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吳詠婷香港小姐2023｜Anna獲演員黃竣鋒提名 港大藥劑系學生

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吳詠婷香港小姐2023｜1號佳麗吳詠婷（Anna）現為港大藥劑系學生，身高172.5cm，獲演員黃竣鋒提名參選，曾透露為泳裝見評審，刻意減磅三公斤！

吳詠婷Anna香港小姐2023｜獲演員黃竣鋒提名參選

1號佳麗吳詠婷（Anna）在第二輪面試表示獲得黃竣鋒提名參選，談到穿著泳裝見評審，她表示事前有做健身運動同減肥，更減磅三公斤，雖然一日吃足三餐，但戒吃殿粉質。Ellie坦言以飲醋減肥，並利用168方法，若嚴峻的話會以204方法。

吳詠婷 1號佳麗吳詠婷Anna）
1號佳麗吳詠婷（Anna）（圖片來源：TVB提供）
吳詠婷 1號佳麗吳詠婷Anna）在第二輪面試以低胸黑色裙面試
1號佳麗吳詠婷（Anna）在第二輪面試以低胸黑色裙面試（圖片來源：IG@annawingting）

吳詠婷香港小姐2023｜1號 Anna Ng | 19歲/172.5cm/60kg/學生

香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 吳詠婷。
吳詠婷。（圖片來源：TVB）
入圍編號 1
全名 吳詠婷
英文名 Anna Ng
IG annawingting
年齡 19歲
三圍 33, 24½, 36½
身高 172.5cm
體重 60kg
地區 香港
職業 學生
學歷 香港大學藥劑系
吳詠婷 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
吳詠婷 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
吳詠婷 香港小姐2023 大比拼
（圖片來源：IG@tvbanywhere_official）

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圖片來源：TVB

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