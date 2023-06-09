香港小姐2023

香港小姐2023｜4位參加者率先睇！翻版舒淇40萬網紅仲有高材生

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香港小姐2023｜《香港小姐競選2023》早前展開全球招募，截止日期為6月5日，而明天（10日）將進行第一輪面試，今屆主題為「Hello Miss Hong Kong」，歡迎17歲至27歲的世界各地佳麗報名參加，不少參加者已經率先在網上公布自己已報名的消息，當中有幾位都是網紅，以下率先帶大家看一下4位參加者！

香港小姐2023 香港小姐 左起為應屆友誼小姐邢慧敏、亞軍暨國際親善小姐許子萱、冠軍林鈺洧、季軍暨最上鏡小姐梁超怡。
左起為應屆友誼小姐邢慧敏、亞軍暨國際親善小姐許子萱、冠軍林鈺洧、季軍暨最上鏡小姐梁超怡。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

口號為：Hello Miss Hong Kong

《2023香港小姐競選》現已接受報名，截止日期為6月5日，招募17歲至27歲的全球世界各地佳麗，招募口號為「Hello Miss Hong Kong」，希望將香港小姐推向全球化。

香港小姐2023 香港小姐
（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

香港小姐2023｜參加者1. 嘿莉

嘿莉在小紅書及微博都擁有超過7萬粉絲，據知她在各大社交平台上擁有的粉絲總共超過40萬，嘿莉積極經營各個社交平台，拍攝的短片以搞笑風格為主，她亦經常做出各種誇張表情，深得網民歡心，她畢業於美國俄亥俄州立大學，現時在香港中文大學修讀碩士課程，她曾經自爆接過有43萬收入的廣告，此外，她亦有創業，擔任移民留學顧問，輕鬆月入有10萬！

香港小姐2023
（圖片來源：小紅書影片截圖）

香港小姐2023｜參加者2. XIAOBAI

XIAOBAI在小紅書雖然只有一千多名粉絲，樣貌甚具辨識度，有網民指她長得像容祖兒、舒淇及陳凱琳混合體，她本身亦身兼模特兒、演員、主持等多項職業，興趣多多。據知XIAOBAI現時有在香港電台第一台主持《放眼大灣區》環節，此外，她亦有拍攝平面廣告，不時獲邀出席品牌活動等。

香港小姐2023
（圖片來源：小紅書）

香港小姐2023｜參加者3. Cassie蕊蕊子

Cassie蕊蕊子眼大大、皮膚白淨，樣貌很甜美，她畢業於香港大學經濟及工商管理學院，對投資創業甚有研究，她曾於多間內地互聯網公司工作，包括字節跳動（ByteDance）、Tik Tok、亞馬遜(Amazon)等，似乎又再出現一名高學歷、美貌與智慧並重的佳麗！

香港小姐2023
（圖片來源：小紅書）

香港小姐2023｜參加者4. Leonoraccc陳達爾

Leonoraccc陳達爾畢業於香港中文大學歷史系，她自爆一直有個女團夢，曾經報名參加選秀比賽，希望可以出道。

香港小姐2023
（圖片來源：小紅書）
香港小姐2023
（圖片來源：小紅書）

《2023香港小姐競選》招募片以「美麗的準則」為主題

今屆香港小姐的招募影片以「美麗的準則」為主題，講述：「唔同年代嘅女性，都有同一個疑問，『美麗嘅準則』係咩？要好似趙飛燕咁輕盈？抑或楊貴妃咁珠圓玉潤？唔同人、唔同種族，對咩叫靚都有唔同嘅睇法，但如果『美麗嘅準則』係一條方程式，擁有黃金比例係咪就等同最完美，人靠衣裝係咪就會變成藝術品？其實，做人點解要畀咁多社會標準框住？」最後影片總結：「只要有自信，『美麗嘅準則』咪就係你囉！」

香港小姐2023 香港小姐
（圖片來源：[email protected]綜藝）
香港小姐2023 香港小姐
（圖片來源：[email protected]綜藝）
香港小姐2023 香港小姐
（圖片來源：[email protected]綜藝）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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圖片來源：小紅書、[email protected]綜藝

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