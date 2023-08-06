姜依寧香港小姐2023｜8號佳麗Jenny曾因壓力大爆喊 現為教大碩士生
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姜依寧香港小姐2023｜8號佳麗姜依寧（姜依宁）Jenny，現年23歲，身高175cm，現就讀教育大學可持續發展專業碩士。早前到越南拍攝外景時，被踢爆前一晚排舞時因壓力大爆喊！
姜依寧香港小姐2023｜姜依宁Jenny自覺笑容唔夠因壓力大爆喊
美山聖地外景拍攝初段雖然烈日當空、熱到台前幕後汗流浹背；但中途卻忽然行雷閃電兼暴雨，拍攝流程數度被打斷。對於拍攝外景日曬又雨淋，佳麗指雖然辛苦，但感恩獲工作人員貼心照顧，除 Keep 住有專業人員幫她們補妝及整理衣服，更貼心事先為佳麗預備好雨傘。6 號胡睿涵說：「行雷閃電？唔驚呀，工作人員好有準備，一早準備定遮，好照顧我哋。」感覺較為害羞的 8 號姜依宁，與 13號陳曉彤及 15 號莊子璇接受泉叔訪問時，被踢爆前一晚排舞時因壓力大爆喊，對此姜依宁解釋：「我覺得自己做得唔夠好，笑容唔夠，要更加努力。」並感謝身旁兩位好友及戰友全程陪伴及打氣，才令自己馬上破涕為笑。三人又指現在已變成「笑容專員」，無論是大會鏡頭或工作人員手機，只要一對著自己便能擠出燦爛笑容。
姜依寧香港小姐2023｜8號Jenny姜依宁 | 23歲/175cm/51.5kg/學生
|入圍編號
|8
|全名
|
姜依寧（姜依宁）
|英文名
|Jenny Jiang
|IG
|jennyyyjiang
|年齡
|23歲
|三圍
|32, 24, 36
|身高
|175cm
|體重
|51.5kg
|地區
|內地
|職業
|學生
|學歷
|
教育大學 可持續發展專業碩士
姜依寧香港小姐2023｜身高175cm 身型修長窈窕
8號佳麗姜依寧（姜依宁）Jenny，平時在社交平台分享不少打卡照，喜愛到處吃美食和打卡，又大騷修長窈窕身型，身高有175cm的她，絕對有優勢！
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圖片來源：TVB、[email protected]