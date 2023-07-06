香港小姐2023｜大熱王敏慈孖賀怡雯王怡然拍片 網民興奮表示：心目中三甲

《2023香港小姐競選》自首輪面試起大受外界關注，今屆亦比較上屆高質好多，其中一位大熱佳麗有「翻版范冰冰」之稱的王敏慈（Lovelle），她由初選一路殺到入圍，人氣高企而且狀態大勇的她，於日前孖著「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）及「Cute版阿Sa」王怡然（Lynn）三位私下約埋拍片，大曬好感情，三位的自然互動成功吸粉，有網民留言：「是我心目中的前三」。