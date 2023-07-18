香港小姐2023

周婷香港小姐2023｜一個原因宣布正式退選！TVB：尊重其個人決定

最新娛聞
東方新地

廣告

早前周婷（Jennifer）未有跟大隊飛越南拍攝《2023香港小姐競選》外景時，已被傳出其退選消息，不過TVB一度澄清她只是暫時缺席，但到今日（7月18日），TVB終於表示接到周婷通知，正式決定退選！

香港小姐2023 退選 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 周婷。
周婷最終決定退選。（圖片來源：TVB）

周婷香港小姐2023｜冇份跟大隊飛越南疑退選 TVB澄清：需要處理家中要事

TVB於7月9日公開《2023香港小姐競選》18強名單，不過其中一位大熱佳麗賀怡雯（Lea）卻突然在7月10日記者會前宣布退賽，只得17名佳麗現身會晤傳媒。然而，事隔3日人數又再有變動，到7月13日，一眾佳麗出發去機場飛往越南拍攝外景，現年24歲、11號的周婷（Jennifer）突然消失，極有可能已經退選！

香港小姐2023 退選 星期日公佈的18強名單。
7月9日公佈的18強名單。（圖片來源：TVB影片截圖）
香港小姐2023 退選 賀怡雯 佳麗官方照在日前才公佈，賀怡雯更獲網民大讚有冠軍相
賀怡雯早前於記者會前突然宣布退選。（圖片來源：TVB提供）

相隔未夠一星期 TVB宣布周婷正式退選：尊重其個人決定

當時TVB曾否認周婷退選，只表示她是因為家中有急事需要處理，才未有隨同港姐大隊出發前往越南參與拍攝及特訓。但相隔未夠一星期，到今日（7月18日），TVB終於表示接到周婷通知，正式決定退選：

《2023香港小姐競選》大會接到11號候選佳麗周婷通知，因仍需處理家中要事，至今仍未能參與越南外景拍攝及參與競選決賽前連串集訓活動。大會接受及尊重其個人決定，並鼓勵其繼續努力，期待來屆再參與競選。

電視廣播有限公司
企業傳訊部
2023年7月18日

香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼
周婷7月12日已經缺席TVB拜神儀式。（圖片來源：[email protected]_official）

周婷香港小姐2023｜因工作連番缺席

7月12日一眾佳麗於出發越南前於TVB電視城進行拜神儀式，當時她已經沒有出席，大會統籌經理何小慧對傳媒表示，周婷因請不到假的關係無法出席拜神儀式，又表示很擔心她無法一同出發去越南，又強調對方沒有講過要退選。而另一佳麗郭珮文（Juliana）亦透露，周婷其實已缺席了好幾次訓練。

香港小姐2023 退選 香港小姐2023 港姐 17位候選佳麗今日10日）現身記者會。
7月10日的記者會都仍然有17位候選佳麗出席。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 昨日拜神儀式只有16位佳麗。
7月12日拜神儀式只有16位佳麗。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）

周婷香港小姐2023｜沒有跟大隊飛越南

7月13日6時多，眾佳麗到達機場準備出發去越南，同樣獨欠周婷只有16佳麗現身，未知究竟是因工作關係無法請假，要單獨自己飛去越南，還是已正式退出比賽。面對傳媒提問時，一眾佳麗都封口不作多談，王敏慈和王怡然僅表示知道11號缺席，但就不知道原因；莊子璇表示因公司指示故不便多談；而潘明璇曾經稱與周婷是朋友，但卻表示未有向對方了解情況。

香港小姐2023 有16佳麗現身機場。
有16佳麗現身機場。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
香港小姐2023 抵達越南開始拍攝，都是沒有周婷的身影。
抵達越南開始拍攝，都是沒有周婷的身影。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
香港小姐2023 9至17號佳麗一字排開，獨欠11號。
9至17號佳麗一字排開，獨欠11號。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

TVB曾否認周婷退選

TVB企業傳訊部曾於7月13日下午2時，用文字回應周婷疑似退選事件，表示她之所以未有隨同港姐大隊出發前往越南參與拍攝及特訓，是因為家中有急事需要處理才缺席，否認她退出《2023香港小姐競選》。

企業傳訊部回覆傳媒查詢:

《2023香港小姐競選》11號候選
佳麗周婷今(13日)早未能隨同港姐大隊出發前往越南參與拍攝及特訓,大會接納其因急需要處理家中要事而缺席原因。

2023年7月13日

香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
11號周婷。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

24歲周婷現職投票分析師

現年24歲的周婷，英文名為Jennifer Zhou，身高169cm，體重49kg，畢業於美國南加州大學，現職投票分析師。

香港小姐2023 不少網民都為周婷退選感到可惜！
不少網民都為周婷退選感到可惜！（圖片來源：[email protected]
香港小姐2023
（圖片來源：[email protected]
香港小姐2023
（圖片來源：[email protected]
香港小姐2023
（圖片來源：[email protected]

