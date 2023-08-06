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姜依寧香港小姐2023｜8號佳麗Jenny曾因壓力大爆喊 現為教大碩士生

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姜依寧香港小姐2023｜8號佳麗姜依寧（姜依宁）Jenny，現年23歲，身高175cm，現就讀教育大學可持續發展專業碩士。早前到越南拍攝外景時，被踢爆前一晚排舞時因壓力大爆喊！

姜依寧 8號佳麗姜依寧姜依宁）Jenny
8號佳麗姜依寧（姜依宁）Jenny（圖片來源：TVB）

姜依寧香港小姐2023｜姜依宁Jenny自覺笑容唔夠因壓力大爆喊

美山聖地外景拍攝初段雖然烈日當空、熱到台前幕後汗流浹背；但中途卻忽然行雷閃電兼暴雨，拍攝流程數度被打斷。對於拍攝外景日曬又雨淋，佳麗指雖然辛苦，但感恩獲工作人員貼心照顧，除 Keep 住有專業人員幫她們補妝及整理衣服，更貼心事先為佳麗預備好雨傘。6 號胡睿涵說：「行雷閃電？唔驚呀，工作人員好有準備，一早準備定遮，好照顧我哋。」感覺較為害羞的 8 號姜依宁，與 13號陳曉彤及 15 號莊子璇接受泉叔訪問時，被踢爆前一晚排舞時因壓力大爆喊，對此姜依宁解釋：「我覺得自己做得唔夠好，笑容唔夠，要更加努力。」並感謝身旁兩位好友及戰友全程陪伴及打氣，才令自己馬上破涕為笑。三人又指現在已變成「笑容專員」，無論是大會鏡頭或工作人員手機，只要一對著自己便能擠出燦爛笑容。

姜依寧 香港小姐2023 佳麗間感情明顯升溫
佳麗間感情明顯升溫（圖片來源：TVB提供）
姜依寧 香港小姐2023 8號姜依宁自覺笑容唔夠
8號姜依宁自覺笑容唔夠（圖片來源：TVB提供）

姜依寧香港小姐2023｜8號Jenny姜依宁 | 23歲/175cm/51.5kg/學生

香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 姜依寧。
姜依寧。（圖片來源：TVB）
入圍編號 8
全名

姜依寧（姜依宁）

英文名 Jenny Jiang
IG jennyyyjiang
年齡 23歲
三圍 32, 24, 36
身高 175cm
體重 51.5kg
地區 內地
職業 學生
學歷

教育大學 可持續發展專業碩士

姜依寧香港小姐2023｜身高175cm 身型修長窈窕

8號佳麗姜依寧（姜依宁）Jenny，平時在社交平台分享不少打卡照，喜愛到處吃美食和打卡，又大騷修長窈窕身型，身高有175cm的她，絕對有優勢！

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（圖片來源：[email protected]
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圖片來源：TVB、[email protected]

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