香港小姐2022｜25歲Natalie網名「JJ 懶楊楊」 私藏大量福利仲有課金Plan
25歲港姐佳麗愛cosplay 社交平台分享大量相片
入圍複選名單的25歲佳麗Natalie近日被網民爆料，發現她自稱「JJ」開設社交平台帳號，在Facebook上有近3千followers，IG上有1.8千followers，而Twitter上則有5百多followers。Natalie入圍複選時打扮不算標青，身穿一襲深藍色連身裙見記者。不過，原來她以「JJ」之名在網上分享不同日系cosplay、女僕造型相，而且曾加入香港地下日糸idol團體TiARALove（2020年後沒有再更新），亦會進行不同粉絲見面活動，亦有不同會員plan讓粉絲課金，又放售寫真、cosplay服裝、JK服裝以及泳衣。
設有「會員計劃」 課金有得睇試身室自拍
Natalie除了喜愛cosplay亦非常識得搵錢，在網上設有「會員計劃」最高會費收$1314，可在IG上成為「私密好友」睇專屬限時動態，又可以add私人IG account，翻看她Facebook上曾以「大量試身室」照片作招來sell人課金做會員，網站上亦販賣「寫真詩集」，週邊產品，以及cosplay服飾。翻看她Facebook專頁初期的帖文，早期的她經常分享泳衣相自拍，因此有網民懷疑她是時下流行的「賣相女」。
Natalie曾參與地下日系idol團體
25歲的Natalie喜愛日系cosplay之餘，亦曾參香港地下日系idol團體「TiARALove ティアラブ」，不過該團體在2020年3月成立，但同年12月後沒有再更新，IG followers亦只得2百多人，帖文裡的連結都已失效，但Natalie的專頁「JJ 懶楊楊」仍能找到她演出的相片。而且從帖文中看到，她過往應到女僕cafe任職，定期舉行見面活動。
港姐複選準則奇怪 大熱冇晒影
《2022香港小姐競選》日前（7/6）進行複選，在首輪面試搶盡眼球的連誰雅師妹邢慧敏（Sharon）繼續有得留低，不過經內部篩選之後，當日不少勇「氣組別」成員包括，河北姑娘Blaire、側孭西裝外套的阿Pearl 以及翻版七師傅都冇得留低！不過頂著一個爆炸頭的「曾比特阿妹」Asdrid以及「翻版湯唯」都有得留低。而最令人跌眼鏡的，是當日大受網民和傳媒歡迎的「翻版超蓮」Bianca卻落選，令觀眾稍為失望！
即睇複選入圍名單：
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