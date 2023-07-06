香港小姐2023｜大熱王敏慈孖賀怡雯王怡然拍片 網民興奮表示：心目中三甲
香港小姐2023｜王敏慈孖住兩位大熱拍片大曬好感情
今屆入圍港姐質素不俗，有「翻版范冰冰」之稱的王敏慈（Lovelle），她擁有精緻五官及甜美笑容，而「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）亦是網民心中的黑馬，混血兒的精緻樣貌獲網民大讚有明星相。當外界以為一班佳麗會是互相的假想敵時，殊不知她們私下已經成為好朋友。
早前王敏慈在小紅書分享與兩位佳麗賀怡雯及王怡然的短片，三人頭貼頭打鬧，不過當王敏慈作勢想親王怡然時，王怡然則一臉嫌棄回應，嚇得王敏慈摀嘴尷笑，不過隨後王怡然也有展現笑容。而她們無懼外界的閒言閒語，力曬三人之間的好感情！
香港小姐終極面試｜「翻版范冰冰」王敏慈缺席「變髮」
有「翻版范冰冰」之稱的王敏慈在首三輪面試都受到傳媒追訪，由最初被指整容到後來改化淡妝重捨靚樣！不過為期兩日的「變髮」就未有現身，據聞是因事缺席。
香港小姐終極面試｜大熱王敏慈被批評縮膊
《2023香港小姐競選 終極面試》於上星期日（2/7）播出第一集，將參選佳麗「26進22」的整個淘汰過程公開。今年的賽制比較特別，有史以來首次「拆件上」來評分，將眼睛、嘴巴和胸部三個部份來比拼，因此鏡頭都會zoom近佳麗的某個身體部位讓觀眾看得清楚一點。然而，這卻因此帶來不少尷尬畫面，引起外界熱議。
雖然畫面上望落疑似走光，但不少評判大讚王敏慈身材比例好好，曾志偉亦露出滿意的笑容大讚平均：「佢個膊好靚，我哋叫呢啲衣架肩，不過最唔好佢有時會縮膊，咁就唔靚啦。面形都好好啦，係尖得濟啫，哈哈。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
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