2023香港小姐競選｜佳麗準備遠征越南 應付密集訓練

早前公佈嘅《2023香港小姐競選》各位佳麗，已經準備好出發前往越南拍攝外景，呢日齊齊拜神祈求拍攝順利，會同佢哋一齊出發嘅嘉賓包括師姐 謝嘉怡 仲有 梁凱晴 ，但係最開心嘅就梗係同全女班出發嘅 黎諾懿 啦。 爽到不得了嘅諾懿仲話叫老婆放一萬個心，今次只係會以爸爸嘅身份照顧各位佳麗，而Lisa就話估唔到有機會可以同各位一齊玩，仲話打算同Carina一齊同大家Share佢哋嘅份選經驗呀。 而日前獲廣大網友經投票選出嘅「一見鍾意」佳麗，即係 15號莊子璇 、 16號郭珮文 同埋 17號王敏慈 就有先拔頭籌之利，佢哋仲話對今次出埠拍攝感覺非常興奮，加上 4號王怡然 就話雖然有啲緊張，不過同時亦都非常期待喇。 今次除咗有機會到訪當地，其實亦同時會為佳麗們安排唔同嘅特訓， 5號梁倩淇 就話有少少壓力喇，至於 1號吳詠婷 就話大家只要合作相信一家可以順利通過， 9號潘明璇 就話自己有少少跳舞經驗，相信自己有足夠能力應付表演咁話。

香港小姐2023｜餘下16位佳麗名單

16位候選佳麗於7月13日出發前往越南拍攝外景，包括1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Victoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、12號梁晶晶 （Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文 （Juliana）以及17號王敏慈（Lovelle）。

香港小姐2023｜1號. 吳詠婷 Anna Ng | 19歲/172.5cm/60kg/學生

香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 吳詠婷。
吳詠婷。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼
（圖片來源：[email protected]_official）

香港小姐2023｜2號. 黃泳嘉 Jessica Wong | 22歲/169cm/48.5kg/學生

香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 黃泳嘉。
黃泳嘉。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼
（圖片來源：[email protected]_official）

香港小姐2023｜3號. 鄧凱文 Eris Tang | 23歲/166cm/47kg/活動統籌

香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 鄧凱文。
鄧凱文。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼
（圖片來源：[email protected]_official）

香港小姐2023｜4號. 王怡然 Lynn Wang | 21歲/164cm/42.5kg/學生

香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 王怡然。
王怡然。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼
（圖片來源：[email protected]_official）

香港小姐2023｜5號. 梁倩淇 Debbie Leung | 24歲/160cm/43kg/軟件工程師

香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 梁倩淇。
梁倩淇。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼
（圖片來源：[email protected]_official）

香港小姐2023｜6號. 胡睿涵 Hanna Hu | 18歲/175.5cm/57.5kg/學生

香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 胡睿涵。
胡睿涵。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼
（圖片來源：[email protected]_official）

香港小姐2023｜7號. 毛志琛 Viktoria Mo | 27歲/172.5cm/53.5kg/測量師

香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 毛志琛。
毛志琛。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼
（圖片來源：[email protected]_official）

香港小姐2023｜8號. 姜依宁 Jenny Jiang | 23歲/175cm/51.5kg/學生

香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 姜依寧。
姜依寧。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼
（圖片來源：[email protected]_official）

香港小姐2023｜9號. 潘明璇 Michelle Poa | 24歲/165cm/49.5kg/股票分析師

香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 潘明璇。
潘明璇。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼
（圖片來源：[email protected]_official）

香港小姐2023｜10號. 陳霈錤 Hera Chan | 25歲/166cm/50.4kg/小學教師

香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 陳霈錤。
陳霈錤。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼
（圖片來源：[email protected]_official）

香港小姐2023｜12號. 梁晶晶 Nicole Leung | 25歲/162.5cm/44kg/室內設計師

香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 梁晶晶。
梁晶晶。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼
（圖片來源：[email protected]_official）

香港小姐2023｜13號. 陳曉彤 Cindy Chan | 26歲/166cm/50.7kg/鋼琴老師

香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 陳曉彤。
陳曉彤。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼
（圖片來源：[email protected]_official）

香港小姐2023｜14號. 陳怡名 Zora Chen | 26歲/162.5cm/43.5kg/公關專員

香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 陳怡名。
陳怡名。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼
（圖片來源：[email protected]_official）

香港小姐2023｜15號. 莊子璇 Hilary Chong | 21歲/168.5cm/51kg/學生

香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 莊子璇。
莊子璇。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼
（圖片來源：[email protected]_official）

香港小姐2023｜16號. 郭珮文 Juliana Kwok | 21歲/168cm/54kg/電商創業

香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 郭珮文。
郭珮文。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼
（圖片來源：[email protected]_official）

香港小姐2023｜17號. 王敏慈 Lovelle Wang | 21歲/169cm/48.4kg/學生

香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 王敏慈。
王敏慈。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐
（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
香港小姐2023 退選 香港小姐2023 大比拼
（圖片來源：[email protected]_official）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB影片截圖、TVB、[email protected] 娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 