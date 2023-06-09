香港小姐2023｜4位參加者率先睇！翻版舒淇40萬網紅仲有高材生
口號為：Hello Miss Hong Kong
《2023香港小姐競選》現已接受報名，截止日期為6月5日，招募17歲至27歲的全球世界各地佳麗，招募口號為「Hello Miss Hong Kong」，希望將香港小姐推向全球化。
香港小姐2023｜參加者1. 嘿莉
嘿莉在小紅書及微博都擁有超過7萬粉絲，據知她在各大社交平台上擁有的粉絲總共超過40萬，嘿莉積極經營各個社交平台，拍攝的短片以搞笑風格為主，她亦經常做出各種誇張表情，深得網民歡心，她畢業於美國俄亥俄州立大學，現時在香港中文大學修讀碩士課程，她曾經自爆接過有43萬收入的廣告，此外，她亦有創業，擔任移民留學顧問，輕鬆月入有10萬！
香港小姐2023｜參加者2. XIAOBAI
XIAOBAI在小紅書雖然只有一千多名粉絲，樣貌甚具辨識度，有網民指她長得像容祖兒、舒淇及陳凱琳混合體，她本身亦身兼模特兒、演員、主持等多項職業，興趣多多。據知XIAOBAI現時有在香港電台第一台主持《放眼大灣區》環節，此外，她亦有拍攝平面廣告，不時獲邀出席品牌活動等。
香港小姐2023｜參加者3. Cassie蕊蕊子
Cassie蕊蕊子眼大大、皮膚白淨，樣貌很甜美，她畢業於香港大學經濟及工商管理學院，對投資創業甚有研究，她曾於多間內地互聯網公司工作，包括字節跳動（ByteDance）、Tik Tok、亞馬遜(Amazon)等，似乎又再出現一名高學歷、美貌與智慧並重的佳麗！
香港小姐2023｜參加者4. Leonoraccc陳達爾
Leonoraccc陳達爾畢業於香港中文大學歷史系，她自爆一直有個女團夢，曾經報名參加選秀比賽，希望可以出道。
《2023香港小姐競選》招募片以「美麗的準則」為主題
今屆香港小姐的招募影片以「美麗的準則」為主題，講述：「唔同年代嘅女性，都有同一個疑問，『美麗嘅準則』係咩？要好似趙飛燕咁輕盈？抑或楊貴妃咁珠圓玉潤？唔同人、唔同種族，對咩叫靚都有唔同嘅睇法，但如果『美麗嘅準則』係一條方程式，擁有黃金比例係咪就等同最完美，人靠衣裝係咪就會變成藝術品？其實，做人點解要畀咁多社會標準框住？」最後影片總結：「只要有自信，『美麗嘅準則』咪就係你囉！」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
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