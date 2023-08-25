梁倩淇香港小姐2023｜5號Debbie學霸名校畢業 職業更猛料！兩度選美國華姐
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梁倩淇香港小姐2023｜5號佳麗梁倩淇（Debbie）從美國回流參選港姐，在美國知名學府哥倫比亞大學畢業，職業更是一名軟件工程師，走知性美女路線。早前受訪曾透露參選過兩次美國華裔小姐，雖然三甲不入，但成功奪得一獎！
梁倩淇香港小姐2023｜學霸名校畢業 職業更猛料
5號佳麗梁倩淇（Debbie）是哥倫比亞大學學生，修讀計算機科學及環境生物學的文科學士學位，畢業後成為一名軟件工程師。梁倩淇雖然看似弱質纖纖，但原來熱愛運動，她的嗜好是潛水，更擁有救援潛水員牌照，與外表有極大反差，令網民驚喜。其實梁倩淇這次回流參選港姐是為了圓兒時心願，受到媽媽鼓勵後決定回港參賽。梁倩淇認為名次不是最重要的，反而能夠在比賽中進一步認識自己，以及結交新朋友才是最重要的。
梁倩淇香港小姐2023｜5號Debbie 兩度參選美國華姐奪一大獎
5號佳麗梁倩淇（Debbie）透露自小就有港姐夢，早前受訪曾透露參選過兩次由美國華裔選美會舉辦的《美國華裔小姐競選》，而在去年2022年《第19屆美國華裔小姐競選》的資料中可見，梁倩淇雖然三甲不入，但成功奪得「最上鏡小姐」，明顯外表算優秀。梁倩淇曾指自知在身高上有所輸蝕，因此希望大家可以留意到她身材以外的才能和內涵。
梁倩淇曾在《美國華裔小姐競選》的面試時，表示自己參選目的是為了打破大家對女工程師的刻板印象，激勵年輕女孩面對及質疑社會期待，同時希望像她這樣的女性亦可以象徵住真誠、變革、同理心和寬容。梁倩淇希望自己可以對社會同女性有正面影響力和貢獻。她的發言相當切合現代獨立女性的取向，以及時下對於女權主義的探討。她具有名乎其實的美貌與智慧並重，因而亦被部分網民看好。
梁倩淇香港小姐2023｜5號Debbie佳麗檔案
|入圍編號
|5
|全名
|梁倩淇
|英文名
|Debbie Leung
|IG
|@debbieleungsinki
|年齡
|24歲
|三圍
|32, 22, 33
|身高
|160cm
|體重
|43kg
|地區
|香港
|職業
|軟件工程師
|學歷
|美國哥倫比亞大學（主修計算機科學和環境生物學）
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圖片來源：TVB提供