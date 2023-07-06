香港小姐2023

香港小姐2023｜大熱王敏慈孖賀怡雯王怡然拍片 網民興奮表示：心目中三甲

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《2023香港小姐競選》自首輪面試起大受外界關注，今屆亦比較上屆高質好多，其中一位大熱佳麗有「翻版范冰冰」之稱的王敏慈（Lovelle），她由初選一路殺到入圍，人氣高企而且狀態大勇的她，於日前孖著「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）及「Cute版阿Sa」王怡然（Lynn）三位私下約埋拍片，大曬好感情，三位的自然互動成功吸粉，有網民留言：「是我心目中的前三」。

香港小姐2023 王敏慈孖住兩位大熱拍片大曬好感情
王敏慈孖住兩位大熱拍片大曬好感情（圖片來源：小紅書@王敏慈）

香港小姐2023｜王敏慈孖住兩位大熱拍片大曬好感情

今屆入圍港姐質素不俗，有「翻版范冰冰」之稱的王敏慈（Lovelle），她擁有精緻五官及甜美笑容，而「翻版王祖賢」賀怡雯（Lea）亦是網民心中的黑馬，混血兒的精緻樣貌獲網民大讚有明星相。當外界以為一班佳麗會是互相的假想敵時，殊不知她們私下已經成為好朋友。

早前王敏慈在小紅書分享與兩位佳麗賀怡雯及王怡然的短片，三人頭貼頭打鬧，不過當王敏慈作勢想親王怡然時，王怡然則一臉嫌棄回應，嚇得王敏慈摀嘴尷笑，不過隨後王怡然也有展現笑容。而她們無懼外界的閒言閒語，力曬三人之間的好感情！

香港小姐2023 王敏慈作勢想親王怡然
王敏慈作勢想親王怡然（圖片來源：小紅書@王敏慈）
香港小姐2023 王敏慈作勢想親王怡然
王敏慈作勢想親王怡然（圖片來源：小紅書@王敏慈）
香港小姐2023 王怡然一臉嫌棄回應，嚇得王敏慈摀嘴尷笑
王怡然一臉嫌棄回應，嚇得王敏慈摀嘴尷笑（圖片來源：小紅書@王敏慈）

香港小姐終極面試｜「翻版范冰冰」王敏慈缺席「變髮」

有「翻版范冰冰」之稱的王敏慈在首三輪面試都受到傳媒追訪，由最初被指整容到後來改化淡妝重捨靚樣！不過為期兩日的「變髮」就未有現身，據聞是因事缺席。

香港小姐2023 港姐 終極面試 港姐2023 港姐 妝容淡了，成個氣質出晒嚟！
妝容淡了，成個氣質出晒嚟！（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
香港小姐2023 港姐 終極面試 港姐2023 港姐 讀北京中央戲劇學院的王敏慈多才多藝。
讀北京中央戲劇學院的王敏慈多才多藝。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
香港小姐2023 港姐 終極面試 港姐2023 「翻版范冰冰」王敏慈中）與另外兩位佳麗Lynn及Lea一同現身。
睇嚟三人面試時已經成為好朋友（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

香港小姐終極面試｜大熱王敏慈被批評縮膊

《2023香港小姐競選 終極面試》於上星期日（2/7）播出第一集，將參選佳麗「26進22」的整個淘汰過程公開。今年的賽制比較特別，有史以來首次「拆件上」來評分，將眼睛、嘴巴和胸部三個部份來比拼，因此鏡頭都會zoom近佳麗的某個身體部位讓觀眾看得清楚一點。然而，這卻因此帶來不少尷尬畫面，引起外界熱議。

雖然畫面上望落疑似走光，但不少評判大讚王敏慈身材比例好好，曾志偉亦露出滿意的笑容大讚平均：「佢個膊好靚，我哋叫呢啲衣架肩，不過最唔好佢有時會縮膊，咁就唔靚啦。面形都好好啦，係尖得濟啫，哈哈。」

香港小姐2023 港姐 tvb 大熱王敏慈都不慎失守。
大熱王敏慈都不慎失守。（圖片來源：TVB影片截圖）
香港小姐2023 港姐 tvb 曾志偉覺得王敏慈有少少縮膊。
曾志偉覺得王敏慈有少少縮膊。（圖片來源：TVB影片截圖）

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香港小姐2023 港姐 香港小姐 TVB在星期日2/7）播出的「終極面試」特輯中公開22強名單。
TVB在星期日（2/7）播出的「終極面試」特輯中公開22強名單。（圖片來源：TVB影片截圖）

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圖片來源：小紅書@王敏慈、TVB影片截圖、TVB娛樂新聞台

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