大熱門「翻版孫藝珍」梁超怡模仿《十月初五的月光》佘詩曼一場喊戲，25秒谷出眼淚，頗有演戲天份。她認為人生就好似一場戲，不停充滿挑戰：「我好鍾意佘詩曼師姐，希望將來可以同佢一樣成個優秀嘅藝人！」網民勁buy：「講真個樣都幾靚，有少少似阿嬌。相信如果喺娛樂圈發展，應該有一番作為！」
表演難度：4分
15號張光怡（25歲） 才藝表演：唱歌
張光怡清唱《Fly me to the moon》幾句，她表示利用這首歌話給大家聽，人應該有夢想同目標，她希望自己可以好似星星一樣，在舞台上發光發亮！但網民潑冷水：「如果做醫生來講算係靚，但係入娛樂圈始終係另一回事。做醫生校花好過做娛樂圈最唔起眼嗰個啦！」亦有網民為她打氣：「醫生加油就得，唔使太緊張！」
表演難度：1分
16號敖嘉揚（24歲） 才藝表演：簡筆畫
敖嘉揚指紐約這個城市陪伴了她整個青春，她希望可以透過這幅畫，令更多人了解她的成長經過。但….鏡頭無影製成品，究竟畫成點？亦有網民質疑：「唔係選中華小姐呀，點解會介紹NY？同埋啲畫咁簡單，咁都係才藝？」、「講嘢都講唔清楚」
表演難度：2分
17號張靜婷（27歲） 才藝表演：咖啡拉花
好喜歡咖啡的張靜婷，希望可以利用咖啡拉花，帶出她今次參選期間所付出嘅努力。有網民大彈：「快餐店姐姐都識整啦，個拉花咁普通！」、「覺得佢靚但港姐三甲都幾難入，因為成個人整體冇嗰種氣質。但睇好做KOL」，亦有網民嫌她太瘦：「胸口上的排骨好嚇人！」
表演難度：2分
18號何詩琪（27歲） 才藝表演：毛筆字
何詩琪以毛筆寫「美」字，話給大家聽人性之美，美在求善！成為香港小姐除美貌與智慧並重，更要有真善美的心。網民留言讚：「氣質姑娘，音樂很配合才藝」，亦有網民嫌她笑得不自然：「臉部表情僵硬。」
表演難度：3分
19號楊溢（26歲） 才藝表演：魔術
楊溢表演兩個魔術，第一個是以飲管凌空拿起酒樽，第二個魔術是變出兩枝玫瑰，送給評審和工作人員，她謂表演此才藝是因為魔術同香港小姐一樣夢幻！相比起唱兩句歌的佳麗，楊溢算有誠意了，有網民留言：「表演魔術幾有新意呀！」
表演難度：2分 (誠意+1分)
20號梁家琪（22歲） 才藝表演：時裝配搭
梁家琪表演的才藝是時裝配搭？其實是將一件闊身tee，打結束成一件修身tee。網民滿腦子黑人問號：「整一件衫都叫才藝？」、「佢個樣幾有古典美，有少少似吳美珩果種氣質」。
表演難度：1分
真係好精彩呀！
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