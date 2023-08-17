吳詠婷香港小姐2023｜Anna獲演員黃竣鋒提名 港大藥劑系學生
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吳詠婷香港小姐2023｜1號佳麗吳詠婷（Anna）現為港大藥劑系學生，身高172.5cm，獲演員黃竣鋒提名參選，曾透露為泳裝見評審，刻意減磅三公斤！
吳詠婷Anna香港小姐2023｜獲演員黃竣鋒提名參選
1號佳麗吳詠婷（Anna）在第二輪面試表示獲得黃竣鋒提名參選，談到穿著泳裝見評審，她表示事前有做健身運動同減肥，更減磅三公斤，雖然一日吃足三餐，但戒吃殿粉質。Ellie坦言以飲醋減肥，並利用168方法，若嚴峻的話會以204方法。
吳詠婷香港小姐2023｜1號 Anna Ng | 19歲/172.5cm/60kg/學生
|入圍編號
|1
|全名
|吳詠婷
|英文名
|Anna Ng
|IG
|annawingting
|年齡
|19歲
|三圍
|33, 24½, 36½
|身高
|172.5cm
|體重
|60kg
|地區
|香港
|職業
|學生
|學歷
|香港大學藥劑系
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圖片來源：TVB