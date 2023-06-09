香港小姐2023｜4位參加者率先睇！翻版舒淇40萬網紅仲有高材生

香港小姐2023｜《香港小姐競選2023》早前展開全球招募，截止日期為6月5日，而明天（10日）將進行第一輪面試，今屆主題為「Hello Miss Hong Kong」，歡迎17歲至27歲的世界各地佳麗報名參加，不少參加者已經率先在網上公布自己已報名的消息，當中有幾位都是網紅，以下率先帶大家看一下4位參加者！