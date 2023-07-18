周婷香港小姐2023｜一個原因宣布正式退選！TVB：尊重其個人決定
周婷香港小姐2023｜冇份跟大隊飛越南疑退選 TVB澄清：需要處理家中要事
TVB於7月9日公開《2023香港小姐競選》18強名單，不過其中一位大熱佳麗賀怡雯（Lea）卻突然在7月10日記者會前宣布退賽，只得17名佳麗現身會晤傳媒。然而，事隔3日人數又再有變動，到7月13日，一眾佳麗出發去機場飛往越南拍攝外景，現年24歲、11號的周婷（Jennifer）突然消失，極有可能已經退選！
相隔未夠一星期 TVB宣布周婷正式退選：尊重其個人決定
當時TVB曾否認周婷退選，只表示她是因為家中有急事需要處理，才未有隨同港姐大隊出發前往越南參與拍攝及特訓。但相隔未夠一星期，到今日（7月18日），TVB終於表示接到周婷通知，正式決定退選：
《2023香港小姐競選》大會接到11號候選佳麗周婷通知，因仍需處理家中要事，至今仍未能參與越南外景拍攝及參與競選決賽前連串集訓活動。大會接受及尊重其個人決定，並鼓勵其繼續努力，期待來屆再參與競選。
電視廣播有限公司
企業傳訊部
2023年7月18日
周婷香港小姐2023｜因工作連番缺席
7月12日一眾佳麗於出發越南前於TVB電視城進行拜神儀式，當時她已經沒有出席，大會統籌經理何小慧對傳媒表示，周婷因請不到假的關係無法出席拜神儀式，又表示很擔心她無法一同出發去越南，又強調對方沒有講過要退選。而另一佳麗郭珮文（Juliana）亦透露，周婷其實已缺席了好幾次訓練。
周婷香港小姐2023｜沒有跟大隊飛越南
7月13日6時多，眾佳麗到達機場準備出發去越南，同樣獨欠周婷只有16佳麗現身，未知究竟是因工作關係無法請假，要單獨自己飛去越南，還是已正式退出比賽。面對傳媒提問時，一眾佳麗都封口不作多談，王敏慈和王怡然僅表示知道11號缺席，但就不知道原因；莊子璇表示因公司指示故不便多談；而潘明璇曾經稱與周婷是朋友，但卻表示未有向對方了解情況。
TVB曾否認周婷退選
TVB企業傳訊部曾於7月13日下午2時，用文字回應周婷疑似退選事件，表示她之所以未有隨同港姐大隊出發前往越南參與拍攝及特訓，是因為家中有急事需要處理才缺席，否認她退出《2023香港小姐競選》。
企業傳訊部回覆傳媒查詢:
《2023香港小姐競選》11號候選
佳麗周婷今(13日)早未能隨同港姐大隊出發前往越南參與拍攝及特訓,大會接納其因急需要處理家中要事而缺席原因。
2023年7月13日
24歲周婷現職投票分析師
現年24歲的周婷，英文名為Jennifer Zhou，身高169cm，體重49kg，畢業於美國南加州大學，現職投票分析師。
2023香港小姐競選｜佳麗準備遠征越南 應付密集訓練
早前公佈嘅《2023香港小姐競選》各位佳麗，已經準備好出發前往越南拍攝外景，呢日齊齊拜神祈求拍攝順利，會同佢哋一齊出發嘅嘉賓包括師姐 謝嘉怡 仲有 梁凱晴 ，但係最開心嘅就梗係同全女班出發嘅 黎諾懿 啦。 爽到不得了嘅諾懿仲話叫老婆放一萬個心，今次只係會以爸爸嘅身份照顧各位佳麗，而Lisa就話估唔到有機會可以同各位一齊玩，仲話打算同Carina一齊同大家Share佢哋嘅份選經驗呀。 而日前獲廣大網友經投票選出嘅「一見鍾意」佳麗，即係 15號莊子璇 、 16號郭珮文 同埋 17號王敏慈 就有先拔頭籌之利，佢哋仲話對今次出埠拍攝感覺非常興奮，加上 4號王怡然 就話雖然有啲緊張，不過同時亦都非常期待喇。 今次除咗有機會到訪當地，其實亦同時會為佳麗們安排唔同嘅特訓， 5號梁倩淇 就話有少少壓力喇，至於 1號吳詠婷 就話大家只要合作相信一家可以順利通過， 9號潘明璇 就話自己有少少跳舞經驗，相信自己有足夠能力應付表演咁話。
香港小姐2023｜餘下16位佳麗名單
16位候選佳麗於7月13日出發前往越南拍攝外景，包括1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Victoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶 （Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文 （Juliana）以及17號王敏慈（Lovelle）。
香港小姐2023｜1號. 吳詠婷 Anna Ng | 19歲/172.5cm/60kg/學生
香港小姐2023｜2號. 黃泳嘉 Jessica Wong | 22歲/169cm/48.5kg/學生
香港小姐2023｜3號. 鄧凱文 Eris Tang | 23歲/166cm/47kg/活動統籌
香港小姐2023｜4號. 王怡然 Lynn Wang | 21歲/164cm/42.5kg/學生
香港小姐2023｜5號. 梁倩淇 Debbie Leung | 24歲/160cm/43kg/軟件工程師
香港小姐2023｜6號. 胡睿涵 Hanna Hu | 18歲/175.5cm/57.5kg/學生
香港小姐2023｜7號. 毛志琛 Viktoria Mo | 27歲/172.5cm/53.5kg/測量師
香港小姐2023｜8號. 姜依宁 Jenny Jiang | 23歲/175cm/51.5kg/學生
香港小姐2023｜9號. 潘明璇 Michelle Poa | 24歲/165cm/49.5kg/股票分析師
香港小姐2023｜10號. 陳霈錤 Hera Chan | 25歲/166cm/50.4kg/小學教師
香港小姐2023｜12號. 梁晶晶 Nicole Leung | 25歲/162.5cm/44kg/室內設計師
香港小姐2023｜13號. 陳曉彤 Cindy Chan | 26歲/166cm/50.7kg/鋼琴老師
香港小姐2023｜14號. 陳怡名 Zora Chen | 26歲/162.5cm/43.5kg/公關專員
香港小姐2023｜15號. 莊子璇 Hilary Chong | 21歲/168.5cm/51kg/學生
香港小姐2023｜16號. 郭珮文 Juliana Kwok | 21歲/168cm/54kg/電商創業
香港小姐2023｜17號. 王敏慈 Lovelle Wang | 21歲/169cm/48.4kg/學生
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！