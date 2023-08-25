梁倩淇香港小姐2023｜5號Debbie學霸名校畢業 職業更猛料！兩度選美國華姐

梁倩淇香港小姐2023｜5號佳麗梁倩淇（Debbie）從美國回流參選港姐，在美國知名學府哥倫比亞大學畢業，職業更是一名軟件工程師，走知性美女路線。早前受訪曾透露參選過兩次美國華裔小姐，雖然三甲不入，但成功奪得一獎！