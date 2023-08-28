香港小姐2023︱4大「愛妻號」做司儀表現被批災難級 陳豪講錯佳麗名最離譜
廣告
4位「愛妻號」陳豪、陳山聰、陳展鵬和蕭正楠於今年無綫《香港小姐競選2023》中擔任司儀，雖然4人演技是視帝級，但主持功力卻是災難級，搞不少網民都表示看到非常尷尬：「冇乜嘢都係返去拍戲啦！」
4大司儀狂食螺絲被批災難級表現
今屆《香港小姐競選2023》總決賽司儀陣容很有新鮮感，無綫總經理曾志偉解釋找「三陳一蕭」4位型男做主持全因他們「又型又正」。雖然3位視帝和蕭正楠平時演戲就有一手，但首次擔任主持的他們全程都表現麻麻，瘋狂食螺絲之餘，想搞笑又唔好笑，搞到場面非常尷尬。
「零負評」陳豪被踩得最勁
對於4位司儀的表演，網民都表示睇到頭痛，紛紛留言狠批：「4個司儀好明顯冇乜點綵排」、「返去拍戲啦」、「四條友講啲嘢同班女啲對答冇關係嘅？」、「睇佢地啲對答好X辛苦」等。其中入行以來一直「零負評」的陳豪就被踩得最勁，雖然重提陳年meme「同朕Check下」場面搞笑，但卻多次照稿讀瘋狂食螺絲，甚至於宣布淘汰名單時讀錯佳麗的名字，搞到場面非常尷尬，網民都毫不留情怒斥：「陳豪係咪嚟搞破壞？」
4人自爆從未一齊彩排過 解釋係「打天才波」
對於網民的批評，4人在完騷後接受傳媒訪問時，都承認今晚表現有甩漏。蕭正楠自爆4人都是在決賽前一個星期才收到通知要做主持，直到開騷前都一直未有一起彩排過。對於被網民批評4人瘋狂食螺絲一事，蕭正楠就笑指始終他們都唔係AI，所以會食螺絲都好正常。至於陳豪則指今次他們在主持方面都係新人，明白外界會有好多的批評，但有信心假如再有機會主持，一定會做得更加好。
網民指寧願睇阿叻、森美做司儀
雖然今次無綫作出新嘗試搵四位型男「愛妻號」做主持，但可惜4人功力不足，令觀眾們都表示睇到好尷尬。經過昨晚總決賽之後，網民都留言指寧願睇阿叻、森美等人再做司儀：「搵返森美同志偉同叻哥好過」、「呢啲節目真係需要總經理 阿叻呢啲人」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：TVB、東方新地